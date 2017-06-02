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Авторынки Приморья: 70% машин в продаже без ПТС
Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на автомобильный портал Drom.ru, за май на авторынке Приморья проблема с дефицитом модулей ЭРА-ГЛОНАСС не исчезла. Специалисты портала отмечают, что владивостокский рынок «Зеленый угол» почти полностью заставлен автомобилями, но у 70% из них нет ПТС.
В мае модули выдавались мелкими партиями и после получения «кнопки» нужно было ждать еще неделю, пока будет готов ПТС. До сих пор оформлены не все машины, привезенные в феврале с документами, поэтому выбор на авторынке большой, а по существу выбирать не из чего. Покупатели, заходя на стоянки, первым делом спрашивают, есть ли документы на машину, установлена ли «кнопка» ЭРА-ГЛОНАСС.
На авторынке Уссурийска машин становится меньше, наблюдается дефицит некоторых востребованных моделей. Экземпляры «с кнопкой» и ПТС на руках редко стоят больше трех дней, если цена не слишком завышена — их явно не хватает всем желающим. Широкий выбор машин сохраняется только в верхнем ценовом диапазоне, до 800 000 рублей. Такие модели как Toyota Probox и Toyota Succeed почти не осталось, Toyota Fielder представлен в единичных экземплярах.
Автомобилей с двигателем 0,66 л практически нет. Совсем немного «малолитражных» Toyota Vitz и Toyota Passo. В группе 1,3 л единично есть Honda Fit и несколько Mazda Demio. С трудом можно найти Nissan AD, Tiida и Tiida Latio.
Продавцы отмечают, что машин привезли много и рынок до изобилия можно заполнить всего за один день, но сделать это пока невозможно, ведь все они стоят в запасниках и ждут заветную «кнопку». Добавление ее стоимости делает рентабельной только продажу машины с двигателем от 1,5 л, привоз авто с 0,66 л придется откладывать на потом из-за слишком большой прибавки к цене.
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Ну и все 3. 14здец правому рулю, добили таки