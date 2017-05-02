Губернатора Приморья возмутила ситуация с ценами на установку системы ЭРА-ГЛОНАСС

Налицо явный монопольный сговор

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский прокомментировал ситуацию с продажей систем вызова экстренных служб в регионе. По мнению руководителя края, необходимо увеличить количество уполномоченных агентов АО «ГЛОНАСС» в Приморье, имеющих право продавать системы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Злоупотребления компаний, занимающих доминирующее положение на рынке, недопустимы, заявил глава региона. По мнению Губернатора, исправить положение поможет увеличение количества агентов АО «ГЛОНАСС» в Приморье, имеющих право продавать системы вызова экстренных служб.

«Компаний, имеющих право на установку систем ЭРА-ГЛОНАСС в крае уже 15, а имеющих право продавать устройства – всего две. Отсюда и перекосы, спекуляции в условиях дефицита, которые справедливо вызывают возмущение у людей.

Уполномоченные агенты злоупотребляют доминирующим положением в условиях временного дефицита оборудования. Монополия недопустима, нормальный рынок сформируется только в условиях честной конкуренции. Мы обещали создать такие условия представителям автомобильного сообщества и мы это выполним. Я уже обсудил сложившуюся ситуацию с руководителем АО “ГЛОНАСС” Андреем Жерегелей. Принято решение увеличить количество компаний-дистрибьюторов в Приморье», – заявил Владимир Миклушевский.

Глава края подчеркнул, этот вопрос будет решен в ближайшее время. Кроме того, АО «ГЛОНАСС» в настоящее время проводит проверку деятельности своих представителей в Приморье. Компания-оператор устройств вызова экстренных служб потребовала у агентов акты приемки, реестры записи на заключение договоров и отчеты о продажах. В случае обнаружения нарушений АО «ГЛОНАСС» намерено отозвать аккредитацию и обратиться в прокуратуру.

Отметим, для того чтобы устранить дефицит тревожных кнопок и наладить поставки на Дальний Восток в необходимых объемах, задействованы все ресурсы и мощности, подчеркнул временный генеральный директор АО «ГЛОНАСС».

«Мы понимаем, что на рынке пока сохраняется дефицит устройств, но мы делаем все, чтобы снять напряжение и удовлетворить существующий спрос. Уполномоченные представители АО «ГЛОНАСС» обязаны вести себя справедливо и корректно, и мы будем держать эту ситуацию на контроле», – заявил Андрей Жерегеля.