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Стать таксистом в Приморье стало проще
Государственная услуга по выдаче разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым транспортом на Едином портале госуслуг стала еще удобнее для приморцев после модернизации интерфейса ресурса. Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, услуга была доступна пользователям и на прежней версии сайта, однако в новой версии получить ее стало проще.
«Заявитель избавлен от необходимости использовать усиленную квалифицированную электронную подпись. Для индивидуальных предпринимателей появилась возможность оплаты государственной пошлины за получение разрешения прямо из личного кабинета на портале с помощью банковской карты, - отметили в ведомстве.- После подтверждения учетной записи пользователю открывается огромный спектр возможностей: от оформления первоочередных документов - ИНН, СНИЛС - до получения разрешений на осуществление предпринимательской деятельности», - рассказали представители ведомства».
Для оформления такси пользователю портала необходимо будет загрузить к заявлению ксерокопии следующих документов: паспорта, свидетельства о регистрации транспортного средства и при необходимости - копию доверенности. Затем получателю услуги нужно оплатить госпошлину в размере 7 тыс. руб. на одно автомобильное средство. Приморцы, еще не зарегистрированные на Едином портале государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru, могут сделать это единовременно за 5-10 минут в одном из МФЦ Приморского края. Для регистрации необходимы только два документа: паспорт гражданина РФ и СНИЛС. После регистрации гражданин получает логин и пароль, с помощью которого можно зайти в личный кабинет портала госуслуг и подать заявление на получение услуги, если эта услуга предоставляется в электронном виде (есть кнопка «Получить услугу»).
Юрий РОГОВ.
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