Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Губернатора Приморья возмутила ситуация с ценами на установку системы ЭРА-ГЛОНАСС
Налицо явный монопольный сговор
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский прокомментировал ситуацию с продажей систем вызова экстренных служб в регионе. По мнению руководителя края, необходимо увеличить количество уполномоченных агентов АО «ГЛОНАСС» в Приморье, имеющих право продавать системы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Злоупотребления компаний, занимающих доминирующее положение на рынке, недопустимы, заявил глава региона. По мнению Губернатора, исправить положение поможет увеличение количества агентов АО «ГЛОНАСС» в Приморье, имеющих право продавать системы вызова экстренных служб.
«Компаний, имеющих право на установку систем ЭРА-ГЛОНАСС в крае уже 15, а имеющих право продавать устройства – всего две. Отсюда и перекосы, спекуляции в условиях дефицита, которые справедливо вызывают возмущение у людей.
Уполномоченные агенты злоупотребляют доминирующим положением в условиях временного дефицита оборудования. Монополия недопустима, нормальный рынок сформируется только в условиях честной конкуренции. Мы обещали создать такие условия представителям автомобильного сообщества и мы это выполним. Я уже обсудил сложившуюся ситуацию с руководителем АО “ГЛОНАСС” Андреем Жерегелей. Принято решение увеличить количество компаний-дистрибьюторов в Приморье», – заявил Владимир Миклушевский.
Глава края подчеркнул, этот вопрос будет решен в ближайшее время. Кроме того, АО «ГЛОНАСС» в настоящее время проводит проверку деятельности своих представителей в Приморье. Компания-оператор устройств вызова экстренных служб потребовала у агентов акты приемки, реестры записи на заключение договоров и отчеты о продажах. В случае обнаружения нарушений АО «ГЛОНАСС» намерено отозвать аккредитацию и обратиться в прокуратуру.
Отметим, для того чтобы устранить дефицит тревожных кнопок и наладить поставки на Дальний Восток в необходимых объемах, задействованы все ресурсы и мощности, подчеркнул временный генеральный директор АО «ГЛОНАСС».
«Мы понимаем, что на рынке пока сохраняется дефицит устройств, но мы делаем все, чтобы снять напряжение и удовлетворить существующий спрос. Уполномоченные представители АО «ГЛОНАСС» обязаны вести себя справедливо и корректно, и мы будем держать эту ситуацию на контроле», – заявил Андрей Жерегеля.
Новости тематики
- Губернатора Приморья возмутила ситуация с ценами на установку системы ЭРА-ГЛОНАСС
- Госавтоинспекция Приморья переведена на усиленный вариант несения службы
- На этой неделе в Приморье начнется массовая установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на подержанные авто
- Еще пять приморских компаний смогут устанавливать систему "ЭРА-ГЛОНАСС"
- В Приморье начался ремонт важнейшей автотрассы
- ГИБДД Приморья начала масштабную операцию
- Губернатор Приморья сделал важное заявление о ситуации с системой "ЭРА-ГЛОНАСС"
- В ГИБДД Приморского края изменились телефоны
- Более 500 жителей Приморья воспользовались новой услугой МФЦ
- Автомобилисты Приморья шарахаются от европротокола
Новости раздела
- Губернатора Приморья возмутила ситуация с ценами на установку системы ЭРА-ГЛОНАСС
- Приморцы оказались в шоке от стоимости установки приборов ЭРА-ГЛОНАСС
- Таможня разъяснила, как автовладельцам решить проблему ГЛОНАСС
- Госавтоинспекция Приморья переведена на усиленный вариант несения службы
- На этой неделе в Приморье начнется массовая установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на подержанные авто
- Еще пять приморских компаний смогут устанавливать систему "ЭРА-ГЛОНАСС"
- В Приморье начался ремонт важнейшей автотрассы
- ГИБДД Приморья начала масштабную операцию
- В Приморье первая партия упрощенных устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" поступит на следующей неделе
- Губернатор Приморья сделал важное заявление о ситуации с системой "ЭРА-ГЛОНАСС"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморцы оказались в шоке от стоимости установки приборов ЭРА-ГЛОНАСС
- "Примсоцбанк" приглашает партнеров на актуальный семинар
- Транспортный налог можно не платить
- Рынки замерли после слов Трампа о том, что возможен "серьезный, серьезный конфликт" с КНДР
- Стало известно, лидер какой страны примет участие в Восточном экономическом форуме
- Северокорейская ракета взорвалась в воздухе через несколько секунд после старта
- Во Владивостоке проходят рейды по незаконно сданным в аренду квартирам
- В Приморье повысят зарплаты
- Лжепенсионерка в Приморье получила около 1 млн рублей с пенсионного фонда
- Во Владивостоке начались работы по очистке бухты Золотой Рог
намерено отозвать аккредитацию - конструктивно! опять машины зависнут!