Завод автодвигателей Mazda в Приморье обзавелся корпусом основного производства

Запуск нового производства позволит создать более 150 новых рабочих мест

ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и российского ПАО «Соллерс») завершило возведение корпуса завода по производству автомобильных двигателей Mazda на территории опережающего развития ТОР «Надеждинская» в Приморском крае.

На новом заводе будет налажена сборка двигателей Mazda семейства SkyActiv-G – бензиновых четырехцилиндровых двигателей объемом два литра. Максимальная мощность двигателей – 150 лошадиных сил, 6 тыс. оборотов в минуту, расход топлива – 6 литров на 100 километров. Планируется, что запуск нового производства позволит создать более 150 новых рабочих мест.

Группа сотрудников МСМР в настоящее время проходит обучение на головном заводе Mazda Corporation в городе Хиросима. Обучение предполагает укрепление теоретических знаний и практику на действующем производстве двигателей в Японии.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» созданно в 2011 году. С сентября 2012 года СП производит во Владивостоке автомобили Mazda CX-5, CX-9 и Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. Общая численность работников предприятия – около 500 человек. Автозавод во Владивостоке в 2017 году произвел 24,085 тыс. автомобилей Mazda (на уровне 2016 года). Cтатус резидента ТОР «Надеждинская» ООО «МСМР» получило в рамках Восточного экономического форума в сентябре 2017 года.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гендиректор и основной владелец ПАО «Соллерс» Вадим ШВЕЦОВ заявил, что Sollers намерен осенью 2018 года запустить завод двигателей Mazda во Владивостоке, а с 2020 года наладить экспорт готовых автомобилей в страны Азии.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ПАО "Соллерс"