"ЭРУ-ГЛОНАСС" отменять не будут

Но приборы для ее установки обещают сделать доступными

Правительство РФ не будет менять технический регламент по обязательной установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на ввозимые в РФ подержанные автомобили, заявил вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ.

«Мы будем продолжать и далее впускать подержанные иномарки только с установкой приборов «ЭРА-ГЛОНАСС». Это решение принято в целях обеспечения безопасности людей, и менять его никто не планирует», - сказал вице-премьер.

Юрий Трутнев уточнил, что новые требования, вступившие в силу с 1 января 2017 года, не является запретительной мерой по отношению к ввозу в РФ подержанных праворульных машин.

По его словам, даны соответствующие указания ответственному министерству и Минпрому РФ, соответствующим коммерческим организациям, которые занимаются сегодня разработкой, проектированием и изготовлением этих приборов.

«Чтобы приборы, в том числе, выпускались в том виде, когда они могут устанавливаться на поддержанные автомобили. Стоимость их не очень высокая», - сообщил Юрий Трутнев.

Ранее сообщалось, что два отечественных производителя устройств вызова экстренных оперативных служб («Сантел-Навигация» и «Форт Телеком») планируют поставить на Дальний Восток необходимое количество терминалов для оборудования ввозимых иномарок системой экстренного реагирования при авариях на дорогах «ЭРА-ГЛОНАСС». При этом сразу 11 организаций из Владивостока подтвердили АО «ГЛОНАСС» готовность оснащать бывшие в употреблении иномарки устройствами вызова экстренных оперативных служб.

Досье «Золотого Рога»: С 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей - обязательным условием стала установка системы ЭРА-ГЛОНАСС. Однако регламент не определил порядок оборудования этой системой подержанных или новых машин, которые ввозятся в РФ. Сертифицированных центров, где можно было бы это делать, нет. В итоге за первые полтора месяца с начала года на складах только Владивостокской таможни скопилось около одной тысячи машин.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток