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Приморцы полюбили левый руль
Среднестатистический приморец оформляет автокредит на сумму 700 тыс. рублей
За последние полгода приморцы стали охотнее приобретать в кредит автомобили с левым рулем. Рост в данном сегменте продаж равен примерно 30%. Банковская статистика подтверждает именно эти цифры. Причина в том, что за два последних года в Приморье значительно расширился ассортимент автомобилей и модельный ряд, выросло количество официальных дилеров.
С начала 2012 года количество кредитов, выданных ВТБ24 на приобретение автомобилей с левым рулем в салонах официальных дилеров Приморья, увеличилось в среднем на 10-15%, говорит руководитель группы автокредитования ВТБ24 во Владивостоке Анастасия ШУМЕЙКО.
По словам регионального директора Дальневосточного филиала Росбанка Сергея БЕЛАВИНА, количество клиентов банка, желающих приобрести автомобиль в салоне официального автодилера, выросло более чем на треть.
В Дальневосточном банке, отмечает начальник управления розничного кредитования Ирина Олесик, количество клиентов, желающих приобрести автомобиль в салонах официальных дилеров, выросло в 2 раза по сравнению с прошлым годом.
Начальник отдела по работе с партнерами Приморского отделения №8635 ОАО «Сбербанк России» Роман ДЕНИСОВ подсчитал, что количество клиентов, приобретающих автомобили в салонах официальных дилеров по автокредиту Сбербанка в Приморском крае, за последний год увеличилось почти в 3 раза.
В Россельхозбанке увидели прямую зависимость увеличения продаж новых транспортных средств - чаще всего клиенты, получающие в банке автокредит, направляются в специализированный салон. Начальник отдела продаж и клиентского обслуживания операционного офиса «Владивостокский» МДМ-банка Артем ДАНЧУК в свою очередь отметил интересный факт о том, что спрос на новые автомобили колеблется от сезонности.
Начальник отдела кредитования физических лиц Дальневосточного филиала Роял Кредит Банка Анна ГОРЕЛЕНКО в свою очередь указывает на высокий спрос на автокредиты для покупки праворульных машин. Средняя сумма таких займов равна в банке 400-500 тыс. рублей. Клиенты предпочитают потребительский кредит автокредиту, если не хотят оформлять в залог приобретаемые автомобили, которые затем дарят, например, жене или родителям. Или когда приобретаемый автомобиль не подходит по требованиям программам банка. В остальных случаях клиенту не принципиально, какой кредит оформлять.
Сергей Белавин считает, что сумма кредита зависит от нескольких факторов, основной - это категория приобретаемого автомобиля. Средняя сумма кредита для новых леворульных автомобилей, оформляемая в Росбанке, равна 700 тыс. рублей, для подержанных праворульных - около 350 тыс. рублей.
Сумма автокредита, который клиенты МДМ-банка, как правило, направляют для покупки автомобиля, в среднем составляет 1,5 млн рублей.
Клиенты Дальневосточного банка приобретают автомобиль, оформляя кредит на новый леворульный автомобиль, который в среднем равен 1,1 млн рублей, а на подержанные праворульные - 960 тыс. рублей. Первоначальный взнос, который автолюбители в обоих случаях направляют на покупку, - немного более 30%.
Средняя сумма автокредита, оформленного в Россельхозбанке, составляет 900 тыс. рублей - для новых леворульных, 450 тыс. рублей - для подержанных праворульных автомобилей.
По словам Анастасии Шумейко, средняя сумма автокредита стала меньше, чем в 2011 году. Руководитель направления ВТБ24 во Владивостоке связывает это прежде всего с тем, что рынок Приморья насытился дорогими автомобилями и сейчас все более популярными становятся малолитражные транспортные средства. Средняя сумма автокредита в филиале ВТБ24 во Владивостоке - 700 тыс. рублей.
За 10 месяцев 2012 года средний размер автокредита на новые леворульные автомобили в Приморском ОСБ Сбербанка России составил 698 тыс. рублей при среднем первоначальном взносе в 37%, в то время как на подержанные праворульные - 706 тыс. рублей при среднем первоначальном взносе 27%.
Обязательное условие - страхование в рамках программы КАСКО - иногда отпугивает автолюбителей, что направляет чашу весов в сторону оформления обыкновенного потребительского кредита, хотя ставка по нему выше. Справедливости ради отметим, что некоторые банки предлагают автокредиты и без такого полиса. Но общий вывод специалистов автокредитования сводится к тому, что большинство клиентов банков оформляют именно специализированный кредит для покупки машин, а значит, вполне осознанно оплачивают КАСКО. Стоимость автомобиля, приобретенного в кредит, в некоторых случаях достигает порой 2,5 млн рублей, и здесь мелочиться не приходится. В любом случае лучше «бодаться» со страховой компанией, чем со случайно упавшим деревом или канализационным люком, и тем паче, с пьяным виновником ДТП, страховка на которого, по закону, не распространяется.
А те клиенты, кто экономят на страховках, обычно покупают и автомобили по карману, в пределах 300-600 тыс. рублей, пользуясь обыкновенным потребительским кредитом. По возрасту такие авто не сочетаются с условиями специализированного, более дешевого в процентом соотношении, кредита и потенциально не могут быть застрахованы в силу тех же причин.
Яна МАЛЬЦЕВА, "Золотой Рог".
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