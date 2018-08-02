www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.56 р. 100 JPY: 55.85 р.
EUR: 73.11 р. 10 CNY: 92.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Транспорт
Распечатать

У ГИБДД отняли госномера

02 Августа 2018, 09:35 | Приморье

Нововведение коснется покупателей новых машин у официальных дилеров

 

Покупатели новых машин смогут зарегистрировать автомобиль в дилерском центре, без посещения ГИБДД. Соответствующий закон приняла Госдума. По новым правилам в Госавтоинспекции теперь будут только присваивать комбинацию букв и цифр, а сами госзнаки автовладелец будет получать у изготовителя - уполномоченных частных фирм.

Государственная дума 25 июля приняла в третьем, окончательном, чтении закон «О государственной регистрации транспортных средств», который разрешает зарегистрировать новый автомобиль без посещения ГИБДД. Теперь покупателю новой машины можно будет оформить все в дилерском центре.

После того, как закон будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом, МВД предстоит еще разработать ряд документов, которые определят порядок действия новых правил.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав ЛЫСАКОВ рассказал, что такой закон - нужный и абсолютно верный.

«Мое мнение об этой инициативе положительное, поскольку этот законопроект фактически утверждает в рамках федерального закона те нормы, которые устанавливаются правительством РФ. Плюс к этому, упрощает систему регистрации, определяет конкретные причины, по которым может быть отказано в регистрации транспортного средства, а она одна - перебитые номера», - заявил «Ъ» Лысаков.

По его мнению, такой закон упростит процедуру регистрации автомобилей для автовладельцев.

«Можно будет зарегистрировать в любом регионе автомобиль, хоть временно, хоть постоянно, вне зависимости от места проживания. Государственный номер теперь может поставить дилер, если у него есть соответствующие условия. Эта услуга уже существует в некоторых компаниях, сейчас она узаконена», - добавил Лысаков.

Напомним, что законопроект «О государственной регистрации транспортных средств» вносился в Госдуму еще в 2011 году бывшим сенатором от Карелии Владимиром ФЕДОРОВЫМ, который до этого возглавлял ГАИ России. Проект был принят в первом чтении в 2013 году и с тех пор дорабатывался. Во втором чтении он был принят лишь накануне – 24 июля.

Основное нововведение коснется покупателей новых машин у официальных дилеров: им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет. Стоит отметить, что при продаже подержанного автомобиля по системе «trade-in» такой опции не будет.

Однако, для того, чтобы дилер мог предоставить новый сервис клиенту, он должен будет выполнить ряд условий: заключить договор с производителями (или с представителями автозавода), а также иметь помещение и нанять штат «квалифицированных сотрудников». Если данные условия соблюдены, то компания получает статус «специализированной организации» и попадает в спецреестр.

Сотрудники автосалона проверяют регистрациононные данные на машину, передают документы в ГИБДД, изготавливают номера, затем, после одобрения документов подразделением, передают весь комплект с ключами от машины автовладельцу.

Регистрация машины в салоне будет платной услугой, предельный тариф установит ФАС.

Также нововведения касаются и самих знаков. Вводится два новых термина: государственный регистрационный номер (сочетание букв и цифр) и государственный регистрационный знак (металлическая пластина, на которую наносятся символы).

Подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки автовладелец будет получать самостоятельно - у изготовителя. К последним будут предъявляться особые требования (в том числе по охране спецпродукции и оборудования). Все эти фирмы включат в отдельный реестр, для них ФАС также разработает предельные тарифы.

Новый закон призван закрыть ряд законодательных пробелов. Сейчас, например, некоторые автовладельцы регистрируют машину на несовершеннолетнего подростка, а его невозможно привлечь к административной ответственности при фиксации нарушений камерами, это запрещено КоАП.

В законопроекте сказано: «владелец транспортного средства» не может быть младше 16 лет.

Законопроект, скорее всего, вступит в силу уже в 2019 году: в течение этого срока МВД должно будет подготовить ряд подзаконных актов. Уже сейчас ясно, что законопроект коснется миллионов российских граждан.

На фото: Получить госномера можно будет сразу же после прохождения тест-драйва.

Фото из архива.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: госдума  ГИБДД 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru