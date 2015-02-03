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До конца 2015 года на трассах Приморья установят 92 фоторадара

03 Февраля 2015, 15:31 | Приморье

До конца декабря 2015 года на 30 участках основных трасс Приморского края планируется установить 92 комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации края.

По информации департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края, больше половины из этих фоторадаров появятся во Владивостоке и на автодороге через Артем. Также «ловить» нарушителей скоростного режима комплексы будут на трассе А370, бывшей М60, на объездной дороге вокруг Уссурийска и других участках, определенных ГИБДД как наиболее аварийно-опасные.

В настоящее время по краю уже произведена или частично произведена установка 18 комплексов: запущен в эксплуатацию пока только один радар – на мосту через бухту Золотой Рог. В тестовом режиме функционируют комплексы на мосту на остров Русский, на низководном мосту Де Фриз-Седанка. А также на участке дороги, ведущей в аэропорт Владивостока, на повороте в поселок Тавричанка, в поселках Штыково и Волчанцы, на въезде в Находку, в селе Домашлино и на 141 километре трассы А188. В ближайшее время все они будут переведены в рабочий режим.

Также фоторадарные комплексы появились на Некрасовском путепроводе, в начале подъема и на транспортной развязке в районе Седанки, на Десятой улице, по адресам Маковского, 18, а также проспект 100 лет Владивостоку, 70 и 120. Устройства установлены на специальных рамах, но пока не подключены.

На участках автодорог в районе станции Спутник, Лесной заимки, улицы Гагарина, поселков Новолитовск и Надеждинский уже установлены рамы для крепления радаров.

«Комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения устанавливаются в первую очередь на тех участках, где водители привыкли превышать скорость. Уже заметен эффект от установленных, хоть и пока не подключенных комплексов – водители интуитивно сбавляют скорость. За прошлый год на данных участках число происшествий сократилось на 34,1 процента», – подчеркнул заместитель директора департамента Дмитрий Леонов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: ГИБДД  ПДД  дороги владивостока  авто  приморье 



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