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Приморье захлестнула новая волна аннуляций регистрации автомобилей
Более 1500 автолюбителей Приморья в апреле получили письмо из ГИБДД с сообщением о том, что регистрация их транспортных средств, завезенных на территорию России под полную пошлину, прекращена. Причиной массовой аннуляции стало отсутствие сертификата безопасности конструкции транспортного средства, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Кому-то из автолюбителей повезло – его уведомили по почте об аннуляции, – а кого-то сотрудники ГИБДД останавливали уже на дороге. Владельцам машин в последнем случае приходилось вызывать эвакуатор и транспортировать свое транспортное средство на стоянку – уже без номеров и документов.
«Из-за внезапного решения ГИБДД я потерял работу, – поделился Павел СЮТКИН, экс-менеджер судоремонтной компании по транспорту. – В мои обязанности входило постоянное передвижение по городу на личном автомобиле для решения срочных организационных вопросов. Когда у меня аннулировали регистрацию, руководство компании не пошло мне навстречу: услуги такси никто оплачивать не собирается, а на покупку нового автомобиля нет денег».
ВЕРТИКАЛЬная афера
География пострадавших с каждым днем ширится. Аннулировали регистрации нескольких автомобилей в Омске, Амурской области, Хабаровском крае, Екатеринбурге. Всех этих людей с приморскими автолюбителями объединяло одно – обращение к услугам ООО «Вертикаль».
Компания «Верикаль» несколько лет занималась продажей и растаможиванием автомобилей, привозя их под полную пошлину. Нареканий к целостности кузова проданных машин не возникает, это не так называемые «распилы» и не конструкторы. Зато у контролирующих органов вызывают сомнения сертификаты безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Этот документ, требующийся при растаможивании, по данным Росстандарта, оформлялся незаконно: «Вертикаль» предоставляла сертификаты либо на другую продукцию, либо отсутствующие в едином реестре. На основании этого липового документа таможенная служба выдавала ПТС, а ГИБДД – ставила транспорт на учет.
При этом машины, привезенные «Вертикалью», могли сменить уже не одного владельца и до апреля 2016 года без проблем проходили процедуру перерегистрации. Сегодня же, по неофициальным данным, регистрации лишили более 1500 машин. А по данным таможни, судьбу этих автолюбителей повторят в ближайшее время еще 600 человек, и их число будет расти.
Кто виноват?
Теперь государственные органы обнаружили незаконные документы и не замедлили среагировать. А вот при постановке на учет этих автомобилей ни одна госструктура не проверила подлинность документов. «В соответствии с требованиями положения о ПТС, для получения паспорта автомобиля в таможенное управление необходимо предоставить сертификат безопасности и одобрение типа транспортного средства (ОТТС), - рассказал Алексей КУЗЬМИН, начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Владивостокской таможни. – Но проверка подлинности этих документов в полномочия таможни не входит.
Если визуально сертификаты, предоставляемые заявителем, соответствуют стандарту, то мы выдаем ПТС. А контроль за деятельностью сертификационных центров осуществляет Агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Если от этого органа поступает информация о недействительных документах, выданных с нарушением закона, таможня сообщает об этом ГИБДД, а там уже принимают дальнейшее решение. И, как правило, регистрационные действия в отношении таких автомобилей прекращаются, ПТС аннулируется».
Получается, что государственным органам вменить вину за происходящее невозможно – каждый выполнял свою работу, – а источником всех несчастий автолюбителей выступает «Вертикаль»? По некоторым данным, эта компания закупала сертификаты безопасности у другого юридического лица. Какого именно – узнать не удалось, так как «Вертикаль» ликвидировалась 24 марта 2016 года.
Что делать?
По информации государственных органов, владелец автомобиля может восстановить регистрацию после устранения причин ее аннуляции. В данном случае автолюбителям необходимо получить СБКТС. Но вот парадокс: фирмы, предоставляющие услуги по сертификации, отказывают автолюбителям, так как у их машин уже есть пробег по России. А СБКТС предоставляют только вновь ввозимым на территорию страны транспортным средствам. Ряд пострадавших владельцев машин все-таки получили СБКТС, заплатив за оформление около 30 тыс. рублей. Но из-за того, что сертификат получил автомобиль с пробегом, документ уже во второй раз признали недействительным.
Получается замкнутый круг, который автолюбители не могут разорвать. К сожалению, юристы тоже пока предпочитают оставаться в стороне.
«Поскольку нет решений по аналогичным делам, ни один юрист не сможет гарантировать успех: ситуация новая и необычная, - говорит председатель Азиатско-Тихоокеанской коллегии адвокатов Алексей АНАНЬЕВ. – К тому же из письма ГИБДД совершенно неясны подробности дела. Вся информация, сформированная по каждой машине, должна храниться в ГИБДД, и каждый автолюбитель вправе с ней ознакомиться и узнать, на основании чего его ограничили в праве собственности, гарантированном Конституцией. Но, скорее всего, ГИБДД этой информацией делиться не станет, будет либо полностью отказывать в доступе, либо давать очень скудные сведения. Чтобы выяснить больше, придется для начала судиться с госорганами. А уже потом, после выигранного дела, приступать к оформлению основного иска. Затянуться это дело может на годы».
Ждать какого-то справедливого решения от правоохранительных органов не стоит. Скорее всего, они отпишутся о том, что компания «Вертикаль» действовала незаконно, возбудят уголовное дело. Возможно, накажут своих сотрудников, способствующих незаконной схеме, – оформят материал в следственный комитет, следователи походят туда-сюда из кабинета в кабинет, да и откажут в возбуждении уголовного дела.
«Чтобы не попасть в подобную ситуацию, гражданам, которые решили приобрести автомобиль, ввезенный после 2012 года, необходимо проверять информацию о сертификатах СБКТС и ОТТС на сайте Росстандарта. После покупки целесообразно сохранить данные продавца автомобиля и в договоре купли-продажи указать реальную стоимость машины. В случае проблем это позволит принять меры к аннулированию договора купли-продажи и вернуть деньги», - дал совет на будущее Кузьмин.
А вопрос, что делать автолюбителям, которые уже сейчас попали в эту ситуацию и по факту владеют не машинами, а недвижимостью, пока остается без ответа.
Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним10:34, 06.05.2016#
Это чистый беспредел. Государственные органы вообще не хотят нести не какой ответственности, за свою работу и все перекладывают на владельцев транспортных средств. Обязательно надо собираться и отстаивать свои права!Если чиновник поставил свою подпись и печать, то это значит, что он подтверждает законность, того что он подписал. И обратного пути уже быть не должно!!!А если нет?! Тогда зачем они??? За что они несут ответственость???
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