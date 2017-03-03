Мечта приморских автомобилистов реализована в Магадане

Пока дальневосточники только мечтают об отмене таможенных пошлин, жители Магаданской области уже много лет пользуются такой привилегией

В середине декабря 2008 года Владимир Путин подписал указ о повышении с 11 января 2009 года таможенных пошлин на ввоз иномарок. С тех пор прошло уже 9 лет, а дальневосточники до сих пор не оставили идеи добиться от государства беспошлинного ввоза праворульных автомобилей для личного пользования.

Так, житель Уссурийска (Приморский край) организовал сбор подписей для петиции, которую направят президенту. Автор идеи предлагает позволить дальневосточникам приобретать импортные автомобили без уплаты таможенных взносов один раз в пять лет. По его мнению, это повысит безопасность на дорогах и сделает автомобили более доступными для дальневосточных семей. На момент написания материала петицию подписали почти 30 тыс. человек.

Но пока дальневосточники только мечтают об отмене таможенных пошлин, жители Магаданской области уже много лет пользуются такой привилегией. Особая экономическая зона в административных границах Магадана позволяет автолюбителям растаможивать машины в «облегченном» режиме. При этом на данную категорию транспортных средств установлен ряд ограничений и запретов, но на популярности «льготных» автомобилей это практически не сказывается.

Особая экономическая зона создана в Магаданской области в 1999 году. В границах зоны действует льготный таможенный режим, позволяющий ввозить иностранные товары без уплаты таможенных пошлин и платежей и без применения мер экономической политики. Житель Магадана может приобрести транспортное средство, ввезенное без оплаты таможенных пошлин. Казалось бы, о чем еще может мечтать дальневосточник? Но по факту 40% от условно начисленных таможенных платежей все-таки придется заплатить в фонд ОЭЗ, а автомобиль получит ПТС с отметкой «эксплуатация разрешена на территории города Магадана». Для более наглядного отличия таким машинам выдают еще и номера, начинающиеся с «Т». Все это означает, что данный автомобиль не имеет права выезжать за границу ОЭЗ.

К сожалению, за все время существования ОЭЗ ее граница не распространялась на всю территорию Магаданской области. С того момента, как был установлен первый контрольно-пропускной пункт (8 июня 1999 года), попытки расширить ОЭЗ по всему региону не прекращаются. Правительство Магаданской области готово даже оказывать Федеральной таможенной службе помощь в обустройстве пунктов таможенного контроля на границе особой зоны. Но доказать актуальность и перспективность данного проекта до сих пор не получилось, поэтому владельцам «льготных» автомобилей приходится довольствоваться административными границами Магадана.

При этом автовладелец может выехать за пределы ОЭЗ. Если он собрался путешествовать по территории Магаданской области, ему придется уплатить сумму акциза и налога на добавленную стоимость (НДС). Расчет акциза и НДС производится индивидуально на каждый автомобиль и зависит от марки автомобиля, года выпуска, объема мощности и типа двигателя, а также курсов валют, которые действовали на тот момент, когда автомобиль был ввезен в Магадан. При этом, разово уплатив вышеуказанные налоги, автолюбитель сможет постоянно ездить по территории Магаданской области, и это право сохранится за всеми последующими владельцами данного автомобиля. Но если машина с ограничениями покинет область и отправится в другой регион России, ее владельцу придется внести 100% таможенных платежей (при этом ранее уплаченные в фонд особой экономической зоны 40% от условно начисленных таможенных платежей учитываться не будут).

Конечно, владельцы «тэшных» машин порой забывают о требованиях особой экономической зоны и пытаются выехать за границу без уплаты налогов. В таких случаях «забывчивого» автолюбителя ждет серьезное наказание: возбуждаются дела об административных нарушениях, санкция которых предусматривает наложение штрафов размере от Ѕ до двукратной стоимости автомобиля с возможной конфискацией. При этом не играет роли, сколько времени нарушитель провел за пределами ОЭЗ, - для возбуждения административного производства достаточно одного факта пересечения границы.

Впрочем, многие магаданцы довольствуются очерченными границами ОЭЗ: это 85 км по федеральной автодороге «Колыма», почти 200 км по Арманской трассе - в сторону Хабаровского края, а дальше дороги уже нет, есть только направление для экстремалов. Поэтому случаи уплаты налогов для выезда за пределы Магадана и тем более Магаданской области крайне редки. «Льготные» машинки оседают в областном центре и перепродаются между его жителями.

Несмотря на то что «тэшные» автомобили привезены без налоговых пошлин и имеют обширный ряд ограничений эксплуатации, их стоимость на вторичном автомобильном рынке превышает аналогичные полностью растаможенные модели, которые продаются в других дальневосточных регионах. Например, «льготный» Toyota Land Cruiser будет стоить в Магадане на 100-400 тыс. руб. больше, чем аналогичный Land Cruiser под «полную пошлину» во Владивостоке. Поэтому многие магаданцы скорее готовы ехать в столицу Приморья и пригонять автомобиль на родину, чем приобретать железного коня у местных продавцов.

На примере Магаданской области можно сделать вывод: даже если молитвы дальневосточников будут услышаны, и импортные автомобили для личного пользования будут приобретаться под «льготную» пошлину, цены на вторичном авторынке от этого ниже не станут. Желание заработать подогреет стоимость автомобилей, даже если возможности их эксплуатации будут ограничены региональной столицей.

Наталья КОМИССАРОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2017 год.