В Приморье иностранные автомобильные номера стали участниками "мутной" схемы

Езда по России на автомобиле с иностранными номерами вскоре может быть приравнена к уголовному преступлению

Федеральная таможенная служба (ФТС) подготовила проект постановления, согласно которому водителей транспортных средств, передвигающихся по российским дорогам с иностранными номерными знаками, обяжут иметь при себе таможенные документы. Перепродажа такой машины без уплаты таможенных платежей будет грозить штрафом до 5 тыс. рублей и конфискацией, а покупку незаконно ввезенного в Россию транспортного средства приравняют не только к уклонению от уплаты таможенных платежей, но и к пособничеству преступникам.

Возвращение в Союз

Автомобили с иностранными номерами стали изредка мелькать на приморских дорогах еще два года назад. В основном попадались машины с белорусскими и казахскими номерными знаками. Большого значения этому факту тогда никто не придал, так как в 2010 году Россия организовала Таможенный Союз с Казахстаном и Белоруссией и объединила рынки. Некоторое недоумение вызывал лишь тот факт, что все эти автомобили были праворульными, а в Белоруссии и Казахстане, как известно, ввоз правого руля запрещен уже давно, а машины выглядели относительно свежими.

«Белорусские» и «казахские» авто иногда попадали в поле зрения камер видеонаблюдения с различными нарушениями, а также оказывались участниками мелких ДТП, после которых в дорожную полицию и страховые компании поступали жалобы от пострадавших российских водителей о невозможности взыскания компенсаций с виновника.

Справедливости ради стоит отметить, что количество таких жалоб применительно к Дальневосточному региону можно назвать ничтожным, как и общее количество бороздящих наши края иномарок с нероссийскими номерами. Как сообщили «Золотому Рогу» в краевой ГИБДД, по состоянию на конец 2013 года, инспекторы ДПС выявили лишь несколько десятков транспортных средств с иностранной регистрацией, которых можно было бы отнести в категорию «подозрительные».

Нашествию «иностранных» автомобилей подверглись в основном западные регионы Российской Федерации, где помимо «казахов» и «белорусов» очень активно ведутся «левые» операции с прибалтийскими иномарками. Машины из Прибалтики пересекают российскую границу под видом участников международного движения, на которых не распространяется требование об обязательной уплате таможенной пошлины, а затем «растворяются» на российских просторах, продолжая колесить по дорогам РФ сверх установленного законодательством срока в 1 год. В течение этого срока въехавший в страну без уплаты пошлин автомобиль обязан выехать обратно. Однако вместо этого машина обретает в России нового хозяина, на которого выписывается доверенность от имени иностранца, и этот новый хозяин продолжает ездить на иностранных номерах, не платя в казну РФ никаких налогов и штрафов.

Покупайте российское!

В Приморье же иностранные номера стали участниками совсем другой «мутной» схемы. Так как наш край по суше граничит лишь с Китаем, с которым нет свободного автомобильного обращения, и кроме того, находится слишком далеко от Прибалтики, иностранные номера здесь применяются чаще всего для того, чтобы прикрыть собой какой-нибудь «распил», который невозможно легализовать никаким другим способом. При этом казахские или белорусские номера вместе с сопровождающими их бумажными документами, как правило, тоже имеют не слишком чистую биографию, являясь либо откровенно фальшивыми, либо подлинными, но, увы, не действующими у себя на родине.

Своим постановлением Федеральная таможенная служба намерена создать базу данных, куда будут вноситься сведения обо всех машинах, пересекающих границу, что дало бы возможность ГИБДД устанавливать по зарубежным номерам информацию о легальности документов и правовом статусе их владельцев. В случае выявления фактов незаконного пересечения границы или незаконного пользования иностранным автомобилем, машина может быть арестована до выяснения обстоятельств. Предполагается также внести изменения в программное обеспечение систем видеонаблюдения для того, чтобы научить их распознавать иностранные номерные знаки, и ряд других мер, направленных на решение возникшей проблемы.

Пока нет единой базы данных, сотрудники ГИБДД Приморья проверяют каждый автомобиль с иностранным номером в индивидуальном порядке, направляя запросы в органы внутренних дел по месту регистрации автотранспорта, в том случае, если водителем машины является россиянин. Как сообщили «Золотому Рогу» в УВД ПК, по нескольким таким запросам из Белоруссии уже получены ответы, согласно которым автомобилей с якобы «белорусскими» номерами, водители которых представили соответствующие данные приморским гаишникам, в РБ не зарегистрировано. Похожие ответы были также получены из Республики Казахстан.

После этого становится ясным, почему на приморских автомобильных сайтах в разделе «продажа автомобилей» иногда еще всплывают предложения купить авто с иностранными номерами с пометкой «по матушке России ездить можно без проблем», однако, судя по низкой цене, далеко на них уехать не получится. Если предложение ФТС будет принято и вступит в силу, покупка незаконно ввезенного автомобиля станет расцениваться как пособничество в уклонении от уплаты таможенных платежей, с соответствующей перспективой на пять лет оказаться в местах лишения свободы.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.