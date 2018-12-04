Автошколы Владивостока устроили гонку

Ценовой демпинг компенсируется дополнительными платными часами вождения

Во Владивостоке ситуация, сложившаяся на рынке автошкол, давно приобрела вид акции «Черная пятница», причем не в самом добросовестном исполнении. Как и ряд ритейлеров, накручивающих цены и создающих «щедрые» скидки в конце ноября, автошколы дарят суперпредложения - пакеты обучения с минимальной стоимостью.

Но если в магазинах потребители могут дождаться конца «выгодной» акции и прийти к ритейлеру, когда цены вернутся к привычному виду, то в автошколах «черная пятница» длится круглый год. Все достаточно прозаично: несмотря на растущие расходы (рост цен на топливо, страховки, услуги ЖКХ), автошколы не могут поднять стоимость обучения из-за жесточайшей конкуренции. В итоге рынок получает недорогое предложение: малое количество часов за комфортную цену. Но поскольку работать в убыток никто не собирается, растущие расходы перекладываются на потребителя через другую услугу - дополнительные часы вождения.

Дробление программы обучения в автошколах на пакеты различной емкости часов незаконно. Министерство образования и науки Российской Федерации в 2014 году выпустило приказ «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий». Приказ регулирует основные аспекты программы обучения в автошколе, в том числе количество часов вождения. Для машин, попадающих под категорию B с механической коробкой передач - это 56 часа вождения, для машин с «автоматом» - 54 часа вождения. По рекомендованной Минобразованием программе обучение в автошколе должно занимать 12 занятий (24 часа вождения) на площадке-автодроме и 16 занятий (32 часа вождения) в городе.





Семь шапок из одной шкуры

Когда в 2014 году автошколы Владивостока попытались работать по утвержденным программам, рынок пришел в хаотичное состояние. Стоимость обучения преодолела отметку в 40 тысяч рублей, ряду автошкол пришлось закрыться для соответствия новым требованиям, а их клиентов переманили те, кто смог открыться быстрее. В целом игроки рынка регистрировали большой спад клиентской базы - цена курсов вождения превысила психологическую отметку и покупательскую способность населения.

Уже через несколько месяцев цена обучения в автошколах вернулась к «комфортной» отметке, которая держится до сих пор - в районе 25 тысяч рублей. «Стоимость обучения по официальной программе сегодня составляет 42 тысячи рублей и включает в себя 54 часа для «автомата» и 56 часов для «механики». Но такие предложения популярностью не пользуются. Если я выложу рекламное сообщение с такой ценой обучения, то можно смело закрывать автошколу. Зато людей привлекают сокращенные программы с более низкой стоимостью. В нашей автошколе это 30 часов по цене 25 тысяч рублей», - рассказал руководитель одной из автошкол Владивостока.

Как отмечает генеральный директор НОУ «Автошкола «АНИК», председатель правления Приморской ассоциации автошкол Александр НИКОЛАЕВ, с ростом себестоимости обучения дробление программ будет увеличиваться: «Ситуация напоминает известный советский мультфильм «Жадный богач», в котором скорняк кроит шапки купцу из одной шкуры. Так же и с программами обучения. Чем больше будет расходов у автошкол, тем меньше часов будут включать в себя пакеты программ обучения. Должно быть 56, но если потребитель готов платить 25 тысяч, то, в зависимости от экономической ситуации, это могут быть 30, 20 или менее часов».

Дополнительные часы тикают

При этом возникает определенный диссонанс: стоимость курса в автошколе и цена получения прав порой представляет совершенно разные цифры. Чем стоимость курса в автошколе ниже, тем больше вероятность того, что возникнут дополнительные платежи. Сегодня от убыточности автошколы надежно защищают дополнительные занятия, стоимость которых варьируется в учебных заведениях от 700 до 1500 рублей за один академический час. И дополнительные занятия становятся все более востребованными: во Владивостоке вместо одного экзаменационного маршрута курсанты стали катать целых четыре.

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», ни один из маршрутов не закреплен за конкретной автошколой. Сотрудники ГИБДД за день до экзамена уведомляют учебное заведение о том, на каком маршруте курсанты будут демонстрировать свои навыки. По мнению представителей автошкол, сегодня курсантам во Владивостоке требуется от 40 часов для того, чтобы изучить все маршруты. В итоге молодого водителя от самого популярного пакета в 30 часов до сдачи экзамена отделяет минимум 10 дополнительных занятий. «Клиентам автошкол приходится брать дополнительные занятия. И именно эти часы становятся той финансовой подушкой, которая позволяет учебным заведениям держаться на плаву, - уверен директор автошколы «Регион-125» Анатолий ТИТЛЕР. - Причем в разных автошколах стоимость дополнительных занятий может варьироваться. Кто-то продает часы за единую стоимость, которая не меняется. А ряд игроков значительно накручивает цены, если курсант выкатал «пакетные» часы».





Демпинг правит автобалом

По мнению экспертов, экономическая ситуация неблагоприятно складывается для автошкол. Росстат зафиксировал рост цен на топливо: стоимость Аи-92 за год увеличилась на 11,5%, до 41,6 рубля за литр в октябре. Грядет и рост расходов на коммунальные услуги, которые поднимутся после Нового года на 4% в связи с увеличением НДС. Таким образом, эксперты прогнозируют подорожание обучения в автошколах в среднем на 10%. Но представители автошкол такой рост не подтверждают. «Цена на топливо повышается, но скачка цен в образовательных учреждениях не наблюдается, - говорит Леонид РАЖЕВ, директор автошколы «Максимум». - В автошколы не бегут, как за хлебом, очередей здесь нет, поэтому и рынок не столь чутко реагирует на изменения расходов. В целом же траты на бензин составляют примерно пятую часть от цены занятия (около 200 рублей). И если топливо подорожает процентов на 5, это заметит потребитель, который каждый день заправляет личный автомобиль. Автошколы такой скачок перенесут менее болезненно».

Председатель правления Приморской ассоциации автошкол Александр Николаев, в свою очередь, отмечает, что ценообразование в автошколах Владивостока никакой логике не поддается и от внешних факторов не зависит. «Стоимость курсов зависит только от того, насколько добросовестно работают коллеги на рынке. А добросовестностью автошколы столицы Приморья похвастаться не могут. Сегодня свои услуги продают множество компаний, которые, по сути, автошколами и не являются. Они представляют собой агрегаторы, которые связывают курсанта и частного инструктора. При этом, если они преподают теорию, то хорошо, а порой такие «автошколы» обходятся даже без учебных классов. Соответственно, рост стоимости топлива или других накладных расходов их не касается - их издержки минимальны, поэтому они устанавливают любую цену. Мы обращались в ФАС, но демпинг цен - не их вопрос, игроки самостоятельно формируют стоимость услуг. Но в той области, которая влияет на безопасность движения, отдавать ситуацию на откуп рынка - безрассудно».

Несмотря на то, что автошколы в один голос утверждают, что количество желающих получить права снижается, количество учебных заведений только множится. В феврале 2018 года в Приморском крае имели лицензии 93 автошколы. Каково их количество сегодня, и сколько работает легально - вопрос открытый. Раздел «Автошколы» на сайте ГИБДД Приморья находится в стадии наполнения. Поэтому список организаций, прошедших проверку соответствия учебно-материальной базы и получивших заключения об этом соответствии, девственно чист. Ни одной организации на официальном ресурсе не числится. «Во Владивостоке работает 32 автошколы, но узнать процент сдачи экзаменов или наличие лицензии потенциальный клиент не может - сайт ГИБДД не дает такую статистику. Поэтому будущие водители оценивают сайт компании и голосуют рублем за самые дешевые предложения. Но факт есть факт: потом у курсантов появляются вопросы, они недополучают часы вождения и начинают искать автошколу, которая выведет на экзамен. Но это совершенно другая - долгая и высокозатратная история», - убежден Александр Николаев.

Наталья КОМИССАРОВА, фото автора.

КСТАТИ

Приморские водители оказались одними из самых болтливых в стране

Все мы не раз сталкивались с ситуацией и испытывали негативные эмоции, когда водители соседних машин болтали за рулем или тормозили в потоке в попытке написать «срочное» сообщение в мессенджере. Аналитики института риска «АльфаСтрахование» и компании Raxel Telematics подсчитали, какую часть пути тратят на телефон российские водители в разных регионах. В среднем по стране это значение составляет 4%.

Чемпионами стали жители Калининградской области - они больше всего отвлекаются на телефон - разговаривают или набирают сообщения. Во власти гаджета водители Калининграда и окрестностей проводят аж 12,17% пути. Далее следуют Амурская (7,21%) и Белгородская области (6,56%).

На четвертом месте находится Приморский край (6,54%). Далее идут Воронежская (6,39%), Вологодская (6,38%), Сахалинская (5,72%), Саратовская (5,71%) области и Пермский край (5,66%). Замыкает десятку Волгоградская область (5,38%). В топ-15 также вошли Липецкая (5,21%), Курская (5,11%), Астраханская (4,8%), Кемеровская (4,67%) и Новосибирская области (4,66%).