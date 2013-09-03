Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Автомобилистам стал доступен новый продукт "Разумное КАСКО"
Добровольное страхование - вопрос сложный для любой сферы жизни, и это утверждение вполне актуально для страхования автомобилей. Вопрос покупки полиса ОСАГО ни для кого спорным не является - по крайней мере, по причине того, что это мероприятие в России является обязательным. А вот страхование КАСКО - явление добровольное и, несмотря на очевидные преимущества, до сих пор пользующееся довольно умеренной популярностью среди автолюбителей.
Объясняется это в большинстве случаев ценой вопроса и тем, что в глубине души каждый автолюбитель надеется, что именно с его машиной ничего плохого не произойдет, а значит, и страховые выплаты ему не понадобятся.
Позиция понятная, но не выдерживающая критики реальностью. Во-первых, даже самый аккуратный водитель не застрахован от неадекватного поведения на дороге «коллег по цеху», непредвиденных технических неполадок и влияния прочих внешних факторов. Во-вторых - увы, именно покупка полиса КАСКО все чаще является обязательным условием банков для выдачи кредита на покупку автомобиля.
Однако даже эти аргументы не отменяют финансовой сложности покупки полиса для среднестатистического россиянина с его среднестатистическим российским доходом.
Идя на встречу своим клиентам, компания Renault совместно со страховым партнером - компанией РОСГОССТРАХ - разработала уникальное предложение и уже этой осенью всем клиентам компании Renault стал доступен новый продукт: «Разумное КАСКО».
Итогом работы компаний стало снижение стоимости полиса вдвое: «Разумное КАСКО» своими условиями устанавливает единый тариф в размере 3,5% от стоимости автомобиля - вне зависимости от стажа водителя и его возраста. Таким образом, в рамках программы «Разумное КАСКО» страхование Renault Logan (стоимость автомобиля 450 тыс. рублей) обойдется примерно в 12 тыс. рублей - при средней рассчитанной стоимости на аналогичный полис по России в 48 тыс. рублей и самой низкой, зафиксированной аналитическими агентствами, в 25 тыс. рублей.
Аналогичная ситуация и с Renault Duster, средняя стоимость покупки которого составляет 700 тыс. руб., а стоимость полиса по программе «Разумное КАСКО» - порядка 16,5 тыс. рублей. Для Renault Fluence аналогичные показатели составляют 750 тыс. рублей и 21,8 тыс. рублей соответственно.
При этом перечень рисков, которые покрывает полис, остается стандартным: водитель страхует как риск частичного повреждения автомобиля, так и риск его полного уничтожения - и в случае наступления страхового случая получает компенсацию в соответствии с нанесенным ущербом.
Юрий РОГОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Приморье погрязло в мошеннических схемах ОСАГО
- Скидкой по ОСАГО пользуются более 80% водителей
- "Автоюристы" в Приморье уже разработали схему, по которой они в рамках нового закона по ОСАГО будут продолжать зарабатывать
- Чем обернутся для автолюбителей Дальнего Востока изменения в законе об ОСАГО?
- Минтранс предлагает упростить оформление документов о ДТП без участия полиции
- Автовладельцы Приморья оказались в преимуществе
- ОСАГО дорожает в полтора раза
- Стоимость полиса ОСАГО вырастет более чем в полтора раза
- Автомобилистам стал доступен новый продукт "Разумное КАСКО"
- Автовладельцы смогут получать по ОСАГО в 3 раза больше
Новости раздела
- Задержите дыхание
- В туристическом центре Владивостока введут запрет на остановку и стоянку автомобилей
- Приморская Mazda выезжает в Азию
- Техосмотру недокрутили гайку
- Приморье не сдает правый руль
- Toyota представила новый RAV4
- Приморские депутаты попросили премьера Медведева отложить повышение утильсбора на автомобили
- Утилизационный сбор оказался не смертельным
- Правый руль вновь готовится к запрету
- Стать таксистом в Приморье стало проще
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста