В Приморье серьезно выросло количество ДТП, в том числе и с самым печальным исходом

Также многократно выросло число водителей, ездящих в состояние алкогольного опьянения

2018 год принес Приморскому краю увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, а также рост количества погибших и раненых в ДТП. Рост аварийности происходит, несмотря на то, что в крае уже несколько лет работает проект «Безопасные и качественные дороги», призванный снизить количество аварийно-опасных участков.

По данным, которые содержатся в представленном к очередному заседанию Законодательного Собрания отчете начальника управления МВД по Приморскому краю, в 2018 году на территории Приморского края произошло 2854 ДТП, что на 2,4% больше, чем годом ранее. Особенно резко – на треть - выросло количество аварий на дорогах регионального и межмуниципального значения (554 ДТП), в ходе которых было ранено 774 человека (рост на 39,5% к 2017 году) и погибло 88 человек (рост на 41,9%). При этом количество ДТП на федеральной трассе осталось практически неизменным (335 ДТП, рост на 0,3%, 72 человека погибло), а на дорогах местного значения, где происходит основная часть ДТП, аварий стало на 5,8% меньше (1840 ДТП против 1953 ДТП годом ранее).

Отметим, что по данным краевой администрации, количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах Владивостокской агломерации удалось снизить почти на 8% - в том числе, благодаря работам в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Благодаря БКД на краевых дорогах в 2018 году было установлено 300 сигнальных столбиков, нанесено 19,5 тысяч кв.м. разметки, установлено 650 погонных метров барьерных ограждений. На муниципальных дорогах нанесено 4,5 тысячи кв.м. разметки, установлено 132 знака, 61 метр барьерного ограждения, 2090 погонных метров лееров, 120 погонных метров искусственных неровностей и 34 металлических столбика.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: В общей сложности на дорогах Приморья в 2018 году получили ранение 3579 человек (+3,6%), погибли 308 человек (+16,7%). Тяжесть последствий ДТП также увеличилась и составила 7,9 погибших на 100 пострадавших (Россия – 7,8; ДФО – 7,6).

Рост показателей смертности на дорогах Приморья стал возможен в том числе благодаря пьяным водителям. ДТП с ними в 2018 году случилось почти на четверть больше (318), количество пострадавших в «пьяных» ДТП увеличилось на 21,8% (с 367 до 447), а погибших – на 51,0%! Из 308 погибших в ДТП 2018 года приморцев почти четверть, 74 человека, стали жертвами пьяных водителей. Едва ли не единственным положительным моментом стало снижение на 5,7% количества ДТП с участием детей до 16 лет, а также количества раненых и погибших в таких ДТП – до 338 и 7 человек соответственно.