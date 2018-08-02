У ГИБДД отняли госномера

Нововведение коснется покупателей новых машин у официальных дилеров

Покупатели новых машин смогут зарегистрировать автомобиль в дилерском центре, без посещения ГИБДД. Соответствующий закон приняла Госдума. По новым правилам в Госавтоинспекции теперь будут только присваивать комбинацию букв и цифр, а сами госзнаки автовладелец будет получать у изготовителя - уполномоченных частных фирм.

Государственная дума 25 июля приняла в третьем, окончательном, чтении закон «О государственной регистрации транспортных средств», который разрешает зарегистрировать новый автомобиль без посещения ГИБДД. Теперь покупателю новой машины можно будет оформить все в дилерском центре.

После того, как закон будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом, МВД предстоит еще разработать ряд документов, которые определят порядок действия новых правил.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав ЛЫСАКОВ рассказал, что такой закон - нужный и абсолютно верный.

«Мое мнение об этой инициативе положительное, поскольку этот законопроект фактически утверждает в рамках федерального закона те нормы, которые устанавливаются правительством РФ. Плюс к этому, упрощает систему регистрации, определяет конкретные причины, по которым может быть отказано в регистрации транспортного средства, а она одна - перебитые номера», - заявил «Ъ» Лысаков.

По его мнению, такой закон упростит процедуру регистрации автомобилей для автовладельцев.

«Можно будет зарегистрировать в любом регионе автомобиль, хоть временно, хоть постоянно, вне зависимости от места проживания. Государственный номер теперь может поставить дилер, если у него есть соответствующие условия. Эта услуга уже существует в некоторых компаниях, сейчас она узаконена», - добавил Лысаков.

Напомним, что законопроект «О государственной регистрации транспортных средств» вносился в Госдуму еще в 2011 году бывшим сенатором от Карелии Владимиром ФЕДОРОВЫМ, который до этого возглавлял ГАИ России. Проект был принят в первом чтении в 2013 году и с тех пор дорабатывался. Во втором чтении он был принят лишь накануне – 24 июля.

Основное нововведение коснется покупателей новых машин у официальных дилеров: им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет. Стоит отметить, что при продаже подержанного автомобиля по системе «trade-in» такой опции не будет.

Однако, для того, чтобы дилер мог предоставить новый сервис клиенту, он должен будет выполнить ряд условий: заключить договор с производителями (или с представителями автозавода), а также иметь помещение и нанять штат «квалифицированных сотрудников». Если данные условия соблюдены, то компания получает статус «специализированной организации» и попадает в спецреестр.

Сотрудники автосалона проверяют регистрациононные данные на машину, передают документы в ГИБДД, изготавливают номера, затем, после одобрения документов подразделением, передают весь комплект с ключами от машины автовладельцу.

Регистрация машины в салоне будет платной услугой, предельный тариф установит ФАС.

Также нововведения касаются и самих знаков. Вводится два новых термина: государственный регистрационный номер (сочетание букв и цифр) и государственный регистрационный знак (металлическая пластина, на которую наносятся символы).

Подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки автовладелец будет получать самостоятельно - у изготовителя. К последним будут предъявляться особые требования (в том числе по охране спецпродукции и оборудования). Все эти фирмы включат в отдельный реестр, для них ФАС также разработает предельные тарифы.

Новый закон призван закрыть ряд законодательных пробелов. Сейчас, например, некоторые автовладельцы регистрируют машину на несовершеннолетнего подростка, а его невозможно привлечь к административной ответственности при фиксации нарушений камерами, это запрещено КоАП.

В законопроекте сказано: «владелец транспортного средства» не может быть младше 16 лет.

Законопроект, скорее всего, вступит в силу уже в 2019 году: в течение этого срока МВД должно будет подготовить ряд подзаконных актов. Уже сейчас ясно, что законопроект коснется миллионов российских граждан.

На фото: Получить госномера можно будет сразу же после прохождения тест-драйва.

Фото из архива.