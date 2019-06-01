Улучшать автомобили стало сложнее

Автотюнинг нужно будет оформлять по новым правилам

Новые правила внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей и других видов колесного транспорта вступили в силу в России с 1 июня. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Правила подготовлены МВД России. «Принятое решение позволит сделать государственный надзор в сфере проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию более прозрачным и понятным», - говорится в пояснительной записке к документу.

Как теперь проводить автотюнинг

Сначала нужно получить заключение предварительной технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией. Лаборатория должна быть аккредитована на проведение таких работ. Затем нужно обратиться в подразделение Госавтоинспекции и получить разрешение на внесение изменений в конструкцию авто. С собой нужно взять заявление, паспорт и доверенность (если владелец машины не вы), а также заключение предварительной технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией.

После внесения изменений надо представить автомобиль на осмотр в то же подразделение ГИБДД и получить свидетельство. С собой нужно принести заявление, паспорт или доверенность, декларацию производителя работ по установке оборудования для питания газообразным топливом (если это было сделано), а также протокол проверки из испытательной лаборатории и документы об оплате пошлины.

Выдача разрешений на внесение изменений

МВД также разработало административные регламенты предоставления госуслуги по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобиля и по выдаче свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Такое разрешение будет выдаваться в течение трех рабочих дней при обращении в подразделение ГИБДД и в течение одного рабочего дня при направлении заявления через портал Госуслуги, а свидетельство будет готово через один день. Кроме того, в МВД также отметили, чтобы получить соответствующее разрешение можно обратиться в любое подразделение Госавтоинспекции, независимо от места регистрации автомобиля, при этом выдача свидетельства будет выдаваться подразделением ГИБДД, выдавшим разрешение.