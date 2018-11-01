Во Владивостоке в оживленном месте заработал светофор

После проведения мониторинга тестовый режим может быть скорректирован

Движение пешеходов и автомобилей около кинотеатра «Океан» теперь регулирует светофор. Бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий» установила металлические стойки, светофорные головки по улице Светланской, 4 и подключила регулировщик движения к электросети, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.



Как отмечают специалисты, фазы работы светофорного объекта настроены в тестовом режиме: для проезда автомобилей отведено 70 секунд, для пешеходов – 15. После проведения мониторинга режим может быть скорректирован.



«Установка светофора обусловлена транспортными заторами, высокой аварийностью на данном участке улично-дорожной сети, интенсивностью хаотичного пешеходного потока. Светофор поможет систематизировать движение пешеходов и автотранспорта на данном участке дороги, минимизировать транспортные заторы и уменьшить аварийность особенно в зимний период», - подчеркнули в управлении дорог и благоустройства.



Отметим, что ежедневно во Владивостоке проводятся работы ремонту и обслуживанию дорожных знаков, обрезке ветвей деревьев для обеспечения видимости знаков, обновлению дорожной разметки, обслуживанию светофорных объектов, установке и восстановлению леерного и барьерного ограждения.

Анастасия Котлярова (фото)