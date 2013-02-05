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Процесс замены праворульных машин на леворульные уже идет в Приморье
Предложение губернатора МИКЛУШЕВСКОГО об утилизационной премии за праворульные автомобили широко обсуждается в крае. «ЗР» спросил мнение двух известных приморцев.
Василий АВЧЕНКО, автор документального романа «Правый руль»:
- Хорошо уже то, что Владимир Владимирович предлагает перейти от политики кнута к политике пряника. Плохо то, что ему не дает покоя правый руль. Сам же, едва став губернатором, заявил: «Не вижу причин для того, чтобы эта проблема вообще обсуждалась», - так что губернатор явно непоследователен. К тому же он не вполне владеет ситуацией: кому по карману новый леворукий «прадик» - тому «утилизационная премия» не сильно и нужна, по-моему. А у кого потрепанная «короллка» лохматого года - тому на «прадо» из автосалона и с премией никогда не хватит денег.
Михаил ВЕСЕЛОВ, председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока:
- Полагаю, процесс замены праворульных машин на леворульные уже идет. На местном рынке появились качественные леворульные машины. В России около 25 автосборочных предприятий, они работают с разной степенью успеха. Часть предприятий имеет дилерские центры в Приморье. Инициатива губернатора в этом ряду станет дополнительной мотивацией, дающей право выбора, что замечательно само по себе.
Записала Ольга ВЛАДИМИРОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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