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В Приморье начался ремонт важнейшей автотрассы
Сотрудники Партизанского филиала АО «Примавтодор» начали ямочный ремонт на трассе Артем – Находка, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В настоящий момент задействованы три бригады дорожных рабочих. По поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского завершить ремонт здесь должны до начала активного летнего трафика.
Как сообщил генеральный директор Примавтодора Дмитрий Горлов, с наступлением устойчивых плюсовых температур сотрудники предприятия приступили к ремонту важной транспортной магистрали юга Приморья.
«В настоящий момент ямочный ремонт идет в районе между Фокино и Душкино, на большекаменском перекрестке, а также на повороте на Врангель. Работают десять единиц техники, в том числе катки и фреза», – добавил он.
Отметим, что в этом году департамент транспорта и дорожного хозяйства запланировал провести капитальный ремонт участков дороги Владивосток – Находка общей протяженностью 32 километра. Привести в порядок до начала пикового летнего трафика наиболее поврежденные участки этой дороги поручил губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
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какие 32 километра? там практически вся дорога в ужасном состоянии