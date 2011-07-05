Приморье - лидер по регистрации новых авто

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам первых пяти месяцев 2011 года регистрация новых легковых автомобилей в ДФО выросла по сравнению с аналогичным периодом 2010 года в 2,3 раза, до 7 451 штук. При этом динамика продаж в два раза выше, чем в среднем по стране (+62,7%).

Лидером в ДФО является Приморский край, где было зарегистрировано 2 189 новых автомобилей. На втором месте - Хабаровский край, где на учет поставлено 1 846 новых автомобилей. Третью позицию удерживает Амурская область - 1 403 новых автомобиля. Аналитики «Автостата» отмечают, что лидером продаж на рынке новых автомобилей на Дальнем Востоке остается Toyota (1 500 штук).

Отличительной особенностью рынка новых машин в ДФО является то, что в первую десятку моделей-лидеров попадают девять машин класса SUV (кроссоверы и внедорожники). В топ-10 марок на Дальнем Востоке помимо Toyota и российской Lada попадают Nissan (821), UAZ (649), Mitsubishi (617), SsangYong (346), Hyundai (338), Suzuki (323), Lexus (286) и Kia (171).

«ЗР» представляет основных игроков на рынке новых легковых автомобилей.

CHEVROLET, OPEL

Первый и пока единственный на Дальнем Востоке официальный дилерский центр Opel и Chevrolet открылся во Владивостоке в апреле 2011 года. Генеральный директор ООО «Гранд Моторз» Денис СТУДЕНКОВ объяснил выбор партнера в лице GM лидирующими позициями концерна в мировом автопроме.

General Motors (GM) - крупнейшая американская автомобильная корпорация, до 2008 года на протяжении 77 лет крупнейший производитель автомобилей в мире. Интересы GM в России представляет компания General Motors Russia & CIS. По состоянию на 2011 год в России у компании насчитывается 154 автодилера марки Chevrolet, большинство из них также занимаются продажей автомобилей марки Opel, и 28 продают Cadillac.

Chevrolet - самая популярная марка концерна GM. Все автомобили предлагают безопасность, разумные решения во внутреннем пространстве и по-настоящему привлекательный облик. На Spark легко передвигаться по городу, а в кроссовере Captiva достаточно места для семи человек. Автомобили данных марок считаются одними из лучших по сооотношению цены и качества. Opel - германский производитель автомобилей. Автомобили предлагают конструктивную надежность и комфортное внутреннее оформление. По количеству реализующихся инноваций Opel занимает лидирующие позиции на европейском рынке. В частности, победа в номинации «Самый инновационный бренд 2010 года».

«В настоящее время в салоне «Гранд Моторз» представлен практически весь модельный ряд Opel и Chevrolet. Кроме того, осенью этого года на Дальний Восток ожидаются первые поставки легендарного внедорожника Chevrolet Tаhoe. Уверены, что эта модель будет очень востребована у нас в регионе», - рассказывает директор по маркетингу и рекламе ООО «Гранд Моторз» Вера КРЫЛОВА.

С 1 апреля 2011 года на новые автомобили Opel распространяются гарантийные обязательства производителя на срок 3 года или 100 тыс. км cо дня выдачи автомобиля или первой регистрации. Гарантия обеспечивает комплексное решение возможных проблем и включает в себя «GM Assistance: помощь на дорогах». «Программа GM Assistance: помощь на дорогах» бесплатна в течение первых трех лет эксплуатации. Помимо продажи автомобилей и аксессуаров, в дилерском центре «Гранд Моторз» предоставлены услуги по сервисному обслуживанию, осуществляемому на современном специализированном оборудовании специалистами, прошедшими аттестацию на заводах изготовителя. «Официальный сервисный центр «Гранд Моторз» расположен непосредственно в центре города, что позволяет нашим клиентам экономить массу времени», - отмечается Вера Крылова. Уже в 2011 году «Гран Моторз» планирует продать в регионе не менее 600 автомобилей Opel и Chevrolet.

MERCEDES-BENZ

Единственным официальным дилером бренда премиум-класса в регионе является ООО «Альтаир-Авто» - официальный дилер Mercedes-Benz. С 2006 года осуществляются продажи и сервис знаменитого производителя. В автосалоне представлена большая часть модельного ряда Mercedes, остальные компания может доставить согласно индивидуальным пожеланиям клиента.

«Особенность марки Mercedes в том, что клиент может построить тот автомобиль, который нужен именно ему: с тем набором опций, которые ему удобны, с тем цветом кузова и салона, которые ему хочется. К примеру, можно выбрать такой цвет, который будет единственным не только в городе, но и крае, а окраска будет заводская», - отмечает руководитель отдела маркетинга ООО «Альтаир-Авто» Юлия ЕПРИНЦЕВА.

«Альтаир-Авто» оказывает весь спектр услуг в области продаж: работает с любыми банками и страховыми компаниями, поэтому клиент может либо выбрать наиболее интересное предложение для него из всего спектра предложенных, либо воспользоваться услугами той компании, с которой привык работать. Чтобы клиенты смогли в любое время получить профессиональную автомобильную помощь, в дилерском центре есть ремонтная зона, одновременно обслуживающая до 20 машин. За прошедший год сервисный центр выполнил более 6 тыс. ремонтных работ самой разнообразной сложности. Столь высокий спрос не удивителен, учитывая масштаб и уровень оснащения. Сегодня специалисты центра имеют опыт обслуживания и ремонта не только автомобилей Mercedes, но и таких марок как BMW, Volkswagen, Audi, Porsche, Lexus, Infiniti и др.

В настоящее время в автосалоне представлены две свежие новинки - обновленный минивэн Viano и новый автомобиль С-класса, занимающий первое место в мировых продажах компании. Также в этом году будут предложены новый родстер SLK и новая модель CLS.

MITSUBISHI

Двери первого и единственного официального дилера по марке Mitsubishi в Приморском крае открылись в июле 2009 года. Официальный дилер, ООО «Пасифик Авто», входит в дилерскую сеть Mitsubishi Motors, которая в свою очередь является одной из наиболее развитых в России и включает на сегодняшний день 97 дилерских центров в 73 городах страны.

В автосалоне представлен весь модельный ряд Mitsubishi для российского рынка. Модельная линейка включает: легендарный Pajero IV, спортивный Pajero Sport, городской кроcсвер Outlander XL, мини кроссовер АSX, пикап - L200, призер гольф-класса - Lancer X и Lancer EVO X. Модели представлены как с бензиновым так и с дизельными двигателями. ООО «Пасифик Авто» оказывает весь спектр услуг: автокредитование, страхование, постановка на учет. На все автомобили действует гарантийный срок 3 года или 100 тыс. км пробега, а так же в течение 3 лет будет действовать служба техпомощи на дорогах.

NISSAN

Автомобили Nissan по праву заслужили любовь и доверие покупателей не только благодаря надежности и широкому модельному ряду, но и благодаря инновациям, постоянно внедряющимся в новейшие разработки и нестандартному подходу ко внешнему и внутреннему «наполнению» автомобиля. Официальным дилером популярной марки Nissan является ООО «Авторитет-Авто», работающее с февраля 2009 года на территории Приморского края.

Автоцентр осуществляет продажу новых автомобилей модельного ряда Nissan, оригинальных запасных частей и аксессуаров к ним, полное техническое обслуживание и ремонт, включая гарантийный и постгарантийный ремонт. Для удобства клиентов, в случае возникновения неисправности автомобиля, действует программа Nissan Assistance. Вы сможете воспользоваться круглосуточной технической помощью или службой эвакуации для доставки неисправного автомобиля в сервисный центр. Программа распространяется на все новые автомобили марки Nissan в течение 3 лет или пробега в 100 тыс. км, которые были приобретены у официального дилера на территории России. Каждый автомобиль, предлагаемый в компании «Авторитет-Авто», адаптирован для эксплуатации в российских условиях, имеет сертификат соответствия транспортного средства. На все Nissan, приобретенные в салоне, распространяется гарантия 3 года или 100 тыс. км пробега.

Модельная линейка Nissan весьма широка - и по цене, и по характеристикам: седан Almera Classic, хэтчбеки Tiida и Note, седан бизнес-класса Nissan Teana, компактный кроссовер Juke, кроссоверы Qashqai, Qashqai+2, X-Trail, Murano, внедорожники Pathfinder и Patrol, полноприводные пикапы Navara и NP 300 pickup.

В компании «Авторитет-Авто» клиент может приобрести автомобиль в кредит по специальной программе Nissan Finance от 4,9%. Nissan Finance - доступная и новаторская программа по автокредитованию автомобилей Nissan действует во многих странах мира. В России эта программа предлагается совместно с ЗАО «ЮниКредит Банк». Одна из основных целей программы - сделать автомобили Nissan доступнее для покупателей за счет снижения затрат на его приобретение.

Кредитоваться в автосалоне гораздо удобнее - весь процесс проходит «здесь и сейчас», т.е клиент подает заявку на кредит, уже зная, какой автомобиль он желает приобрести. В данном случае не придется тратить лишнее время на посещение банка, а затем снова возвращаться в автосалон. Также при подаче документов на кредит в автосалоне клиент, заполнив один образец анкеты и оставив одну копию документов, без дополнительных трудозатрат может подать заявку сразу в несколько банков. При этом лишь повышаются шансы получения кредита.

«Самые продаваемые автомобили в нашем регионе - это, конечно, класс кроссоверов и 4x4 (полноприводные): X-Trail, Qashqai, Pathfinder, Murano, люксовый пикап Navara, несомненно любимый многими новый Patrol, ну, и конечно, новинка этого года - кроссовер Nissan Juke. В последние месяцы ООО «Авторитет-Авто» заняло лидирующую позицию по статистике продаж AEB. Поэтому планы могут быть только амбициозными - увеличение продаж и удержание этой позиции на долгое время», - говорит начальник отдела маркетинга ООО «Авторитет-Авто» Илона МИСЯЧЕНКО.

SUZUKI

Японские автомобили Suzuki уже давно зарекомендовали себя как высококачественные, современные и надежные. Во Владивостоке автомобили этой марки предлагает Технохолдинг SUMOTORI, получивший официальное дилерство в 2009 году.

На сегодняшний день официально в Россию ввозится шесть из двенадцати моделей Suzuki. Новинкой концерна является спортивный седан Kizashi, признанный лучшим среднеразмерным автомобилем на 15-й ежегодной премии Vehicle Satisfaction Award, организуемой агентством AutoPacific. Cамым популярным автомобилем из представленных в автосалоне по настоящий момент является внедорожник Grand Vitara. Также в ближайшее время в дилерском центре Suzuki появится бестселлер компании - компактный городской автомобиль Suzuki Swift.

SUBARU

Новый дилерский центр появится в Приморье в ближайшее время. Уже известно, что в шоу-руме, который расположится на территории «автомобильной деревни» под Артемом, будут представлены машины японского автоконцерна Subaru, сообщает PrimaMedia. В самое ближайшее время в край поступит первая партия автомашин этой марки. Дилерский центр Subaru станет частью большой интернациональной «семьи» Технохолдинга SUMOTORI.

TOYOTA

Модели самой популярной в регионе марки предлагают «Тойота Центр Владивосток» (ЗАО «Саммит Моторс» (Владивосток) и «Тойота Центр Находка» (ООО «Тойота Цусе Восток Авто»). Отметим, что оба игрока не являются дилерским центрами Toyota и реализуют новые автомобили этой марки, покупая их у материнских компаний.

По словам генерального директора ЗАО «Саммит Моторс» (Владивосток) Михаил КУЗНЕЦОВА, ближе к осени в продаже появится Land Cruiser Prado c бензиновым двигателем объемом 2,7 литра. В настоящее время популярный в Приморье внедорожник официально поставляется только в комплектации с 4-литровым двигателем, а Prado c двигателем объемом 2,7 литра ввозится по «серым» схемам из Эмиратов.

Корея наступает

В последнее время все более популярными во Владивостоке становятся автомобили корейского производства. Многие уже убедились лично в качестве и многоплановой экономичности корейских машин. Чем хороши корейские автомобили? Ответ очевиден - оптимальное соотношение цены и качества. Современные опции, богатая базовая комплектация, стильный дизайн и при этом умеренная цена делают эти машины привлекательными для людей, которые не любят тратить деньги попусту, но хотят пользоваться всеми инновациями, которые предлагает автомобильный рынок.

SSANGYONG

В 2010 году «Альтаир-Авто» добавил официальное дилерство еще одной марки в портфеле брендов - SsangYong. В автосалоне «Альтаир-Авто» всегда есть в продаже автомобили всех моделей марки SsangYong в разных комплектациях и цветовых исполнениях. Помимо этого можно заказать машину согласно индивидуальным пожеланиям клиента - определенной модели, комплектации и цвета автомобиля. Наряду с основными услугами клиент может воспользоваться и дополнительными, такими как кредитование, страхование, лизинг.

Сервисный центр «Альтаир-Авто» имеет возможность обслуживать гарантийные автомобили марки SsangYong, а также осуществлять ремонт послегарантийных автомобилей. Кузовные и слесарные работы любой сложности, установка любого дополнительного оборудования, профессиональный уход за автомобилем, консультации специалистов и комфортная зона ожидания в кафе с европейской кухней и одним из самых вкусных кофе в Приморском крае. С начала года начались продажи новой модели марки SsangYong - New Actyon. Современный внешний вид и ходовые качества автомобиля не оставляют сомнений в дальнейшей популярности этой модели. В целом можно отметить, компания довольна и продажей, и, что самое главное, - качеством автомобилей этой марки.

KIA

С ноября 2010 года у автолюбителей Приморья появилась возможность самостоятельно оценить автомобили марки Kia. Технохолдинг SUMOTORI - официальный дилер автомобилей KIA в Приморском крае - предлагает своим клиентам широкий модельный ряд автомобилей различных классов: всего 12 моделей с ценовым диапазоном от 354 тыс. до 1,969 млн рублей.

По данным, полученным от представителей дилерского центра, особым спросом пользуются три модели автомобилей, представленных в салоне, - это седан KIA Cerato модельного ряда 2011 года, компактный SUV Kia Sportage и среднеразмерный внедорожник бизнес-класса KIA Sorento. Новым имиджем и формам эти автомобили обязаны главному дизайнеру Kia, немцу Петеру ШРАЙЕРУ, пришедшему в Kia два с половиной года назад из Volkswagen. До этого он руководил аналогичным подразделением бренда Audi, где создал Аudi A6 1997 модельного года и родстер ТТ.

«Для большей доступности и удобства при покупке автомобилей Технохолдинг SUMOTORI сотрудничает с ведущими банками, предоставляющими автокредиты, а также с известными страховыми компаниями», - отмечает руководитель отдела маркетинга Технохолдинга SUMOTORI Ольга МЕДВЕДЧИКОВА.

Официальным представителем южнокорейского автоконцерна Hyundai во Владивостоке выступает автосалон «Чемпион-Владивосток», официальным дилером французского Renault на Дальнем Востоке - ООО «Триумф Авто Дальний Восток».