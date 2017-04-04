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На этой неделе в Приморье начнется массовая установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на подержанные авто
В Федеральной службе по аккредитации разъяснили, как будет выполняться проверка требований к единичным транспортным средствам, ввозимым на территорию РФ, перед их выпуском в обращение в отношении установки устройств вызова экстренных оперативных служб, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
На этой неделе в Приморье начнется массовая установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные автомобили, временный порядок этой процедуры опубликован на официальном сайте компании-оператора. Над решением поставленной задачи в пределах своей компетенции активно работают несколько федеральных ведомств. Так, в Приморье появились сертифицированные центры АО «ГЛОНАСС», уполномоченные на продажу и установку устройств, соответствующие разъяснения по выдаче ПТС получили и в таможне. Как будет осуществляться проверка выполнения требований к единичным транспортным средствам, ввозимым на территорию России, в отношении установки устройств вызова экстренных служб, для выдачи свидетельства о безопасности колесного транспортного средства, пояснили в федеральном ведомстве.
«С 1 января 2017 года вступили в силу положения технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), об обязательном оснащении единичных транспортных средств перед их выпуском в обращение устройством вызова экстренных оперативных служб. В соответствии с документом проверка выполнения этих требований осуществляется аккредитованной испытательной лабораторией, включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных центров Таможенного союза. Согласно приложению А «Методы технической экспертизы, испытаний и измерений, применяемые к единичным ТС при проведении оценки соответствия» к ГОСТ 33670-2015 (таблица А.3, пункт А.3.2), при оценке соответствия требованиям к ТС в отношении установки устройства вызова экстренных оперативных служб в качестве метода проверки применяется контроль имеющейся документации (руководство по эксплуатации и др.), подтверждающей выполнение требования. В соответствии с вышеизложенным, аккредитованная испытательная лаборатория будет выдавать свидетельство о безопасности конструкции колесного транспортного средства по результатам проведения технической экспертизы конструкции ТС на основании контроля имеющейся документации, в том числе копии договора с заявителем на приобретение устройства», – сообщили в ведомстве.
В ближайшее время соответствующие документы поступят в территориальные отделы Федеральной службы. При этом в Росаккредитации подчеркнули, что идентификационный номер устройства вызова экстренных служб обязательно вносится в договор с заявителем и в графу «Дополнительное оборудование транспортного средства» свидетельства о безопасности конструкции ТС.
Отметим, на этой неделе в Приморье начнется массовая установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иномарки. АО «ГЛОНАСС» одобрило еще пять приморских компаний, которые получат право установки систем вызова экстренных служб на подержанные автомобили, в дополнение к трем организациям, сертифицированным ранее.
Напомним, временный порядок оформления единично ввозимых транспортных средств был озвучен на встрече Губернатора Приморья Владимира Миклушевского и руководства АО «ГЛОНАСС» с представителями автомобильного бизнеса края. Приморье, как самый автомобилизированный регион России, стало флагманом в решении проблемы, с которой столкнулись автолюбители страны в начале этого года, когда система «ЭРА-ГЛОНАСС» стала обязательным условием получения ПТС на иностранный автомобиль. Глава края Владимир Миклушевский выступил в защиту автомобильной общественности, обратившись к вице-премьеру – полпреду Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, и В Правительстве РФ были приняты необходимые решения.
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Слышьте бездари колхозные вам не надоело перепечатывать уже, как месяц одно и тоже под разными заголовками. На большее что мозгов не хватает?