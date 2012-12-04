Утилизационный сбор на автомобили стал всего лишь маневром для обхода правил ВТО

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации определилось с компаниями, которые не будут оплачивать введенный в сентябре нынешнего года утилизационный сбор на автомобили, и опубликовало их полный реестр на своем сайте. В Приморском крае льготу получили «Соллерс-Дальний Восток», «Техцентр Сумотори» и «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». В Хабаровске освобождение от уплаты сбора получил «КамАЗ-Восток». При этом наблюдатели отмечают, что ни одно из озвученных предприятий пока не имеет в своем активе ни технологий, ни мощностей по реальной разделке и утилизации автомобилей.

Таким образом, оправдываются предположения ряда экспертов о том, что автомобильный утилизационный сбор правительство России вводило для использования его вместо заградительных пошлин, которые потребовалось снизить в связи с вступлением в ВТО. Это подтверждается и тем, что теперь введения утилизационного сбора, аналогичного автомобильному, требуют российские производители вагонов, сельхозтехники, авиа- и судостроители. Также не исключено, что в недалеком будущем к ним могут присоединиться производители отечественных компьютеров, телевизоров и прочей бытовой техники.

Впрочем, подлинные планы правительства относительно «утилизации всей страны» пока не раскрываются, поэтому у экспертов остается большой простор для предположений. Что касается имеющихся в наличии реальных фактов, то они таковы: за три месяца, прошедших после вступления России в ВТО, приморский автомобильный рынок не претерпел существенных изменений. Конечно, появились некоторые нюансы, однако говорить о масштабной структурной реорганизации пока не приходится.

Физическая культура

Среди упомянутых нюансов - значительное возрастание в таможенной статистике Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) доли физических лиц, принимающих участие во внешнеэкономической деятельности. Как известно, фиксированные ставки утилизационного сбора для «физиков» на порядок ниже, чем для лиц юридических. К тому же у последних эти ставки еще и плавают в широких пределах. Физлица сегодня платят 3 или 5 тыс. рублей утилизационного сбора, в зависимости от возраста автомобиля, а юрлицам установили планки от 26 до 1 млн 770 тыс. рублей с машины. Неудивительно, что ранее работавшие с подержанными автомобилями юридические лица стали в спешном порядке минимизировать свои издержки.

«Владивостокская таможня быстро сориентировалась в ситуации, - сообщил «ЗР» один из участников внешнеэкономической деятельности. - После 1 сентября, когда пошел поток «физиков», там сообразили, что на них можно заработать. И под разными предлогами стали направлять их на оформление к брокерам. Естественно, к «нужным», то есть аффилированным с сотрудниками таможни. Стали появляться претензии к документам - мол, тут не так заполнено, там не так написано, идите к брокеру, он все сделает как надо. А услуги брокера платные. Раньше ими пользовались в основном юридические лица, а многие «физики» делали все сами, а теперь и «физиков» загнали к брокерам».

На просьбу «ЗР» прокомментировать ситуацию, в пресс-службе ДВТУ ответили, что комментарий возможен лишь после проведения своего собственного расследования.

Справедливости ради нужно сказать, что не все физические лица выступают против навязывания таможней брокерских услуг. Среди опрошенных «ЗР» «учвэдов» нашлось немало и таких, кто с брокерами работает уже давно, и ничего не имеет против их помощи в оформлении машин. Конечно, человеку, который везет их десятками, гораздо проще поручить работу с документами специально обученным людям, а тем, кто привозит одну-две машины в квартал, приходится считать деньги и заниматься оформлением самому.

Таким образом, стоимость доставки подержанного автомобиля из-за границы с 1 сентября выросла на сумму утилизационного сбора, который оплачивается всеми импортерами, за исключением привилегированных, и сумму брокерских услуг, которые также кто-то оплачивает, а кто-то нет. Однако по факту цены на авторынке «Зеленый угол» остались практически неизменными, за исключением обычных сезонных колебаний. Ясно, что при завозе машин юридическими лицами по созданным для них драконовским ставкам утилизационного сбора, такого просто не может быть. Поэтому и понятна суета в таможне вокруг перенаправления в нужное русло денежных потоков возросшей массы физических лиц.

Агрегатное состояние

Другим нюансом введения утилизационного сбора стали изменения в порядке постановки на учет транспортных средств. А именно - в МОГТО и РАС Владивостока с 1 сентября перестали оформлять замены агрегатов. Основанием для отказа стала поправка в пункт 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. N 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации».

Речь в поправке идет о том, что, цитируем: «Регистрация … не осуществляется в … случаях … если при изменении регистрационных данных … связанных с заменой номерных агрегатов, представлены ... агрегаты с транспортных средств, за которые ранее не осуществлено взимание утилизационного сбора ... за исключением номерных агрегатов, использовавшихся в комплекте колесных транспортных средств, паспорта на которые выданы до 1 сентября 2012 г.».

Здесь стоит напомнить, что процедура замены агрегатов прописана во всевозможных гаишных и прочих ведомственных инструкциях еще с незапамятных советских времен, а криминальный оттенок у нее появился только после начала борьбы правительства с «серым» автоимпортом. Когда после очередного повышения таможенных пошлин вдруг стало выгодно завозить автомобили по частям и собирать их в России. Тогда и возникло понятие «конструктор» - автомобиль, ввезенный по запчастям и поставленный на учет по документам другого автомобиля с помощью процедуры замены агрегатов.

Криминал заключался в том, что в ГИБДД стали оформлять замены таких агрегатов, которые не взаимозаменяемы в принципе. На документы Toyota Crown, к примеру, можно было «посадить» автомобиль Toyota Land Cruiser, на Nissan Pulsar - Nissan Patrol. Более того, Приморская ГИБДД позаботилась о легализации «конструкторов», добившись от московского автомобильного института НАМИ положительного заключения на похожие замены. «Конструкторы» разных калибров подвели под идеологию «единой платформы».

Понятно, что кузова Toyota Corolla и Toyota Gaia, с подачи НАМИ оказавшиеся выполненными на такой платформе, мягко говоря, не слишком похожи. Тем не менее, конвейер исправно работал до возникновения конфликта интересов между поставщиками «конструкторов» и их «оформителями». По итогам этого конфликта, как известно, несколько раз сменилось руководство краевой ГИБДД. И новый глава ведомства Олег ЗУБАКИН, по всей видимости, решил, от греха подальше, искоренить «конструкторы» как класс, использовав в качестве повода вышеупомянутое постановление об утилизационном сборе.

Пойди туда,

не знаю куда

«Сейчас МРЭО не берет в работу даже те документы, которые были выданы таможней до 1 сентября, - сообщили «ЗР» представители «конструкторского» сообщества. - Всех несогласных отправляют в суд. В суде уже рассмотрены несколько таких дел по отказу в регистрации, и по некоторым вынесены решения в пользу заявителей. То есть в ГАИ должны поставить автомобили на учет. Однако гаишники обжаловали эти решения, и конкретного результата по этим тяжбам пока нет. А время идет, бизнес стоит, деньги «капают».

Здесь хотелось бы оговориться, что «ЗР» не рассматривает бизнес на «конструкторах» в той форме, в какой он сейчас существует, как достойный и легальный и не выступает в его защиту. Однако помимо жуликов в МОГТО и РАС обращаются люди, которым действительно не повезло - машина попала в ДТП с переворотом и требуется замена кузова или рамы. Владелец «Жигулей» может обратиться к официальному дилеру и заказать такой кузов. Можно также быть уверенным в том, что ГИБДД не откажет в регистрации замены агрегата и не отправит в суд. Почему же тогда владелец японской иномарки оказывается в дискриминационном положении, если он подает заявление на замену агрегатов, что называется, «пуля в пулю», с полным совпадением марки, модели, модификации кузова и даже года выпуска?

Как сообщил «ЗР» один из таких «отказников» Геннадий М., сотрудники краевой ГИБДД в своих требованиях доходят до абсурда: «В начале октября привезли грузовик под документы. Кабина, рама, год - все один в один. В МОГТО и РАС на «Заре» отказали в оформлении - не уплачен утилизационный сбор. Обратился на таможню, сказал, готов уплатить этот сбор, в ГАИ требуют. В таможне ответили, что автозапчасти по отдельности утилизационным сбором не облагаются. Я снова в ГАИ с вопросом - кому и куда платить этот сбор? Там отправили в суд. Я не понимаю, что происходит».

Многие приморские автовладельцы считают, что происходит целенаправленное удушение рынка праворульных автомобилей административными методами, начатое много лет назад. И, поскольку этот рынок оказался достаточно крепким и устойчивым, давление на него все время растет. Непонятно одно: почему в этом удушении активное участие принимают сами дальневосточники? Ведь Хабаровск, откуда прибыл нынешний начальник Приморской ГИБДД, - такой же праворульный город, как и Владивосток. И не рано ли списывать японский автопром в утиль?

Дмитрий ФОМИЧЕВ, "Золотой Рог".