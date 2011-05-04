Автоаукционы тестируют схему и российский менталитет

С автомобильными аукционами Японии дальневосточные автомобилисты знакомы давно и не понаслышке. По Приморью бегают сотни тысяч «Тойот» и «Ниссанов», купленных на торгах в интернете, а если попробовать подсчитать количество таких машин по всей стране, то счет пойдет на миллионы. Однако, несмотря на широкое распространение аукционной формы торговли автомобилями в таких странах, как Япония, или США, в России эта система не прижилась. Интересно, почему?

В стране было несколько попыток внедрить в практику автомобильные аукционы. Одной из последних можно считать прошедшие недавно торги на широко известном среди российских автомобилистов сайте Drom.ru, где продавался подержанный японский автомобиль российской сборки. Это была Toyota Camry, сделанная в Ленинградской области. Администрация сайта три года назад приобрела машину для проведения долгосрочного пресс-теста. На момент продажи Camry имела пробег около 55 тыс. км, и длинный шлейф разнообразных случавшихся с ней историй, которые подробно описаны в «блоге русской Камри» - специально созданной для этого страничке интернета.

Аукцион «Дрома» произвел немалый фурор среди посетителей сайта. За ходом торгов внимательно следили несколько тысяч человек, а несколько сотен непосредственных участников аукциона делали ставки, пытаясь выкупить единственный выставленный лот. Когда аукционная цена трехлетней Camry перевалила за 4 млн рублей, администрация сайта поняла, что процесс идет как-то не так, и сугубо деловое мероприятие превращается в шоу-балаган. Потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

«Первоначально аукцион был рассчитан на 48 часов и не требовал от участников ничего, кроме подтверждения телефона», - объяснил ситуацию руководитель проекта Drom.ru Алексей ФИЩЕНКО. «Но вскоре стало понятно, что нас засыпают «липовыми» ставками «ради прикола». Всего за полчаса после начала торгов стоимость автомобиля с 1 рубля поднялась до 500 тыс. рублей. За следующие тридцать минут цена выросла до 800 тыс. Еще через полтора часа перевалила за миллион. Стало ясно, что торги превратились в фарс, и далее смотреть на них серьезно было бессмысленно. Расчет на то, что требование обязательного подтверждения телефона позволит избежать наплыва «шутников», оказался наивным. Тогда мы решили поменять правила торгов: «отмотали» уже сделанные ставки назад до 500 тыс. рублей и ввели залоговое обеспечение в размере 5 тыс. рублей. Эта мера отсекла любителей повеселиться за чужой счет, и позволила вступить в торги реальным покупателям. По итогам двухдневного аукциона Camry купил житель Уссурийска, активный участник форумов «Дрома», зарегистрированный под ником Jappa. Машина досталась ему за 681 201 рубль».

Многие участники этого аукциона полагали, что машина будет продана примерно по цене рынка, однако, по мнению организаторов, конечная стоимость оказалась ниже среднерыночной. Но тем и интересен сам принцип аукциона, что конечный результат торгов заранее неизвестен. Не это ли обстоятельство препятствует широкому распространению данной формы торговли на российском автомобильном рынке?

«Плавающая» цена особой роли не играет» - считает Роман БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ, один из продавцов уссурийского авторынка. «Гораздо более существенным препятствием для распространения аукционов является, во-первых, российский менталитет, а во-вторых - отсутствие для этого законодательной базы. Но, если хорошие законы можно написать, то с менталитетом сложнее - его в один день не изменишь. При покупке машины нашему человеку нужно осмотреть и пощупать его собственноручно. Вдруг что не так? Тем более, если речь идет о подержанном автомобиле. На рынке практически каждый второй покупатель обнюхивает салон, лезет под обшивку посмотреть, не распил ли ему продают, а с недавних пор появились кадры, которые приходят с дозиметрами. Такие люди вряд ли купят машину по фотографии».

«Аукцион, который провел Drom.ru, это вовсе не аналог японских аукционов», - поясняет Алексей Фищенко. «В цивилизованных странах автоаукционы - это площадка b2b, то есть бизнес для бизнеса. По сути - для тех людей, которых в России называют «барыгами - перекупами». В Японии нельзя прийти на аукцион с улицы и самостоятельно купить машину. Там работают профессиональные участники рынка, которые потом выставляют взятые с аукциона машины на своих розничных площадках для обычных покупателей. Возможно, это и есть единственно правильная схема, и не стоит пытаться сделать схему c2c (физлицо-физлицо). Все-таки автомобиль - дорогая штука, и все привыкли его пощупать. Продажа Toyota Camry - наш первый аукцион. Естественно, он не обошелся без ошибок. Тест-парк Drom.ru будет расширяться, и мы планируем продавать и другие наши машины с аукциона. Camry была лишь пробным шаром».