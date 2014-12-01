ГИБДД обратилась с экстренным предупреждением к жителям Приморья

По прогнозу синоптиков в предстоящие часы на территории края ожидается ухудшение погодных условий. Во Владивостоке ожидается понижение температуры и метель.



Как сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД, во второй половине дня в понедельник температура воздуха начнет резко понижаться, что спровоцирует обледенение проезжей части.



Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю обращается к участникам дорожного движения с убедительной просьбой воздержаться от поездок на личном транспорте:



Если вам все же пришлось сесть за руль — проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать скоростной режим, дистанцию, соизмерять погодные условия и дорожную обстановку с техническими характеристиками транспортных средств».



Не подвергайте опасности свою жизнь и жизни близких вам людей!

ZRPRESS.RU, Владивосток.