Ужесточение правил техосмотра сильно ударит по владельцам "праворулек"

На прошлой неделе были опубликованы поправки в правила проведения технического осмотра транспортных средств. Несмотря на ужесточение целого ряда требований, эксперты отмечают, что на жизни автолюбителей они серьезно не отразятся. Большинство автовладельцев игнорируют пункты технического осмотра, предпочитая покупать диагностические карты. И пока предпосылок к изменению ситуации на рынке не предвидится.

Правительство внесло изменения в процедуру проведения технического осмотра. Как отмечают эксперты, перечень поправок направлен на приведение техосмотра в соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза. Так, поправки затронули световые приборы – фары и противотуманки. Теперь тонировка фар и установка непредусмотренных производителем оптических элементов запрещена.

Особое внимание законотворцы уделили тюнингу. Так, если он не подтвержден документами о внесении изменений в конструкцию транспортного средства, то машина не будет допущена к эксплуатации. Отдельно в документе прописано время, которое отводится на техосмотр транспортных средств. Для легкового транспорта и грузовиков это время осталось неизмененным (30 минут), а для автобусов время проверки увеличилось на 5 - 7 минут.

Изменений в процедуре техосмотра ждали давно. Текущие поправки готовились не один год. Но как отмечают сами операторы техосмотра, затронули они совсем не те сферы, которые требуются рынку. «В текущих изменениях процедуры технического осмотра нет ни одного пункта, который был бы направлен на безопасность дорожного движения, – считает председатель Приморской организации технического контроля автомобильного транспорта НП «Подкат» Владимир ПИКАЛОВ. – В постановлении правительства затронуты лишь косвенные вопросы, а вот те, которые действительно необходимы рынку – проигнорированы. Два государственных совета были посвящены техническому осмотру, эксперты формировали предложения, но в итоге все получилось достаточно скромно. Как говорится: властям видней».

Строгость компенсируют неисполнением

По данным РСА, в реестре операторов технического осмотра в Приморье аккредитовано 66 компаний. При этом на конец 2017 года в регионе зарегистрировано 1 077 328 автомобилей. Из них совсем новых (с момента выпуска которых прошло менее года) – всего 13 тыc. Больше всего автомобилей, с года выпуска которых прошло свыше 15 лет – 715 731. Все эти транспортные средства могли бы стать клиентами пунктов технического осмотра, но до 80% автолюбителей в России предпочитают покупать диагностические карты.

По словам Владимира Пикалова, ужесточение правил процедуры техосмотра (например, видеофиксация процесса) позволило бы вернуть транспортные средства на осмотр.

«Фактически сегодня утрачена возможность контроля над данной процедурой. После того, как водителям разрешили проходить технический осмотр в любом регионе России, многие компании не преминули этим воспользоваться и начали массово продавать диагностические карты. Органы МВД не могут проследить из Владивостока, реально ли владелец карты из Краснодара ездил в этот регион на осмотр, и никаких санкций приобретение таких документов не влечет. Мероприятия, организованные против такой торговли, заканчиваются ничем. Мы в прошлом году делали акцию на Третьей рабочей – совместно с властями и силовыми структурами устранили передвижные павильоны по продаже полисов ОСАГО и диагностических карт. Этих мер хватило на месяц – сегодня популярный пятачок снова забит битком. А простой автолюбитель традиционно голосует рублем – купленная диагностическая карта «с пропиской» в Краснодаре может стоить и 100 рублей, в то время как процедура технического осмотра у оператора в Приморском крае обойдется уже в 983 рубля (верхняя ценовая граница на услугу, установленная губернатором региона)», - говорит эксперт.

Судя по данным ГИБДД, покупка диагностических карт практически не влияет на безопасность дорожного движения. Из 2786 ДТП в Приморье за 2017 год лишь 20 произошли из-за эксплуатации технически неисправных транспортных средств. Несмотря на то, что это на 81,8% больше, чем в прошлом году, цифры остаются незначительными. Гораздо чаще причиной ДТП становится плохое состояние автомобильных дорог и железнодорожных переездов. Впрочем, эксперты рекомендуют с осторожностью относиться к сухим данным ГИБДД.

«Для того, чтобы сделать объективное заключение по поводу причины ДТП, необходимо иметь достаточно квалифицированный штат, соответствующее оборудование и технологии. В наших условиях за исключением очевидных случаев, признать, что причиной стало техническое состояние автомобиля довольно сложно. А учитывая тот факт, что средний возраст автопарка в России – 12-14 лет, можно смело говорить о том, что каждая вторая машина на грани технической неисправности или по крайней мере имеет к этому высокую склонность», – отметил директор ООО «Страховое агентство Бирюков и партнеры» Сергей БИРЮКОВ.

Но, несмотря на то, что техническое состояние автомобиля непосредственно влияет на аварийность, страховщики не спешат вмешиваться в процесс технического осмотра. «Страховым компаниям нужно продать свой продукт, а техосмотр стоит на пути продажи. Потому они получают документ, проверяют, есть ли он на момент выписки в базе данных, и не находят основания отказать. Страховщики спокойно себя чувствуют, страхуя автомусор», – сетует Владимир Пикалов.

Сергей Бирюков в свою очередь отмечает, что, несмотря на заинтересованность страховщиков в безопасности движения, технические моменты лежат за пределами их ответственности. «Безусловно, чем точнее и объективнее определяется техническое состояние транспортного средства, тем безопаснее становится движение, и это идет на пользу всем. Но технический осмотр - не сфера деятельности страховых компаний, они не должны создавать СТО и загонять в них машины клиентов», – считает он.

Санкции – залог безопасности

Не разделяет эксперт и мнение о том, что ужесточение требований к техническому осмотру сможет помочь загнать автолюбителей в пункты ТО. «Когда возникло требование о техническом осмотре, привязанное к обязательному страхованию, появилась целая схема, которая никак не способствовала желанию государства навести порядок в вопросах технического состояния автомобилей. Это превратилось в дележ финансового рынка, который не был связан с безопасностью движения», – напомнил Сергей Бирюков.

По его словам, гораздо более эффективным выглядит путь Европы и США. «Требования техосмотра есть во всем мире, но в развитых странах существует немаловажный законодательный эпизод. Обязанность следить за техническим состоянием транспортного средства возложена на владельца, соблюдение всех процедур остается на его совести. Но в случае, когда ДТП происходит по причине неисправности транспортного средства, действует особая статья, регламентирующая чрезвычайно жестокие санкции. Виновника аварии с неисправным автомобилем лишают права управления транспортным средством на срок от 5 лет до пожизненного. Он также обязан выплатить серьезные денежные компенсации потерпевшим и государству. Так, человек, попадающий под эту статью, если не перечеркивает свою водительскую историю, то несет очень существенные финансовые затраты. Тем самым законодатель хочет сказать: вы должны сами заботиться о техническом состоянии автомобиля, но есть закон, который обеспечит наказание. И если бы подобные санкции существовали у нас, это было бы разумно.

Пока же все, что происходит в части изменения процедур технического осмотра, не решает проблему безопасности, поскольку игнорируются принципиально важные вещи. Законодательство не контролирует этот процесс, не работают правоохранительные органы и нет санкций для нарушителей. Рейд на улицах Владивостока помогла бы за один день выявить сотни нарушителей, продающих бланки ТО без осмотра и игнорирующих все требования закона. Но этого не происходит, поскольку это никому не нужно. Поэтому какие изменения в процедуру техосмотра ни пропиши, пока государство не обеспечит контроль, ничего работать не будет», – резюмирует Сергей Бирюков.

Удар по правому рулю

Ужесточение правил технического осмотра автомобилей сильно ударит по владельцам машин с «правым рулем» и тем, кто покупает шины на вторичном рынке, считает вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр ХОЛОДОВ.

«Особо серьезных изменений нынешнее ужесточение не несет, однако есть несколько существенных моментов. Особенно важно, что по новым правилам не допускаются нефирменные либо не соответствующие стандартам производителей оптические детали, в том числе фары. Это может стать огромной проблемой для владельцев «праворульных» машин, поскольку изначально у них нестандартное освещение фар, направленное в противоположную от принятой нормы сторону», - сказал РИА Новости автоэксперт.

По его словам, «исправить этот недочет не всегда легко, а зачастую еще и очень дорого, поэтому для них новые правила станут серьезной проблемой».

Кроме того, он отметил, что внесенные изменения касаются и рисунка на шинах. С учетом того, что он должен быть одинаковым на всех колесах, многим автовладельцам придется отказаться от привычной им покупки частичного комплекта шин «с рук». Это же касается и шипованной резины.

Наталья КОМИССАРОВА.