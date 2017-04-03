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Еще пять приморских компаний смогут устанавливать систему "ЭРА-ГЛОНАСС"
«Временный порядок, предложенный АО «ГЛОНАСС» и устроивший всех участников процесса, будет действовать не только в Приморье, но и в других российских регионах, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Но начали мы именно с Владивостока, где сложился самый большой рынок импортируемых из-за рубежа подержанных автомобилей. На прошлой неделе мы провели тестовую установку системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на типичный для жителя Дальнего Востока автомобиль – подержанный японский, этот процесс занял всего около получаса», – отметил временный директор АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля.
«Что касается стоимости: напоминаю, что АО «ГЛОНАСС» не является производителем устройств. Стоимость терминала будет складываться из двух факторов: стоимость, озвученная производителем устройства + накладные расходы при доставке устройства. Стоимость установки будет измеряться по часам работы (по нашим расчётам, 2 мастера установят устройство на автомобиль менее чем за час). Рассчитываем, что стоимость устройства вместе с установкой не будет превышать 25 000 рублей, – прокомментировал Андрей Жерегеля. – Надо понимать, что устройство вызова экстренных служб – не просто коробочка, а сложная система. К числу ее компонентов относятся навигационный модуль, коммуникационный модуль, модем, внутренняя энергонезависимая и оперативная память, резервный источник питания, датчик автоматической идентификации ДТП, индивидуальная сим-карта, антенна, микрофон, динамик и т.д. Прибор оснащен средствами криптографической защиты информации, которые обеспечивают некорректируемость данных. При наращивании объемов производства российскими производителями и по мере создания конкурентной среды в регионе цена на прибор будет падать».
В Приморье АО «ГЛОНАСС» аккредитованы уже три компании – это шесть мастерских – где можно будет установить устройство «ЭРА-ГЛОНАСС». В ближайшее время список сертифицированных центров пополнят еще пять компаний, одобренных Комиссией. «Сегодня завершился конкурс на выбор агентов, которые будут представлять нашу компанию в регионах. Право продавать терминалы «ЭРА-ГЛОНАСС» получили две приморских компании.
«В ближайшее время мы сертифицируем мастерские и в других городах РФ», – сообщил Андрей Жерегеля.
Новый порядок перейдет в практическую плоскость уже в начале следующей недели, 3-4 апреля, когда в регион поступит первая тысяча устройств, подчеркнул руководитель АО «ГЛОНАСС».
Напомним, временный порядок оформления единично ввозимых транспортных средств был озвучен на встрече губернатора Приморья Владимира Миклушевского и руководства АО «ГЛОНАСС» с представителями автомобильного бизнеса края. Приморье, как самый автомобилизированный регион России, выступило флагманом в решении проблемы, с которой столкнулись автолюбители страны в начале этого года, когда система «ЭРА-ГЛОНАСС» стала обязательным условием получения ПТС на иностранный автомобиль. Глава края Владимир Миклушевский выступил в защиту автомобильной общественности, обратившись к вице-премьеру – полпреду Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, и В Правительстве РФ были приняты необходимые решения.
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