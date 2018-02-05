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Во Владивостоке тестируют обновленный автобусный маршрут

05 Февраля 2018, 12:15 | Приморье

От пассажиров, которых решили пересадить на "Газели" и "Форды", ждут жалоб и предложений

В тестовом режиме с 3 февраля по 4 марта 2018 года во Владивостоке изменяется категория транспортных средств на муниципальном маршруте № 40 «Семеновская – Завод «Варяг». Такое решение принято в целях определения потребностей населения и более качественного обслуживания пассажиров, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Как пояснили в управлении транспорта администрации города, вместо автобусов категории М3 (большой класс) на маршруте временно, в течение лишь одного месяца, будут работать 17 автобусов М2 (малый класс). Планируется, что изменение категории транспортных средств повысит их маневренность в непростой дорожной обстановке города, приведет к значительному уменьшению интервала движения на маршруте и положительным отзывам пассажиров.

Перевозить пассажиров на маршруте № 40 будут автобусы марки «Газель Next» 2015 года выпуска и «Форд Транзит» 2015 и 2016 годов выпуска. 

Во время тестирования специалисты управления транспорта будут вести ежедневный мониторинг работы пассажирского транспорта на маршруте, в том числе и анализ обращения граждан. По окончанию тестового мероприятия будет проведен его анализ, после чего рассмотрен вопрос о целесообразности изменения категории транспортных средств на маршруте.

Жалобы и предложения по работе маршрута № 40 можно сообщать в управление транспорта администрации Владивостока по телефонам: 261-43-34, 261-41-03.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: транспорт  автобусы 



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