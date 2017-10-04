Новую Москву закатали в новый асфальт

Подрядная организация продолжает в районе села работы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

Второй слой асфальта укладывают в Новой Москве, сообщает деловая газета «Золотой Рог». АО «Примавтодор» продолжает в селе Новая Москва Приморья работы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Как сообщили специалисты генерального подрядчика работ в настоящее время полностью выполнено асфальтирование нижнего слоя асфальтобетона вплоть до моста через реку Тигровая.

«В Новой Москве проводится полный цикл капитального ремонта дорожного полотна. Сейчас рабочие завершают отсыпку скального грунта на последнем участке дороги через село. Параллельно идет асфальтирование вторым слоем асфальтобетона, профилирование обочин», - рассказали в Примавтодоре. Согласно госконтракту, работы на этом участке должны завершить до 31 октября.

Напомним, Приморский край вошел в число 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», предполагающего модернизацию дорожной сети четырех муниципальных образований Владивостокской агломерации - всего 137 объектов на общую сумму почти 1,5 миллиарда рублей: 625 миллионов - федерального, 720 миллионов - краевого, 97 миллионов рублей - местных бюджетов.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры рассчитана до 2025 года. Качество и сроки выполнения работ находятся на постоянном контроле комиссии, которую возглавляет первый вице-губернатор края Василий Усольцев. Буквально на этой неделе он проверил, как работы ведутся во Владивостоке, Артеме и в Надеждинском районе.

Мероприятия проекта «Безопасные и качественные дороги» позволят снизить количество аварийно-опасных участков и увеличить долю протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям на территории агломерации. Кроме этого, проект нацелен на снижение протяженности дорог, работающих в режиме перегрузки в «час-пик», общее улучшение ситуации на дорогах. Предполагается, что до 2020 года в нормативное состояние во Владивостокской агломерации должно быть приведено не менее 80% автомобильных дорог.