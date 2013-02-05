Каждый уважающий себя автовладелец имеет видеорегистратор. Или собирается его купить

Мир электроники постоянно развивается, упрощая нашу жизнь. Понятное дело, не обходит прогресс стороной и автолюбителей. На помощь водителям в спорных ситуациях сегодня спешат видеорегистраторы, пишет автомобильный журнал «Колеса».

Немало на наших дорогах случается ситуаций, когда доказать свою правоту или невиновность без видеодоказательств просто невозможно, и здесь видеорегистратор помогает автовладельцам уберечься от лишних растрат финансов и нервов.

До первой аварии…

Сегодня многие водители уже обзавелись современным помощником, но все же есть еще те, которые пока сомневаются в его полезности. И меняют свое отношение такие люди чаще всего после столкновения с неприятной ситуацией.

Так что же такое видеорегистратор? Начнем с краткого описания. Автомобильный видеорегистратор представляет собой компактное электронное устройство, размерами немногим более спичечного коробка (иногда с пачку сигарет), в корпусе которого собраны видеокамера, небольшой дисплей-видоискатель, а также модуль обработки изображения и записи на съемный носитель - microSD или SD-карту. Авторегистратор устанавливается в салоне автомобиля перед лобовым стеклом, для чего комплектуется специальным кронштейном-держателем с присоской, а также зарядным устройством в гнездо прикуривателя для питания прибора.

Особенностью любого авторегистратора является функция автоматического включения/отключения видеозаписи при запуске/остановке двигателя, а также функция «нарезания» записываемого видео на отдельные отрезки (треки), которые пишутся циклически - при заполнении карты памяти самый новый записанный трек замещает самый первый. Также все авторегистраторы имеют функцию наложения на запись «штампа» времени и даты съемки.

В техническом плане современные авторегистраторы представляют собой достаточно продвинутые устройства - многие модели способны записывать видео в разрешении Full HD, «флагманы» имеют встроенный или стыкуемый GPS-приемник с базой данных камер контроля скорости, о приближении к которым оповещают владельца.

Тем не менее даже самый простой недорогой автомобильный видеорегистратор с базовым функционалом – автовключение и циклическая запись видео – способен оказать неоценимую помощь.

Свет и тень вам в помощь

Немаловажную роль имеет качество записываемого видео. Именно от качества картинки, ее четкости и адекватности зависит выполнение регистратором своих функций - та же возможность рассмотреть номера скрывшегося фигуранта ДТП, а также и других участников движения, которые могут быть свидетелями.

Главная характеристика видео - его «разрешение», означающее количество точек (пикселей) в одном кадре. И чем их больше, тем лучше - картинка (при прочих равных условиях) будет более детализованной и четкой. Но кроме разрешения огромную роль играют особенности оптики и матрицы, алгоритм обработки изображения и прочие технические составляющие. Поэтому записи с двух разных регистраторов, снимающих в одинаковом разрешении, могут отличаться очень сильно.

Стандартом для регистраторов на российском рынке сейчас стало два вида разрешения: HD (1280 на 720 точек), используемое, в основном, в бюджетных моделях, а также Full HD (1920 на 1080 точек), которое применяется все шире, приходя с топовых девайсов в более демократические устройства.

Распространенный метод выбора видеорегистратора - просматривание записей с разных моделей регистраторов в Интернете, и на основании увиденного уже становится ясно, качество видео с каких регистраторов устраивает, а с каких - нет. Правда, стоит заметить, что ролики, которые выкладывают на официальных сайтах или в соцсетях рекламисты компаний, очень часто записаны в идеальных для съемки условиях - в светлый облачный день, когда освещение и достаточно интенсивное, и равномерное. В такой обстановке практически все регистраторы показывают приличный результат.

Другое дело, например, солнечный полдень, когда беспорядочно чередуется яркий режущий свет и насыщенно-темные тени. Вот тут становится хорошо заметно, в чем разница в том, как снимает один регистратор, а как другой. Часто устройства не справляются с контрастностью, отчего светлые участки получаются ослепительно-яркими, а темные непроглядно-черными. Нечто похожее сплошь и рядом происходит и при ночной съемке.

Полный Full

Но что делать, если просматривать гигабайты роликов нет ни времени, ни желания? Можно ли тогда выбрать видеорегистратор по качеству видео, и как? В этом случае единственной реальной «точкой опоры» остаются цифры на коробке - характеристики разрешения видео. И пусть пиксели - это еще далеко не все, но тем не менее у регистратора, снимающего с разрешением Full HD, качество картинки будет лучше, чем у снимающего в HD. Что позволяет с большей вероятностью и с большего расстояния рассмотреть те же самые номера. Поэтому если есть возможность переплатить за Full HD, то однозначно стоит выбрать регистратор с таким разрешением.

Понятно, что «качество видео» есть вопрос во многом субъективный, и одна и та же картинка кому-то покажется «вполне хорошей» по качеству, а кому-то «не очень». Тем не менее некоторые объективные требования к качеству видео существуют.

Прежде всего, это резкость картинки, которая должна быть максимальной по всей ширине (особенно в серединной области) и по всей глубине кадра. Также важна передача освещенности, которая должна быть максимально близкой к той, как ее в текущее время суток воспринимает человеческий глаз. Максимально близким к «естественно воспринимаемому» должен быть контраст - на записи затемненные области не должны выглядеть «непроглядно черными», а освещенные «ослепительно яркими». И, наконец, цветопередача: видео не должно быть слишком блеклым или, наоборот, перенасыщенным - оттенки должны передаваться максимально близкими к тем, как их видит человек.

Еще один определяющий момент - точность и равномерность скорости записи. Здесь не должно быть никаких задержек и рывков, а скорость на видео должна максимально соответствовать скорости движения самого автомобиля с регистратором и других объектов, попадающих в кадр.

В качестве своего рода «лакмусовой бумажки» при выборе видеорегистратора по критерию качества видео может выступать расстояние, с которого считываются номера. На этом моменте обязательно стоит заострить внимание, просматривая ролики в Сети.

Длина имеет значение

Автомобильные видеорегистраторы записывают видео, автоматически разделяя его на определенной длины треки, каждый из которых представляет собой отдельный файл. Подавляющее большинство регистраторов имеет функцию так называемой «циклической записи», когда при заполнении карты памяти каждый вновь записываемый трек замещает собой самый первый.

Наиболее оптимальной при езде в городском цикле, а также поездках на дачу-рыбалку будет длина трека в 3 или 5 минут. Во многих видеорегистаторах длину трека можно установить самостоятельно. Например, при автопутешествии куда интереснее установить длину трека в максимальные 10 или 15 минут либо писать видео в один большой файл, засняв свою частную «экскурсию» по историческим или красивым природным местам.

Еще одной нужной и удобной в пользовании функцией является автоматическое включение/отключение видеозаписи (и всего устройства) при пуске/остановке двигателя. Это позволяет, единожды сделав в регистраторе все настройки и установив его на кронштейн, далее вспоминать о нем, только когда нужно прибор снять, паркуясь на ночь во дворе. Такую функцию имеют практически все современные видеорегистраторы, даже самые дешевые, но поскольку из каждого правила всегда могут быть исключения, наличие «автовключения» все же стоит уточнить.

Не продешевите

Подавляющее большинство регистраторов не имеет встроенной флеш-памяти (либо объем ее очень мал), и все записываемые треки сохраняются на внешней карте памяти формата microSD либо SD. Как правило, карта в комплект регистратора не входит и ее нужно будет докупать отдельно. И тут стоит иметь в виду пару нюансов. Так, регистраторы, снимающие в разрешении Full HD, требуют карты памяти классом от 8 и выше.

Еще один пользовательский момент - возможность считывания данных с карты без извлечения ее из регистратора. Во многих моделях такая возможность есть, и при подключении регистратора к компьютеру через комплектный кабель программа Windows автоматически определяет карту как «съемный диск» и видит на ней все файлы. Это упрощает «перегонку» записей на ПК. Но такой возможности у видеорегистратора может и не быть, и в таком случае придется немного разориться на USB-переходник.

В магазинах Владивостока представлен широкий модельный ряд видеорегистраторов на любой вкус и кошелек. Цена стремится вверх в зависимости от количества добавленных функций.

Например, «Цифровой супермаркет DNS» предлагает самый приемлемый вариант за 899 рублей. Максимальное разрешение видеозаписи в таком устройстве - 720х480, частота кадров в секунду - 30. Самый же дорогой вариант обойдется в 13 250. Частота кадров остается прежней, а вот разрешение предлагается 1920х1080, и конечно, данная модель оснащена всеми возможными функциями, о которых говорилось ранее.

Также огромный модельный ряд регистраторов представлен на китайском рынке в районе Спортивной. Там цена полностью зависит от ораторских способностей покупателя. Но «ЗР» удалось узнать, что дешевле 500 рублей регистратор точно не продадут.

«Таких дешевых не бывает. Только в Китае можно купить», - откровенно признался продавец одного из «китайских» отделов рынка.

Еще один вариант продажи недорогих видеорегистраторов – интернет-барахолка Farpost.Ru. Здесь можно приобрести как подержанный товар, цена на который значительно ниже, так и новый. Итак, самый приемлемый из новых регистраторов обойдется покупателю в 750 рублей, а самый дорогой - в 35 000 рублей! Последняя модель записывает видео на жесткий диск в 500 Гб, также возможна работа с картами памяти SD. Возможность подключения GPS-приемника и датчика ускорения. Подключение до 4-х видеокамер и микрофона. Аудио-видеовыход. Таковы краткие характеристики модного устройства, основная цель которого все-таки - записывать видео, не стоит об этом забывать.

В меру приемлемости своей цены видеорегистратор может стать хорошим подарком к предстоящим праздникам. Ведь некоторые автовладельцы хоть и понимают необходимость данного устройства, но купить его до сих пор не могут по различным причинам.

Подготовила Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.