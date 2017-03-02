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"ЭРУ-ГЛОНАСС" отменять не будут
Но приборы для ее установки обещают сделать доступными
Правительство РФ не будет менять технический регламент по обязательной установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на ввозимые в РФ подержанные автомобили, заявил вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ.
«Мы будем продолжать и далее впускать подержанные иномарки только с установкой приборов «ЭРА-ГЛОНАСС». Это решение принято в целях обеспечения безопасности людей, и менять его никто не планирует», - сказал вице-премьер.
Юрий Трутнев уточнил, что новые требования, вступившие в силу с 1 января 2017 года, не является запретительной мерой по отношению к ввозу в РФ подержанных праворульных машин.
По его словам, даны соответствующие указания ответственному министерству и Минпрому РФ, соответствующим коммерческим организациям, которые занимаются сегодня разработкой, проектированием и изготовлением этих приборов.
«Чтобы приборы, в том числе, выпускались в том виде, когда они могут устанавливаться на поддержанные автомобили. Стоимость их не очень высокая», - сообщил Юрий Трутнев.
Ранее сообщалось, что два отечественных производителя устройств вызова экстренных оперативных служб («Сантел-Навигация» и «Форт Телеком») планируют поставить на Дальний Восток необходимое количество терминалов для оборудования ввозимых иномарок системой экстренного реагирования при авариях на дорогах «ЭРА-ГЛОНАСС». При этом сразу 11 организаций из Владивостока подтвердили АО «ГЛОНАСС» готовность оснащать бывшие в употреблении иномарки устройствами вызова экстренных оперативных служб.
Досье «Золотого Рога»: С 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей - обязательным условием стала установка системы ЭРА-ГЛОНАСС. Однако регламент не определил порядок оборудования этой системой подержанных или новых машин, которые ввозятся в РФ. Сертифицированных центров, где можно было бы это делать, нет. В итоге за первые полтора месяца с начала года на складах только Владивостокской таможни скопилось около одной тысячи машин.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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