Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"ГАЗель Next" дебютировала в Приморье
Приморский бизнес получил альтернативу пробежному азиатскому автопрому: «Автоцентр Газ-Восток» начал продажи нового цельнометаллического фургона семейства «ГАЗель Next». А первая машина обрела своего покупателя уже в день открытия продаж. Во время презентации ключи и документы получил индивидуальный предприниматель Александр ПЕРМИНОВ, который специально прилетел с Сахалина во Владивосток за новой моделью «ГАЗели», пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Серийное производство линейки «ГАЗели Next» началось 10 апреля 2013 года. Теперь же «ГАЗ» вывел на рынок новую модификацию - цельнометаллический фургон. И сразу - в максимальном типоразмере, длиной 6157 мм и высотой 2735 мм. Сегодня автомобиль представлен в двух модификациях: грузовой фургон с объемом кузова 13,5 куб. м и семиместный грузопассажирский фургон-комби.
Отличительные особенности новой модели: хорошая функциональность, управляемость и эргономичность. При этом цена автомобиля марки «ГАЗ» на 25-50% ниже стоимости иностранных конкурентов, а стоимость технического обслуживания, запасных частей и расходных материалов меньше в полтора и более раз.
Объем кузова грузового фургона составляет 13,5 куб. м, что на 30% больше, чем у автомобилей «ГАЗель» предыдущего поколения. Пластиковые обивки боковых стен фургона и напольное покрытие из водостойкой и износостойкой «морской» фанеры защищают поверхность кузова от истирания и повреждений. Такелажные петли позволяют удобно и надежно фиксировать груз.
Вид сзади «ГАЗели Next» 2016 года в новом кузове демонстрирует большие распашные двери, которые могут быть полностью металлическими или со вставным стеклом. По бокам установлены большие вертикальные фонари.
Кузов «ГАЗели Next» изготовлен из оцинкованной стали, а отдельные элементы – из высокопрочного стеклопластика. Это обеспечивает высокий ресурс и хорошие антикоррозионные свойства автомобиля.
В автомобиле впервые применен дистанционный привод КПП (джойстик) Atsumitec Toyota Tsusho, который размещен на приборной панели. Установка нового пластикового топливного бака, объем которого вырос до 80 литров, позволила увеличить запас хода на одной заправке.
Очень неплохо обстоят дела с водительским местом, которое имеет удобное сиденье с регулировками по высоте. Новая модель приобрела новое четырехспицевое рулевое колесо, регулируемую подсветку приборов управления и салона. За счет большой площади остекления автомобиль отличается хорошей обзорностью.
Стоит отметить, что базовая комплектация «ГАЗели Next» - достаточно богатая для сегмента коммерческих фургонов.
Как сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в «Автоцентре Газ-Восток», для покупателей фургона разработаны фирменные кредитные и лизинговые продукты, которые позволят профинансировать покупку с учетом особенностей конкретного бизнеса. Кроме того при реализации своего старого автомобиля (полной массой от 2400 до 8000 кг) по схеме trade-in покупатель может получить скидку на покупку нового фургона в размере 100 тыс. рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- По новой дороге от Артема до Большого Камня можно будет домчаться за полчаса
- "ГАЗель Next" дебютировала в Приморье
- Приморье захлестнула новая волна аннуляций регистрации автомобилей
- Стало известно, на какие средства приморцы покупают себе автомобили
- Автошколы Приморья стремительно пустеют
- ГИБДД переводит "штрафные" стрелки на банки
- Резину для зимы в Приморье выбрать нелегко
- Дальнобойщики из Приморья подключились к стачке 11 ноября
- Во Владивостоке начали торговать автомобилями с молотка
- У новоиспеченных водителей в Приморье могут начать отбирать права
Новости раздела
- Проведено исследование автомобилей какого цвета в Приморье больше всего
- В России всё больше покупают автомобилей на "автомате"
- По ОСАГО ударили бонусом
- Японский автопром в Приморье потеснили корейские Hyundai и KIA
- По новой дороге от Артема до Большого Камня можно будет домчаться за полчаса
- "ГАЗель Next" дебютировала в Приморье
- Приморье захлестнула новая волна аннуляций регистрации автомобилей
- Стало известно, на какие средства приморцы покупают себе автомобили
- Автошколы Приморья стремительно пустеют
- ГИБДД переводит "штрафные" стрелки на банки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным
A great way to earn money is through Superior Trading System. They can help you how to trade and learn a strategy that really works. Just Google Superior Trading System and you will not regret it.