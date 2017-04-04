www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.56 р. 100 JPY: 51.2 р.
EUR: 60.24 р. 10 CNY: 82.12 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Транспорт
Распечатать

На этой неделе в Приморье начнется массовая установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на подержанные авто

04 Апреля 2017, 08:15 | Приморье

В Федеральной службе по аккредитации разъяснили, как будет выполняться проверка требований к единичным транспортным средствам, ввозимым на территорию РФ, перед их выпуском в обращение в отношении установки устройств вызова экстренных оперативных служб, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На этой неделе в Приморье начнется массовая установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные автомобили, временный порядок этой процедуры опубликован на официальном сайте компании-оператора. Над решением поставленной задачи в пределах своей компетенции активно работают несколько федеральных ведомств. Так, в Приморье появились сертифицированные центры АО «ГЛОНАСС», уполномоченные на продажу и установку устройств, соответствующие разъяснения по выдаче ПТС получили и в таможне. Как будет осуществляться проверка выполнения требований к единичным транспортным средствам, ввозимым на территорию России, в отношении установки устройств вызова экстренных служб, для выдачи свидетельства о безопасности колесного транспортного средства, пояснили в федеральном ведомстве.

«С 1 января 2017 года вступили в силу положения технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), об обязательном оснащении единичных транспортных средств перед их выпуском в обращение устройством вызова экстренных оперативных служб. В соответствии с документом проверка выполнения этих требований осуществляется аккредитованной испытательной лабораторией, включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных центров Таможенного союза. Согласно приложению А «Методы технической экспертизы, испытаний и измерений, применяемые к единичным ТС при проведении оценки соответствия» к ГОСТ 33670-2015 (таблица А.3, пункт А.3.2), при оценке соответствия требованиям к ТС в отношении установки устройства вызова экстренных оперативных служб в качестве метода проверки применяется контроль имеющейся документации (руководство по эксплуатации и др.), подтверждающей выполнение требования. В соответствии с вышеизложенным, аккредитованная испытательная лаборатория будет выдавать свидетельство о безопасности конструкции колесного транспортного средства по результатам проведения технической экспертизы конструкции ТС на основании контроля имеющейся документации, в том числе копии договора с заявителем на приобретение устройства», – сообщили в ведомстве.

В ближайшее время соответствующие документы поступят в территориальные отделы Федеральной службы. При этом в Росаккредитации подчеркнули, что идентификационный номер устройства вызова экстренных служб обязательно вносится в договор с заявителем и в графу «Дополнительное оборудование транспортного средства» свидетельства о безопасности конструкции ТС.

Отметим, на этой неделе в Приморье начнется массовая установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иномарки. АО «ГЛОНАСС» одобрило еще пять приморских компаний, которые получат право установки систем вызова экстренных служб на подержанные автомобили, в дополнение к трем организациям, сертифицированным ранее.

Напомним, временный порядок оформления единично ввозимых транспортных средств был озвучен на встрече Губернатора Приморья Владимира Миклушевского и руководства АО «ГЛОНАСС» с представителями автомобильного бизнеса края. Приморье, как самый автомобилизированный регион России, стало флагманом в решении проблемы, с которой столкнулись автолюбители страны в начале этого года, когда система «ЭРА-ГЛОНАСС» стала обязательным условием получения ПТС на иностранный автомобиль. Глава края Владимир Миклушевский выступил в защиту автомобильной общественности, обратившись к вице-премьеру – полпреду Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, и В Правительстве РФ были приняты необходимые решения.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: правый руль  мсч  ЭРА-ГЛОНАСС  иномарка  Росаккредитация  установка 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним08:33, 04.04.2017#

    Слышьте бездари колхозные вам не надоело перепечатывать уже, как месяц одно и тоже под разными заголовками. На большее что мозгов не хватает?

  • Псевдоним08:33, 04.04.2017#

    Слышьте бездари колхозные вам не надоело перепечатывать уже, как месяц одно и тоже под разными заголовками. На большее что мозгов не хватает?

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru