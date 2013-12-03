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Новый транспорт для больниц и станции скорой помощи уже на пути в Приморье
Новый санитарный транспорт, который пополнит автопарки станций скорой медицинской помощи и лечебных учреждений края, уже на пути в Приморье. Как сообщили в департаменте здравоохранения, 52 машины ожидают уже в середине декабря.
«Автомобили, которые мы ждем, - марки «Форд» класса «В» и «С». Это вторая партия из 100 автомашин «скорых», которые поступят в распоряжение лечебных учреждений края в 2013 году», - уточнила заместитель директора департамента здравоохранения Екатерина ЕЛИСЕЕВА. Самое большое количество автомобилей из этой партии будет передано станции скорой медицинской помощи Владивостока, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе администрации Приморского края. Автопарк Владивостока пополнится сразу на 24 автомобиля. 10 машин получит станция скорой помощи Уссурийска, Находка - пять автомобилей, Артем - четыре, Партизанск - три. Две машины отправятся в распоряжение Лазовской центральной больницы и по одной автомашине – Михайловской, Хасанской, Яковлевской и Хорольской центральным больницам.
Напомним, в этом году в Приморье уже поступило 48 автомобилей скорой помощи. А, согласно распоряжению губернатора Владимира Миклушевского, к концу 2013 года в Приморье будет полностью обновлен автопарк скорой помощи. В 2014 году программа продолжится. Всего за два года служба скорой медицинской помощи региона получит 200 новых автомобилей.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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