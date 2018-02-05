В Приморье никто не хочет возить пассажиров

Конкурс на внутрирайонные пассажирские перевозки был сорван уже дважды

В третий раз администрация п. Кавалерово объявила конкурс на внутрирайонные пассажирские перевозки по маршрутам Горнореченский – Кавалерово и Кавалерово-Хрустальный, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Но пока желающих нет, хотя до срока окончания конкурса – 13 марта – осталось совсем немного времени.

Так что возить пассажиров, кроме частных микроавтобусов, пока некому. В первый раз такой конкурс был объявлен в августе прошлого года, желающих не нашлось. Второй конкурс состоялся в сентябре прошлого года: был заявлен один перевозчик на маршрут № 102 Кавалерово – Рудный – это ИП Колоколкин. В течение 5 лет он и будет возить пассажиров по данному маршруту по нерегулируемым тарифам.