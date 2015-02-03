Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
До конца 2015 года на трассах Приморья установят 92 фоторадара
До конца декабря 2015 года на 30 участках основных трасс Приморского края планируется установить 92 комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации края.
По информации департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края, больше половины из этих фоторадаров появятся во Владивостоке и на автодороге через Артем. Также «ловить» нарушителей скоростного режима комплексы будут на трассе А370, бывшей М60, на объездной дороге вокруг Уссурийска и других участках, определенных ГИБДД как наиболее аварийно-опасные.
В настоящее время по краю уже произведена или частично произведена установка 18 комплексов: запущен в эксплуатацию пока только один радар – на мосту через бухту Золотой Рог. В тестовом режиме функционируют комплексы на мосту на остров Русский, на низководном мосту Де Фриз-Седанка. А также на участке дороги, ведущей в аэропорт Владивостока, на повороте в поселок Тавричанка, в поселках Штыково и Волчанцы, на въезде в Находку, в селе Домашлино и на 141 километре трассы А188. В ближайшее время все они будут переведены в рабочий режим.
Также фоторадарные комплексы появились на Некрасовском путепроводе, в начале подъема и на транспортной развязке в районе Седанки, на Десятой улице, по адресам Маковского, 18, а также проспект 100 лет Владивостоку, 70 и 120. Устройства установлены на специальных рамах, но пока не подключены.
На участках автодорог в районе станции Спутник, Лесной заимки, улицы Гагарина, поселков Новолитовск и Надеждинский уже установлены рамы для крепления радаров.
«Комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения устанавливаются в первую очередь на тех участках, где водители привыкли превышать скорость. Уже заметен эффект от установленных, хоть и пока не подключенных комплексов – водители интуитивно сбавляют скорость. За прошлый год на данных участках число происшествий сократилось на 34,1 процента», – подчеркнул заместитель директора департамента Дмитрий Леонов.
Новости тематики
- Во Владивостоке начинается восстанавление дороги на улице Станюковича
- В туристическом центре Владивостока введут запрет на остановку и стоянку автомобилей
- Во Владивостоке планируют внедрить систему интеллектуальных светофоров
- На дорогах Приморья усиленно работают средства автоматической фиксации
- Во Владивостоке нашли выход из транспортных заторов
- Власть кольца не распространилась на Владивосток
- В Приморье взялись за безопасность на дорогах
- На Приморский край приходится одна пятая часть всех праворульных машин России
- В Приморье на треть снизилась аварийность на дорогах
- До конца 2015 года на трассах Приморья установят 92 фоторадара
Новости раздела
- Оформление полиса ОСАГО стало настоящим квестом для приморцев
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Завод автодвигателей Mazda в Приморье обзавелся корпусом основного производства
- Во Владивостоке начинается восстанавление дороги на улице Станюковича
- Задержите дыхание
- В туристическом центре Владивостока введут запрет на остановку и стоянку автомобилей
- Приморская Mazda выезжает в Азию
- Техосмотру недокрутили гайку
- Приморье не сдает правый руль
- Toyota представила новый RAV4
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Турдом какой-то
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде