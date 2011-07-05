Между ГИБДД и автошколами встал посредник

Взаимоотношения между автошколами Приморского края и экзаменационным ведомством ГИБДД МВД РФ по Приморскому краю накалились до предела.

Причиной, как уже известно, стало появление ИП Коробова - коммерческой структуры, по сути, подменившей автошколы, а где-то - даже саму Госавтоинспекцию и за деньги оказывающей эфемерные консультационные услуги. На такое «внедрение» посыпались жалобы кандидатов в водители на неприкрытое попрание своих прав, фактическое вымогательство денег, когда под надуманными предлогами слушателей автошкол, сдающих практическое вождение, просто «валили», а на саму сдачу экзаменов создавали искусственные очереди для тех, кто шел по государственным расценкам, минуя «услуги» этого ИП.

Место встречи – в Артеме

Вот только сами слушатели бороться за свои права побаиваются, полагая, что обращение в контролирующие инстанции им выйдет боком, и водительского удостоверения после обращения в прокуратуру, суды и т.д. им не видать как своих ушей. К тому же увидели новую возможность получить заветную корочку и вовсе без учебы в автошколе. Столкнувшись с прямой угрозой потери бизнеса, на защиту себя, а заодно слушателей встали приморские автошколы.

На прошлой неделе, по инициативе Александра КОЛЕНКО, директора одной артемовской автошколы, должна была состояться встреча всех заинтересованных сторон: директоров автошкол края, руководства экзаменационного отдела ГИБДД МВД РФ по Приморскому краю и кандидатов в водители. Ждали на этой встрече представителя ИП, а также «Ассоциации содействия безопасности дорожного движения», куда всех кандидатов, пользующихся услугами ИП Коробова, дружно загоняли молодых водителей, что невольно вызывает подозрение об аффилированности интересов.

На встречу пришли только директора автошкол. И то не все. Правоохранительные органы представлял оперативник УСБ МВД РФ по Приморскому краю, которому поручили расследовать факты злоупотреблений при сдаче на «права» с участием сотрудников полиции. Представитель службы собственной безопасности, как показалось, мало что понимал в тонкостях вопроса, но одно он уловил – творится самый настоящий «беспредел» по отношению к автошколам и их слушателям.

Эмоции, конечно, захлестывали. В первую голову директора жаловались даже не на потворство экзаменаторов ГИБДД. Досталось и сами кандидатам в водители, чья пассивность, по мнению обучающих организаций, нежелание бороться за свои права послужили причиной появления всяких посредников, жаждущих наживы. «Ягнята, одним словом. Их ведут на убой, а они все равно несут свои деньги, сдают по несколько раз, не понимая, что их будут мариновать до тех пор, пока видна их платежеспособность», - так в кулуарах заметил один из директоров автошкол.

Представители автошкол потребовали от УСБ расследовать и объяснить им, «недалеким», почему и на каких основаниях в стенах государственного учреждения осуществляет деятельность частная лавочка, которой не касаются законы и требования, предъявляемые к ним - автошколам. Примером такого вымогательства денег они считают факты, когда выпускники их школ вынуждены платить тысячи рублей, сдавая экзамены по 5-7 раз через посредника ИП Коробова. Просили заодно напомнить самой ГИБДД некоторые положения правил подготовки молодых водители, регламентируемые ведомственными приказами.

Частный случай

Так, жительница п. Тавричанка Приморского края Наталья Б., мать четверых детей, решила получить водительское удостоверение. Чин по чину - сначала автошкола, 1,5 месяца обучения, успешный внутренний экзамен и… безуспешные попытки сдать квалификационный экзамен в ГИБДД без «помощи» небезызвестного владивостокским кандидатам в водители ИП. Правда, перед началом экзаменационной эпопеи ей намекнули: все, чему ее учили в автошколе, надо забыть, а теперь слушать «сюда»: сдавать она будет после вступления в «Ассоциацию содействия безопасности дорожного движения», единоразовый вступительный взнос - 3000 руб. На эти деньги ей гарантирована попытка (только и всего) сдачи на автомобиле «организаторской» компании, подготовка документов, в то время как автошкола, выпустившая Наталью, уже все подготовила, и… (внимание!) выдача водительского удостоверения!

Зачем тогда нужна ГИБДД со всем своим «экзаменационно-репрессивным»аппаратом, если какая-то «ипэшница» подменила собой целую федеральную структуру?

Пока лишь регистрация и технический осмотр были оседланы коммерсантами (нередко в погонах), а тема обучения и получения водительского удостоверения оставалась «неокученной». Правильнее будет сказать, она уже была коммерческой. Подготовкой к сдаче экзамена в ГИБДД занимались некоммерческие обучающие учреждения – НОУ, для которых, по их признанию, на первом месте стоит обучение безопасному вождению, на втором - прибыль и коммерческий интерес. Во всяком случае, так говорят подавляющее количество директоров НОУ, и не верить им пока нет никаких оснований. Кстати, конкуренция между автошколами была будь здоров – целый рейтинг действовал.

Школы готовили, ГИБДД принимала экзамены, процент сдачи с первого раза в среднем по краю не превышал 50% - школы доучивали свой «брак». Все это продолжалось до тех пор, пока один высокий начальник от ГАИ не вышел на пенсию – услышал я версию в автокулуарах и потому называть его имя не будем. И даже не по принципу «не пойман – не вор», а надеемся: пройдет немного времени - и это имя назовет суд. Впрочем, догадливые могут поискать на сайте «Ассоциации содействию безопасности дорожного движения».

Кризис автошкол

Надо отметить, что организация, оказывающая консультационные услуги, появилась в тот момент, когда автообразование не только в Приморском крае, но и во всей стране переживало настоящий кризис, который стал следствием кризиса экономического. Начиная с 2008 г., из-за введения пошлин и фактической девальвации рубля в Приморском крае автомобили резко подорожали. Это незамедлительно сказалось на наполняемости учебных классов автошкол. Не оправдали себя надежды на то, что место взявших тайм-аут начинающих водителей займут те, кто захочет повысить категорию, получить более высокую квалификацию и т.д. А может, автошколы вместе со всей страной почувствовали, что такое демографическая яма, когда среди слушателей снизился процент молодых людей, вчерашних школьников.

И в этой ситуации, вместо того, чтобы искать пути к консолидации, объединению усилий по организации автодрома или защите своих интересов от чиновничьего и прочего произвола, автошколы вдруг начали судить- рядить, кто главнее и эффективнее (процент сдачи), пробивая себе дорогу к «телу» - к Госавтоинспекции. Оно и понятно, слухи о близости той или иной школы к гаишному кормилу – лучше всякой рекламы при выборе автошколы. Теперь, и под этим подпишется любой гаишный начальник, все автошколы перед Богом и ГИБДД МВД РФ по Приморскому краю равны! Между автошколами и ГИБДД появилась структура, деятельность которой широко освещалась в СМИ, а ее коммерческую составляющую не замечает только руководство приморской госавтоинспекции и структур, контролирующих ее деятельность.

Кстати, та самая Наталья из Тавричанки подписалась под письмом в прокуратуру и УСБ. А уже вечером на пороге ее дома стоял один из сотрудников МОГТО и РАС№1, уговаривая ее отказаться от подписи, взамен обещая принять все ее условия для сдачи квалификационного экзамена.

ОТ РЕДАКЦИИ. Когда материал готовился к печати, корреспондент «ЗР» встретился с начальником экзаменационного отдела ГИБДД МВД РФ по Приморскому краю Максимом НЕТЯГОВСКИМ, чье видение проблемы и взгляд на происходящие в автообразование Приморья процессы мы изложим в следующем номере.