Начальник ГИББД Приморья сказал выпускникам автошкол всё, что о них думает (фото)

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Приморского края Олег Зубакин провел инструктаж для начинающих водителей

Выпускники автомобильных школ г.Владивостока получили удостоверения на право управления транспортным средством из рук начальника Госавтоинспекции Приморского края – Олега Зубакина, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Перед торжественным вручением водительских удостоверений Олег Зубакин напомнил начинающим водителям об ответственности, которую должен осознавать каждый участник дорожного движения, тем более тот, кто находится за рулем транспортного средства. «В 2016 году в Приморском крае на 5% выросло количество ДТП с участием водителей, стаж вождения которых не превышает 2-х лет. Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 479 таких ДТП, другими словами, в каждом 17-м дорожно-транспортном происшествии за рулем автомобиля находился начинающий водитель. В результате этих аварий уже погибли 34 человека, 672 – получили травмы различной степени тяжести. По видам происшествий «лидируют» столкновения транспортных средств, далее наезд на пешехода, наезд на препятствие, опрокидывание и съезд транспортного средства с дороги», - отметил руководитель Управления ГИБДД.

Причиной аварий чаще всего становится человеческий фактор: неумение предсказать дорожную ситуацию и чрезмерная уверенность в себе. Среди основных нарушений, допускаемых молодыми водителями, выделяются: несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции и выезд на полосу встречного движения. По данным статистики в 89% ДТП возраст начинающих водителей не превысил 30 лет, аналогичная ситуация и по показателям тяжких последствий, – в 30 из 34 ДТП с летальным исходом возраст «рулевого» не превысил 30 лет.

5 ноября в Анучинском районе Приморского края в условиях снегопада произошло ДТП, в результате которого погибла 9-летняя девочка. За рулем автомобиля, совершившего выезд на полосу встречного движения, находилась молодая женщина, мать погибшей, со стажем вождения менее 2-х лет. Сама автомобилистка не пострадала.

Краткий инструктаж, проведенный Главным государственным инспектором безопасности дорожного движения Приморского края, призван пробудить у начинающих водителей понимание соучастия в обеспечении безопасности дорожного движения.

Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю также поздравило выпускников автомобильных школ с получением водительских удостоверений на право управления транспортным средством и желает только безаварийного вождения!