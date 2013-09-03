Автомобилистам стал доступен новый продукт "Разумное КАСКО"

Добровольное страхование - вопрос сложный для любой сферы жизни, и это утверждение вполне актуально для страхования автомобилей. Вопрос покупки полиса ОСАГО ни для кого спорным не является - по крайней мере, по причине того, что это мероприятие в России является обязательным. А вот страхование КАСКО - явление добровольное и, несмотря на очевидные преимущества, до сих пор пользующееся довольно умеренной популярностью среди автолюбителей.

Объясняется это в большинстве случаев ценой вопроса и тем, что в глубине души каждый автолюбитель надеется, что именно с его машиной ничего плохого не произойдет, а значит, и страховые выплаты ему не понадобятся.

Позиция понятная, но не выдерживающая критики реальностью. Во-первых, даже самый аккуратный водитель не застрахован от неадекватного поведения на дороге «коллег по цеху», непредвиденных технических неполадок и влияния прочих внешних факторов. Во-вторых - увы, именно покупка полиса КАСКО все чаще является обязательным условием банков для выдачи кредита на покупку автомобиля.

Однако даже эти аргументы не отменяют финансовой сложности покупки полиса для среднестатистического россиянина с его среднестатистическим российским доходом.

Идя на встречу своим клиентам, компания Renault совместно со страховым партнером - компанией РОСГОССТРАХ - разработала уникальное предложение и уже этой осенью всем клиентам компании Renault стал доступен новый продукт: «Разумное КАСКО».

Итогом работы компаний стало снижение стоимости полиса вдвое: «Разумное КАСКО» своими условиями устанавливает единый тариф в размере 3,5% от стоимости автомобиля - вне зависимости от стажа водителя и его возраста. Таким образом, в рамках программы «Разумное КАСКО» страхование Renault Logan (стоимость автомобиля 450 тыс. рублей) обойдется примерно в 12 тыс. рублей - при средней рассчитанной стоимости на аналогичный полис по России в 48 тыс. рублей и самой низкой, зафиксированной аналитическими агентствами, в 25 тыс. рублей.

Аналогичная ситуация и с Renault Duster, средняя стоимость покупки которого составляет 700 тыс. руб., а стоимость полиса по программе «Разумное КАСКО» - порядка 16,5 тыс. рублей. Для Renault Fluence аналогичные показатели составляют 750 тыс. рублей и 21,8 тыс. рублей соответственно.

При этом перечень рисков, которые покрывает полис, остается стандартным: водитель страхует как риск частичного повреждения автомобиля, так и риск его полного уничтожения - и в случае наступления страхового случая получает компенсацию в соответствии с нанесенным ущербом.

Юрий РОГОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.