Стоимость техосмотра может возрасти

ПРИМОРЬЕ, 2 апреля, ZRPRESS. Когда Медведев принял решение о введении моратория на обязательный техосмотр и дал задание в кратчайшие сроки разработать новый закон, он наверняка заботился о водителях, которые устали от очередей на пункты инструментального контроля, от вымогательств гаишников и от коррупции, которая позволяла оформить доставку заветного талончика домой, даже не показывая автомобиль.

Но в итоге «получилось как всегда» - начавший действовать с 1 января этого года Закон о техосмотре называют сырым и непроработанным даже те, кто вроде бы должен выиграть от его принятия – страховщики. Возникла путаница – получить талон без полиса ОСАГО невозможно, а как доехать до пункта техосмотра, не имея полиса? Руководители некоторых компаний даже призвали президента полностью отменить обязательный технический осмотр, так как он никак не влияет на аварийность в стране.

Идут жаркие дискуссии и вокруг стоимости техосмотра. Представители Российского союза автостраховщиков (РСА) неоднократно говорили, что стоимость его прохождения не может быть меньше 2000 руб. – так компаниям-операторам удастся сохранить свою деятельность на грани рентабельности. Однако, казалось, точку в данном вопросе поставила Федеральная антимонопольная служба, которая назвала такие расценки слишком высокими. В итоге самым дорогим регионом стало Приморье, где стоимость прохождения обязательного техосмотра легкового автомобиля составляет 983 руб. 16 коп. В список регионов с самыми высокими ценами попала также Чукотка (869 рублей), Сахалинская область (758 рублей), Камчатка (738 рублей), Ленинградская (735 рублей) и Мурманская области (700 рублей), а также Северная Осетия (700 рублей) и Подмосковье (680 рублей). В столице техосмотр цена была зафиксирована на отметке в 690 рублей, а в Петербурге - 881 рубль.

Не прошло и месяца с момента публикации предельных цен, как Департамент экономической политики и развития столицы представил проект постановления, с 1 апреля поднимающий цены на обязательный техосмотр. Согласно документу, стоимость техосмотра легковых автомобилей составит 720 руб. По владельцам микроавтобусов (больше восьми пассажирских мест), допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т. повышение ударит сильнее – им придется платить 1290 руб. вместо 910 руб. сегодня. Владельцам грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки грузов, имеющих технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т - 770 руб. (сейчас - 790 руб.), грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки грузов, имеющих технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т, - 1 тыс. 510 руб. (сейчас - 1 тыс. 60 руб.), грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки грузов, имеющих технически допустимую максимальную массу более 12 т - 1 тыс. 630 руб. (сейчас - 1 тыс. 140 руб.). Непропорциональное изменение платы вызвано тем, что изменена продолжительность проведения технического осмотра по видам транспортных средств, поясняют разработчики проекта.

Наверняка, следом за Москвой цены поднимут и другие регионы, пишет autonews.ru.

«Золотой Рог».