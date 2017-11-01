Автомобилистам объяснили, кто главный на круге

Документ о внесении в ПДД значительных изменений подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Речь идет о внедрении разметок-«вафельниц» на перекрестках и об изменении приоритета при проезде водителями участков с круговым движением. Реакция автомобильных сообществ показала, что многие российские водители до сих пор точно не знали, как следует проезжать «круги». Эксперты считают, что теперь разночтения ПДД в разных регионах будут устранены.



Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении приоритета проезда автомобилей на перекрестке с круговым движением, а также о введении новой разметки на перекрестках — диагональной «вафельницы». Документ опубликован на сайте правительства.



Согласно постановлению, теперь приоритет проезда на круге получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу. В настоящее время существуют различные сценарии поведения водителя в такой ситуации. Если перед кругом стоит знак «Уступи дорогу», то въезжающий на перекресток водитель должен дать возможность проехать всем находящимся на круге машинам и только потом выезжать туда сам. Если же знака нет, то дорогу уступают уже те, кто находится на круге.



При этом, до того, как этот пункт прописали в ПДД, привычные схемы проезда кругов в разных регионах отличались друг от друга.



«Даже в одном городе могут быть разные схемы, в зависимости от того, что это за перекресток, — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами. — Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которых можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными.



Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придётся уступать дорогу. Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность».



Оказалось, что такое уточнение в ПДД было необходимо уже давно: так, в тематическом сообществе «Синие ведерки» многие признались, что всегда думали, что круг в России, главный по умолчанию: другим автомобилистам пришлось поправлять: «Раньше, если висит только знак 4.3 «круговое движение», приоритет был у тех, кто въезжал на круг», — уточнил координатор сообщества Петр Шкуматов.



Дело в том, что постановление, согласно которому главным для автомобилистов считается круг, было принято еще в 2010-м году. Однако формулировки в ПДД остались прежними, согласно которым круг считается второстепенным при проезде, если нет иных дорожных знаков.



«В итоге получилось так, что у людей в памяти отложилось, что круг главный, а кто-то запомнил, что круг второстепенный, и многие до сих пор не понимают, как ездить правильно, — рассказывал «Газете.Ru» глава экспертного центра Probok.net, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Александр Шумский. — Люди теряются, притормаживают не только при заезде на круг, но и на съезде с него. И не только потому, что не знают, как ехать, но и потому, что опасаются, что в них может кто-то въехать.



При этом, если схема движения по кругу организована правильно, это увеличивает скорость проезда по перекрестку в среднем на 30%».



Отметим, что поручение разработать соответствующий документ еще в апреле 2017 года дал по итогам очередного заседания правительственной комиссии по вопросам безопасности дорожного движения первый вице-премьер Игорь Шувалов, курирующий в правительстве ситуацию на дорогах.



Вафли для водителей, которые мешают проехать другим



Второе нововведение, введение «вафельной» разметки, призвано навести порядок на наиболее проблемных участках, в том числе на перекрестках с пересекающимися транспортными потоками. Там часто возникают заторы, и далеко не всегда из-за сложного трафика, но и просто из-за проблем, связанных с недостаточной культурой вождения.



«Самые разные есть этому причины, — уточнил Медведев. — Теперь регионы получат право наносить в проблемных местах специальную дорожную разметку. Водителям, надеюсь, будет легче ориентироваться».



Ранее соответствующий эксперимент с так называемыми «вафельными» разметками состоялся в Москве, а также в ряде регионов.



Такая разметка нужна для того, чтобы водители четко понимали: если они остановятся на желтом участке после того, как загорится красный сигнал светофора, их ждет штраф, ведь на пересечении проезжих частей с такой разметкой ведется автоматический контроль нарушений.



Всего фиксируется три вида нарушений: это проезд на красный свет, выезд за стоп-линию, а также поворот не из того ряда.



Таким образом, наличие «вафли» вынуждает водителей задуматься, рассчитать скорость потока и при необходимости переждать цикл работы светофора, чтобы не перекрыть движение перпендикулярному потоку и не создавать пробку или аварийную ситуацию.



Напомним, что штраф в 1 тыс. руб. за подобное нарушение уже существует в ПДД. Так, согласно п. 1 ст. 12.13 КоАП, инспектор ГИБДД имеет право оштрафовать водителя, который не рассчитал время и выехал на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил автомобилиста остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении. Но на деле водителей за такое правонарушение практически никогда не наказывали, хотя в крупных городах оно становится одной из основных причин образования пробок — без камер фото- и видеофиксации отследить его было практически невозможно.



Теперь же, появление вафельной разметки позволит водителям проще ориентироваться при заезде на перекрестки, а местным властям — штрафовать нарушителей в автоматическом режиме с помощью камер фото- видеофиксации. В настоящее время, согласно КоАП, действует единый «тариф».



Как не раз рассказывал «Газете.Ru» Шумский, такая разметка действует на психологию человека: автомобилисты и так знают, что запрещено выезжать на перекресток, за которым образовался затор, но, если нанесена еще и специальная разметка, водители, можно сказать, охотнее соблюдают это правило.



Отметим, что эти нововведения стали одними из многих изменений в жизни автомобилистов: так как стало известно «Газете.Ru», в следующем году большинству российских нарушителей ПДД перестанут приходить из ГИБДД «письма счастья», извещающие о штрафах. Нововведение затронет оплативших штраф с 50-процентной скидкой. Кроме того, свои предложения и рекомендации по снижению скорости на автодорогах в регионах на днях опубликовал Минтранс.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.