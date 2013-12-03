В Приморье ГИБДД массово лишает автомобилистов праворульных авто

Планерка депутатов Законодательного Собрания Приморского края, бурно прошедшая неделю назад, была посвящена проблемам аннулирования регистрации транспортных средств в краевой ГИБДД. Как отметил председатель краевого парламента Виктор ГОРЧАКОВ, даже обсуждение краевого бюджета на будущий год вызвало меньший интерес, чем разбор ситуации с «конструкторами» и «распилами».

И это неудивительно. Ведь приморский авторынок давно и прочно занял нишу одного из системообразующих факторов региональной экономики. Даже сегодня, спустя 10 лет после памятного автомобильного бунта региона, автобизнес в автомобилизированном Владивостоке остается индикатором социального и политического самочувствия края. Потому такое внимание журналистов. Не исключение и «Золотой Рог».

В начале 2008 года, готовя к печати очередной выпуск ежегодного справочника автомобилиста «Правый руль» (ныне «Запаска»), редакция «ЗР» получила из краевой ГАИ документ, который был представлен в качестве официального разъяснения позиции ГИБДД по вопросам регистрации так называемых «конструкторов». Письмо Департамента ОБДД МВД России №13/5-229 с приложенным к нему «Перечнем допустимых замен агрегатов» мы опубликовали в автосправочнике. И никто не подверг сомнению его нормативный статус. Тогда…

Истоки проблемы

Напомним, что примерно с 2004 года, после очередного повышения таможенных пошлин на ввоз поддержанных автомобилей, «конструкторами» в Приморье стали называться транспортные средства, пересекшие границу в разобранном виде. Они оформлялись по документам уже стоящих на российском учете машин, с использованием разрешенной законом процедуры замены номерных агрегатов.

Поначалу речь шла об автомобилях, чей кузов и двигатель менялись на полностью идентичные. Для таких машин при оформлении не требовалось никаких дополнительных документов. Однако подбирать комплектующие к зарегистрированной модели в рыночных масштабах было проблемно: найти в массовом количестве необходимых «доноров» даже через аукционы Японии было непросто. И в конвейер по производству «конструкторов» были включены другие доступные варианты, вплоть до распила авто пополам.

Главными действующими лицами в этом «производстве» стали сотрудники регистрационных подразделений ГИБДД, без участия которых никакое оформление замен агрегатов, легальное или нелегальное, было попросту невозможно. Именно они ставили печати на ПТС Toyota Corolla 1982 года выпуска, которая после замены агрегатов волшебным образом превращалась в Toyota Land Cruiser 1998 года выпуска. Чтобы в здравом уме и твердой памяти дать «добро» на подобную замену, нужен очень сильный стимул. И у руководителей подразделений вдруг стали появляться личные круизеры и коттеджи в пригороде – на милицейскую-то зарплату!

«За содействие в оформлении подобного «конструктора» инспекторы Владивостокского МРЭО в 2006 году брали от 14 до 22 тысяч рублей, - вспоминает участник приморского авторынка Валерий ПАСНОВ. - Позднее, когда громче заговорили о борьбе с коррупцией, ставки выросли до 30-50 тысяч: новое руководство Приморской ГИБДД решило навести свой порядок в распределении нелегальных финансовых потоков, поставить регистрационный бизнес на твердую почву. Для этого в Москву были делегированы «ходоки», которые провели переговоры с руководством департамента обеспечения безопасности дорожного движения и экспертными организациями федерального уровня. Результатом этих переговоров стало появление известного «Перечня допустимых замен» от НАМИ – ПТИА фонда, подписанного зам. начальника ДОБДД, генерал-майором Василием БЕЛОБОРОДОВЫМ. С конца 2007 года замены агрегатов стали проводиться в рамках этого списка, а в МРЭО для «конструкторов» было выделено отдельное окно».

Список НАМИ – ПТИА фонда вызывал, конечно, некоторую оторопь механиков, так как в нем допускались такие странные замены, как кузов Toyota Corolla на кузов Toyota Ipsum. Но прежней полной неразберихе, в которой Nissan Safari «садили» на документы УАЗа, все-таки пришел конец. Для переоборудования Corolla в Ipsum нужно было получить свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности (СКТС). Эти свидетельства выдавались руководством МРЭО после предъявления «Заключения о возможности и порядке внесения изменений в конструкцию ТС». Заключения, похоже, делали те самые экспертные организации, которые были взяты в долю при дележе «конструкторского» пирога.

Рождение «распилов»

В начале 2008 года, комментируя появление списка НАМИ, начальник отдела автотехнической инспекции и регистрационно-экзаменационных подразделений управления ГИБДД УВД Приморского края, полковник милиции Владимир ГОРБУНОВ заявил публично: «Теперь при регистрации замен номерных агрегатов (это может быть либо простая замена вышедшего из строя двигателя и кузова, либо оформление «конструктора») госавтоинспекция будет руководствоваться двумя документами: письмом ДОБДД от 11 декабря и перечнем, а также известным приказом МВД №1240 от 7.12.2000 «Об утверждении нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ГИБДД МВД РФ по техническому надзору».

Однако этот порядок продержался недолго. Через год правительство РФ принимает решение поднять пошлину до 5000 евро и на ввоз кузовов. И тут под раздачу, как водится, попали совершенно непричастные ни к каким «мутным» схемам автомобилисты. С повышением пошлин они фактически утратили законную возможность обычного ремонта проржавевшего или разбитого в ДТП кузова путем замены на идентичный новый кузов. Ремонт стал не по карману.

Вот тогда дальневосточный автобизнес и пустился во все тяжкие. Кузова стали пилить и декларировать всевозможными «остовами» и «каркасами». Поскольку «каркас» или «распил» по таможенным документам не является кузовом, платить пошлины за такой кусок железа не надо. Но и поставить легально на учет его уже невозможно, так как нет номерного агрегата. Здесь и начался криминал.

В ход пошли прямые подделки таможенных деклараций, фальшивые паспорта транспортных средств и прочая «липа» вроде оформления «распилов» через другие регионы. Самое живое участие в этом деле, как подтверждают редкие уголовные дела, принимали сотрудники ГИБДД и таможни, как лица, имеющие непосредственный доступ к бланкам строгой отчетности и информационным базам данных. На мой взгляд, рынок «распилов» был попросту монополизирован силовиками. Поставить на учет «распил» человеку со стороны было невозможно, все процессы контролировались узким кругом лиц, имеющих долю в этом бизнесе.

Телефонное право

И вдруг эти же люди принялась аннулировать регистрацию ранее ими же поставленных на учет «распилов» и других автомобилей «мутного» происхождения. Теперь понятно возмущение владельцев «конструкторов»?

Автомобилисты из разных концов страны в один голос говорят о некоей «постанове», которая пришла из столицы в местные органы ГИБДД. «Постанова» якобы гласит о том, что регистрационные подразделения ни под каким соусом не должны оформлять замены номерных агрегатов, а также осуществлять перерегистрацию автомобилей с уже замененными агрегатами. Ранее проведенную регистрацию выявленных «распилов» и «конструкторов» – аннулировать. Работу с СКТС – запретить.

Автором этого указания называют чуть ли не самого президента России. По крайней мере, его имя часто фигурирует как на интернет-форумах, так и в кулуарных разговорах самих гаишников. Глядя, как рьяно исполняется этот неформальный приказ, невольно поверишь в это. Но как гласит народная мудрость: «Лес рубят – щепки летят». Истории «щепок» подтверждают: здесь нарушаются права собственности граждан, в своем большинстве добросовестных покупателей.

«Недавно переехали во Владивосток из Петропавловска-Камчатского, - пишет пользователь форума Drom.ru Екатерина Б. - Поменяли место жительства и три наших автомобиля. Здесь решили поменять камчатские 41-е номера на 25-й регион. Собрали нужные документы, приехали в ГИБДД на «Зарю». После дотошных проверок и допросов на эстакаде, после сорванных обшивок в машине, и наших объяснений, что замена кузова была в 2006 году, а двигателя - в 2009 (машина - «конструктор»), с трудом инспектор подписал осмотр, но сразу предупредил, что впереди нас ждут проблемы. После двухчасовой очереди в окно подачи документов проблемы действительно начались. Инспектор сообщил, что номера 25 региона нам не выдадут. Мы попросили написать официальный отказ. Он написал. В отказе была ссылка на 24 и 25 пункты Административного регламента МВД РФ по регистрации автомототранспортных средств. Пошли к начальнику. Он очень по-свойски нам объяснил, что номера 25 региона нам не выдадут ни при каком раскладе, так как у них «постанова» сверху - такие машины на утилизацию. Спрашиваем: что же нам теперь делать? Он говорит: «А ничего, езжайте на Камчатку и делайте там с этими машинами, что хотите».

Конституция и депутаты

Первым обобщил правоприменительную практику в Приморье управляющий благотворительным фондом «Незабудка», юрист Михаил БУНАКОВ, и с апреля 2013 года он пытается обратить внимание приморских депутатов на проблему массовых аннулирований регистраций автотранспортных средств. Однако ни от депутатов ЗС, ни от депутата Госдумы Виктора ПИНСКОГО, к которым он писал, ответа не дождался. И тогда обратился во Фрунзенский суд Владивостока уже с жалобой на бездействие депутатов в защите интересов избирателей.

Как выяснилось на той самой депутатской планерке в понедельник, проблема действительно приобрела массовый характер. Начальник Приморской ГИБДД Виктор ЗУБАКИН озвучил статистику за 2012 -2013 годы, согласно которой МОРАС Владивостока аннулировала уже более 1 200 регистраций. Ведомственные проверки выявили еще более 8 500 «подозрительных» постановок на учет. Всего же под угрозой аннулирования находится около 95 000 автомобилей – по данным Дальневосточного таможенного управления, столько автомобильных кузовов было ввезено в Россию в течение последних 4 лет.

Управляющий правозащитным фондом «Незабудка», юрист Михаил Бунаков считает, что действия сотрудников ГИБДД нужно проверить на их соответствие нормам Конституции РФ. «По смыслу пункта 51 Административного регламента ГИБДД, который утвержден приказом 1001 по МВД РФ, допускается аннулирование лишь временно зарегистрированных транспортных средств, документы которых направлены на дополнительную проверку, - сообщил «ЗР» Михаил Бунаков. - В противном случае представление права аннулировать регистрационные действия ГИБДД без судебного разбирательства противоречит статье 35 Конституции РФ».

Депутаты ЗС ПК на этот раз осознали возможные последствия проблемы для социального климата Приморья. Решили создать комиссию по расследованию всех обстоятельств возникшей ситуации. А автомобилисты тем временем тоже объединяются, чтобы достучаться уже до Конституционного суда. Ну сколько можно наступать на автомобильные грабли?

Дмитрий ФОМИЧЕВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.