www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Завод автодвигателей Mazda в Приморье обзавелся корпусом основного производства

03 Июля 2018, 11:56 | Приморье

Запуск нового производства позволит создать более 150 новых рабочих мест

ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и российского ПАО «Соллерс») завершило возведение корпуса завода по производству автомобильных двигателей Mazda на территории опережающего развития ТОР «Надеждинская» в Приморском крае.

На новом заводе будет налажена сборка двигателей Mazda семейства SkyActiv-G – бензиновых четырехцилиндровых двигателей объемом два литра. Максимальная мощность двигателей – 150 лошадиных сил, 6 тыс. оборотов в минуту, расход топлива – 6 литров на 100 километров. Планируется, что запуск нового производства позволит создать более 150 новых рабочих мест.

Группа сотрудников МСМР в настоящее время проходит обучение на головном заводе Mazda Corporation в городе Хиросима. Обучение предполагает укрепление теоретических знаний и практику на действующем производстве двигателей в Японии.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» созданно в 2011 году. С сентября 2012 года СП производит во Владивостоке автомобили Mazda CX-5, CX-9 и Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. Общая численность работников предприятия – около 500 человек. Автозавод во Владивостоке в 2017 году произвел 24,085 тыс. автомобилей Mazda (на уровне 2016 года). Cтатус резидента ТОР «Надеждинская» ООО «МСМР» получило в рамках Восточного экономического форума в сентябре 2017 года.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гендиректор и основной владелец ПАО «Соллерс» Вадим ШВЕЦОВ заявил, что Sollers намерен осенью 2018 года запустить завод двигателей Mazda во Владивостоке, а с 2020 года наладить экспорт готовых автомобилей в страны Азии.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ПАО "Соллерс"

Автор:
Теги: тор "надеждинская"  mazda  завод  вэф  "Соллерс"  двигатели 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru