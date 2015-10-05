У новоиспеченных водителей в Приморье могут начать отбирать права

Любой российский автомобилист может быть лишен водительского удостоверения, если выяснится, что автошкола, в которой он обучался, не располагает лицензией требуемого образца, пишет деловая газета "Золотой Рог". Первые судебные процессы подобного рода прошли в Краснодаре, где несколько десятков человек оказались фигурантами уголовного дела, возбужденного в отношении одной из местных автошкол. Учебное заведение почти год работало без разрешительных документов, и теперь следственные органы разыскивают всех его выпускников, чтобы забрать у них водительские права, полученные с нарушением закона.

Как сообщает «Российская газета», проблемы с лицензиями в перспективе могут быть выявлены еще у 2,7 тыс. российских автошкол. Если краснодарская практика получит широкое распространение, это означает, что без водительских удостоверений могут оказаться десятки тысяч человек. Как такое могло произойти, и насколько угроза актуальна для Приморского края? С этим вопросом деловая газета «Золотой Рог» обратился к генеральному директору НОУ «Автошкола АНИК», председателю правления Приморской ассоциации автошкол Александру НИКОЛАЕВУ.

«Данная ситуация еще раз показывает, что эксперименты, которые уже много лет проводятся над автошколами в рамках реформы системы подготовки водителей, ни к чему не привели. Ни в области повышения безопасности дорожного движения, ни в плане защиты прав потребителей каких-то явно заметных сдвигов в лучшую сторону нет. С моей точки зрения, такой результат был вполне ожидаем, так как профильные ведомства, работавшие над основными положениями реформы, проигнорировали многочисленные предложения с мест, исходившие, в том числе, и от нашей Ассоциации. Нас не услышали, и теперь мы имеем то, что имеем.

Ситуация с автошкольным обучением в Приморском крае в целом аналогична общей ситуации по России, в том числе и в Краснодаре. Нал всеми краевыми автошколами стоит большое количество надзорных органов, что, однако, никак не исключает появления на рынке мошенников У нас так же известны случаи продажи липовых свидетельств об окончании автошколы, а объявления о продаже водительских удостоверений без обучения встречаются в открытом доступе. Поэтому потенциальным кандидатам в водители по прежнему рекомендуется при выборе автошколы обращать особое внимание на наличие у нее лицензии, и не «вестись» на заманчивые предложения «сладкой» цены. Ведь жулики часто привлекают внимание именно низкой ценой, за которой вполне может скрываться отсутствие разрешительных документов. Как показывает пример Краснодара, после обучения в такой «автошколе» можно лишиться и денег, и полученного водительского удостоверения», - подчеркнул Александр Николаев.

Руководитель «АНИКа» отметил также странную роль государственной инспекции по безопасности дорожного движения (ГИБДД) в краснодарской истории, указав на тот факт, что водительские удостоверения выдают все-таки не автошколы, а ГИБДД. И действительно, получается, что инспекторы сначала допустили людей к экзамену, признали его результаты достаточными для выдачи удостоверения, расписались в ведомости, а потом отошли в сторону, когда суд вынес решение об изъятии водительских прав у гражданина. Как тут не вспомнить похожую ситуацию с массовым аннулированием стоящих на учете автомобилей, где крайними точно так же оказались автовладельцы, несмотря на то, что регистрировали «распилы» вполне конкретные люди в погонах.

«ГИБДД дистанцируется от проблемы, к которой имеет самое непосредственное отношение. Согласно действующей практике, прием экзаменов в автоинспекции может осуществляться только после проверки лицензии, выданной автошколе, и, если такой лицензии нет, экзамен просто не должен состояться. И как у людей оказались на руках водительские удостоверения – вопрос в первую очередь к ГИБДД, а не к автошколам. Однако многие СМИ почему-то старательно избегают упоминать об ответственности госоргана, перекладывая всю вину на автошколы».

По мнению Александра Николаева, тенденциозное освещение проблем автошкол в СМИ вполне может носить заказной характер, и прощупывать почву для монополизации рынка этих услуг. Как считает руководитель «АНИКа», такая монополизация частично уже состоялась, после того, как право на производство оборудования для автошкол получили только избранные московские фирмы, быстро поднявшие цены на свою продукцию.

Стоит отметить, что голоса о передаче процесса подготовки водителей из рук частного бизнеса в ведение государства в последнее время действительно, раздаются все чаще. Однако, судя по происходящим в этой области событиям и тенденциям, вряд ли можно всерьез надеяться на радикальное улучшение ситуации в данной сфере. Согласно данным Межрегиональной ассоциации автошкол, на сегодняшний день в России зарегистрировано порядка 8 тысяч автошкол. Из них около 5,3 тысяч получили заключения ГИБДД, а у остальных 2,7 тыс. выданные ранее бессрочные лицензии могут быть приостановлены в любой момент по решению суда на основании материалов прокуратуры или Рособрнадзора, как это и произошло в Краснодарском крае.

Дмитрий ФОМИЧЕВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.