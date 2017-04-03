В Приморье начался ремонт важнейшей автотрассы

Сотрудники Партизанского филиала АО «Примавтодор» начали ямочный ремонт на трассе Артем – Находка, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В настоящий момент задействованы три бригады дорожных рабочих. По поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского завершить ремонт здесь должны до начала активного летнего трафика.

Как сообщил генеральный директор Примавтодора Дмитрий Горлов, с наступлением устойчивых плюсовых температур сотрудники предприятия приступили к ремонту важной транспортной магистрали юга Приморья.

«В настоящий момент ямочный ремонт идет в районе между Фокино и Душкино, на большекаменском перекрестке, а также на повороте на Врангель. Работают десять единиц техники, в том числе катки и фреза», – добавил он.

Отметим, что в этом году департамент транспорта и дорожного хозяйства запланировал провести капитальный ремонт участков дороги Владивосток – Находка общей протяженностью 32 километра. Привести в порядок до начала пикового летнего трафика наиболее поврежденные участки этой дороги поручил губернатор Приморья Владимир Миклушевский.