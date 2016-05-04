"ГАЗель Next" дебютировала в Приморье

Приморский бизнес получил альтернативу пробежному азиатскому автопрому: «Автоцентр Газ-Восток» начал продажи нового цельнометаллического фургона семейства «ГАЗель Next». А первая машина обрела своего покупателя уже в день открытия продаж. Во время презентации ключи и документы получил индивидуальный предприниматель Александр ПЕРМИНОВ, который специально прилетел с Сахалина во Владивосток за новой моделью «ГАЗели», пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Серийное производство линейки «ГАЗели Next» началось 10 апреля 2013 года. Теперь же «ГАЗ» вывел на рынок новую модификацию - цельнометаллический фургон. И сразу - в максимальном типоразмере, длиной 6157 мм и высотой 2735 мм. Сегодня автомобиль представлен в двух модификациях: грузовой фургон с объемом кузова 13,5 куб. м и семиместный грузопассажирский фургон-комби.

Отличительные особенности новой модели: хорошая функциональность, управляемость и эргономичность. При этом цена автомобиля марки «ГАЗ» на 25-50% ниже стоимости иностранных конкурентов, а стоимость технического обслуживания, запасных частей и расходных материалов меньше в полтора и более раз.

Объем кузова грузового фургона составляет 13,5 куб. м, что на 30% больше, чем у автомобилей «ГАЗель» предыдущего поколения. Пластиковые обивки боковых стен фургона и напольное покрытие из водостойкой и износостойкой «морской» фанеры защищают поверхность кузова от истирания и повреждений. Такелажные петли позволяют удобно и надежно фиксировать груз.

Вид сзади «ГАЗели Next» 2016 года в новом кузове демонстрирует большие распашные двери, которые могут быть полностью металлическими или со вставным стеклом. По бокам установлены большие вертикальные фонари.

Кузов «ГАЗели Next» изготовлен из оцинкованной стали, а отдельные элементы – из высокопрочного стеклопластика. Это обеспечивает высокий ресурс и хорошие антикоррозионные свойства автомобиля.

В автомобиле впервые применен дистанционный привод КПП (джойстик) Atsumitec Toyota Tsusho, который размещен на приборной панели. Установка нового пластикового топливного бака, объем которого вырос до 80 литров, позволила увеличить запас хода на одной заправке.

Очень неплохо обстоят дела с водительским местом, которое имеет удобное сиденье с регулировками по высоте. Новая модель приобрела новое четырехспицевое рулевое колесо, регулируемую подсветку приборов управления и салона. За счет большой площади остекления автомобиль отличается хорошей обзорностью.

Стоит отметить, что базовая комплектация «ГАЗели Next» - достаточно богатая для сегмента коммерческих фургонов.

Как сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в «Автоцентре Газ-Восток», для покупателей фургона разработаны фирменные кредитные и лизинговые продукты, которые позволят профинансировать покупку с учетом особенностей конкретного бизнеса. Кроме того при реализации своего старого автомобиля (полной массой от 2400 до 8000 кг) по схеме trade-in покупатель может получить скидку на покупку нового фургона в размере 100 тыс. рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.