До конца 2015 года на трассах Приморья установят 92 фоторадара

До конца декабря 2015 года на 30 участках основных трасс Приморского края планируется установить 92 комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации края.



По информации департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края, больше половины из этих фоторадаров появятся во Владивостоке и на автодороге через Артем. Также «ловить» нарушителей скоростного режима комплексы будут на трассе А370, бывшей М60, на объездной дороге вокруг Уссурийска и других участках, определенных ГИБДД как наиболее аварийно-опасные.



В настоящее время по краю уже произведена или частично произведена установка 18 комплексов: запущен в эксплуатацию пока только один радар – на мосту через бухту Золотой Рог. В тестовом режиме функционируют комплексы на мосту на остров Русский, на низководном мосту Де Фриз-Седанка. А также на участке дороги, ведущей в аэропорт Владивостока, на повороте в поселок Тавричанка, в поселках Штыково и Волчанцы, на въезде в Находку, в селе Домашлино и на 141 километре трассы А188. В ближайшее время все они будут переведены в рабочий режим.



Также фоторадарные комплексы появились на Некрасовском путепроводе, в начале подъема и на транспортной развязке в районе Седанки, на Десятой улице, по адресам Маковского, 18, а также проспект 100 лет Владивостоку, 70 и 120. Устройства установлены на специальных рамах, но пока не подключены.



На участках автодорог в районе станции Спутник, Лесной заимки, улицы Гагарина, поселков Новолитовск и Надеждинский уже установлены рамы для крепления радаров.



«Комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения устанавливаются в первую очередь на тех участках, где водители привыкли превышать скорость. Уже заметен эффект от установленных, хоть и пока не подключенных комплексов – водители интуитивно сбавляют скорость. За прошлый год на данных участках число происшествий сократилось на 34,1 процента», – подчеркнул заместитель директора департамента Дмитрий Леонов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.