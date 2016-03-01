Автошколы Приморья стремительно пустеют

Число граждан, получивших водительские права, сократилось на 22% в 2015 году. В автошколах считают, что основной причиной этого стал экономический кризис: упали продажи автомобилей, за ними - и число желающих получить удостоверения.

Чтобы сохранить клиентов, автошколы снижают цены на курсы на 30-40%, иногда в ущерб качеству обучения. На фоне этого реформа образования водителей, призванная снизить аварийность среди начинающих водителей, снова притормозилась - на этот раз из-за споров между ГИБДД и Минюстом, сообщает «Коммерсант».

Напомним, что в 2013 году в России стартовала масштабная реформа образования водителей, цель которой - снизить количество аварий с участием начинающих автомобилистов. Важный этап реформы начался в августе 2014 года, когда вступили в силу более жесткие требования к автошколам. В результате количество школ за год снизилось, по данным Госавтоинспекции, с 8 тыс. до 6,9 тыс. На качестве обучения это радикально не отразилось: доля сдавших теорию с первого раза выросла в 2015 году с 70% до 75%, «площадку» - с 68% до 73%, «город» - с 48% до 50%.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна ШУТЫЛЕВА говорит, что рынок автошкол просел примерно на 20% из-за экономического кризиса. Многие фирмы вынуждены снизить стоимость водительских курсов: в Москве теперь, к примеру, можно обучиться на права категории B за 25-30 тыс. рублей (вместо 40-45 тыс. рублей до кризиса). В Челябинске, как рассказал «Ъ» глава совета директоров региональных автошкол Андрей НИКОЛАЕВ, цены упали примерно на 40%, в среднем с 30 тыс. до 18 тыс. рублей: «Раньше люди брали небольшой кредит на машину, учились спокойно три месяца, теперь желания тратиться на учебу ни у кого нет». «Мы пока дефицита клиентов не чувствуем и цен не снижали, - возражает гендиректор столичного колледжа №21 Борис БАГДАСАРЯН. - Но конкуренты действительно жалуются на кризис и демпингуют за счет сокращения часов обучения, что совершенно неправильно». Проблему демпинга и, как следствие, снижения качества обучения признают и в Госавтоинспекции.

МНЕНИЕ

Некого садить за руль

Александр НИКОЛАЕВ, генеральный директор НОУ «Автошкола «АНИК», председатель правления Приморской ассоциации автошкол:

- Ситуация на рынке автошкол ничем не отличается от ситуации на любом другом рынке. Покупательская способность падает, люди хотят за меньшую стоимость купить товар или услугу. И, чтобы привлечь своего покупателя, игроки снижают цену. А сделать это можно за счет снижения издержек, уменьшая тем самым содержимое продукта. То есть снижая количество часов. Хотя есть фиксированный программой объем часов теории и вождения, который стоит дороже. Но люди не задумываются об этом, пока не провалят экзамены в ГИБДД.

Не располагает к обучению в автошколе и рост стоимости обслуживания автомобиля: дорожают запчасти, бензин, страховка. А наша услуга очень сильно зависит от общего экономического состояния в стране, ведь получение прав – далеко не первая необходимость большинства людей. Поэтому курсантов, обучающихся в автошколе по принципу «все пошли, и я пойду», сейчас стало значительно меньше. Но более конкретные прогнозы сделать невозможно.

В целом неблагоприятная экономическая ситуация усугубилась тем, что был принят ряд нормативных документов в августе 2014 года, и рынок автошкол пришел в хаотичное состояние. Новые требования значительно усложнили нашу работу, но не повлияли на качество обучения. Например, положение о ликвидировании. В нем говорится о том, что автошкола, ведя лицензионную деятельность, должна получать разрешение в ГИБДД (чего не нужно было делать до августа 2014 года). Причем несмотря на то, что лицензии получают бессрочные, заключение имеет срок действия полгода, год. Вот такой нонсенс. При этом, если автошкола хочет открыть новый класс либо приобрести новый автомобиль, сотрудники ГИБДД будут проверять не конкретную машину или помещение, а всю материально-техническую базу автошколы, всех инструкторов, преподавателей, даже плакаты пересчитают и только потом дадут разрешение на класс или автомобиль. Но как обычно, строгость закона компенсируется необязательностью исполнения… Если внимательно посмотреть сайт ГИБДД и сравнить, по каким адресам какие автошколы имеют заключения и какие адреса они рекламируют во Владивостоке, то можно найти много отличий. То есть люди не утруждают себя походами в ГИБДД, и их, в принципе, никто не трогает. И таким волшебным образом разрешения на деятельность получают совсем новые автошколы, хотя многие старые после нововведений 2014 года не смогли открыться и начать работу.

Но, судя по отчетам ГИБДД, нововведения в образовательные программы автошкол снизили аварийность среди водителей со стажем менее двух лет на 23%. А то, что в два раза меньше автошкол стало работать и выпускать своих курсантов, никак с цифрами исследования не связывают. В 2014 году в России работало 11 тысяч автошкол, сейчас – 5,5 тысяч. Помимо этого, многие начинающие (да и опытные) водители пересаживаются в целях экономии на общественный транспорт, кто-то реже пользуется личным автомобилем. А кто-то после получения водительского удостоверения из-за кризиса просто не смог купить машину. Если до 2014 года машину приобретал почти каждый третий начинающий водитель, то сегодня это сможет, пожалуй, только каждый десятый. В общем, факторов, которые могли сыграть в пользу снижения аварийности, много, но их никто не анализирует.

Анатолий ТИТЛЕР, директор филиала автошколы «РТК»:

- На нас до сих пор отыгрывают изменения в законодательстве за 2014 год. Перед тем, как получить разрешение на деятельность, мы закрылись на полгода и потеряли своих клиентов: их переманили те, кто смог открыться раньше. Сейчас у нас мало курсантов, но набор идет, и мы завоюем обратно нашу долю рынка. Приходится постоянно сокращать издержки. Например, сейчас мы берем на работу инструкторов с личным автомобилем – так намного выгоднее. Автомобиль с левым рулем сейчас стоит около 400 тыс., а это большие деньги для автошколы.

В целом, могу отметить, что спрос очень сильно просел - даже в крупных автошколах набор падает, и дела идут не очень хорошо. Казалось бы, в таких непривлекательных условиях рынок должен сжаться. А автошколы, наоборот, начали расти как грибы: лично я знаю о пяти автошколах, которые открылись совсем недавно. Видимо, клиентов всем хватает, чтобы выживать. Мы конкурентов не боимся, клиенты все равно будут там, где хорошо учат.

Илья ТУЗИКОВ, личный инструктор:

- Я особых колебаний спроса на свои услуги не заметил. Да, кризис сыграл определенную роль, но нельзя сказать, что клиентов стало очень мало. По-прежнему люди хотят ездить на автомобиле и обращаются в автошколы и к личным инструкторам. И по-прежнему те, кто ориентирован на качественное обучение, не жалеют на это денег. Если человек пришел за результатом, то он не будет гнаться за короткими сроками и пытаться сдать экзамен уже через месяц. Если он внутренне не готов, то лучше заплатить за дополнительные часы. Ведь объективно за какие-то 54 часа, положенные образовательной программой, никто не сможет научить человека хорошо ездить на машине.

Вилор СИДОРОВ, генеральный директор автошколы «Профи Центр»:

- Изменения в спросе на услуги автошкол возникли еще в докризисный период: их спровоцировал «анонс» изменений программ обучения в автошколах в августе 2014 года. Никто не хотел платить за курсы больше, и все, кто на тот момент задумывался о получении прав, прошли обучение и сдали экзамены до вступления нового законодательства в силу. И после такого ажиотажного спроса последовал небольшой спад клиентов. А далее ситуацию усугубил экономический кризис. Но жизнь продолжается. В конце концов, это не первый кризис в России - наши люди со всем справятся.

Привлекая клиентов, крупные автошколы Владивостока внедряют системы скидок, проводят различные акции. В данной ситуации некоторые игроки в попытках выиграть конкурентную борьбу предлагают пройти курс обучения стоимостью ниже 30 тысяч, при этом сокращая программы обучения, так как обучать по полной за данную сумму нерентабельно и нереально. Такое обучение является грубым нарушением действующего законодательства, но идут и на это. И даже в такое непростое время на рынке Владивостока появились новые участники. Но какова судьба этих автошкол и сколько они продержатся – большой вопрос.

При этом если в краевой столице автошколам есть за кого бороться, то в малых городах ситуация просто катастрофическая. Об этом Деловой газете «Золотой Рог» рассказал директор автошколы в Большом Камне, пожелавший остаться анонимным.

«Денежная масса, находящаяся у людей, значительно уменьшилась: цены выросли на все, и даже те услуги, которые предоставлялись бесплатно, становятся платными. Все очень плохо. А автошколы без денег тоже не могут существовать, и нам приходится просто выживать. Расходы большие: и бензин подорожал, и ремонт, и налоговая нагрузка давит, а курсантов катастрофически мало. Если раньше наполняемость группы была около 30 человек, то сейчас человек 9-10 набирается. И мы делаем рассрочку, скидки, но если нет денег у людей, то откуда их взять? Мы хотим повысить зарплату инструкторам, но это просто невозможно. О каком повышении может идти речь, если последние месяцы мы едва набираем денег для выплаты зарплат? Работаем практически в убыток, лишь бы продержаться и дожить до лучших времен», - отметил менеджер.

Водителей становится все меньше

По данным ГИБДД (опубликованы на сайте ведомства), в 2015 году водительские права получили 1,87 млн человек, на 600 тыс. меньше, чем в 2014 году. 1,3 млн граждан получили удостоверения категории B (легковые автомобили), 161,4 тыс. граждан - категории С (грузовики), 58 тыс. граждан - категории А (мотоциклы), 61 тыс. - категории М (мопеды или скутеры).

Таким образом, наблюдается резкое замедление темпов автомобилизации населения, для сравнения: в 2010-2013 годах удостоверения получали ежегодно 2,1-2,3 млн граждан, в 2014 году - 2,46 млн. Замедлился и рост автопарка: за год в ГИБДД было зарегистрировано около 1 млн машин против 2,3 млн в 2014 году.

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.