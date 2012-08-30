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Водителям автобусов в Хабаровском крае хотят вставить палки в колеса
Ставить на автобусы ограничители скорости до 60 км/час и вводить «поэтапное» водительское удостоверение предлагают в управлении ГИБДД по Хабаровскому краю.
Такие меры были озвучены на расширенном заседании правительства Хабаровского края. Предполагается, что благодаря им водители без стажа не смогут перевозить пассажиров и передвигаться по дорогам в ночное время суток, а любители устроить гонки за пассажирами будут остановлены не совестью и правилами, а техническим ограничением. Кроме того, губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ отметил: «Сегодня на отдельных автобусных маршрутах у нас избыток транспорта. Остро это чувствуется в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Конкурс поможет стимулировать владельцев компаний-перевозчиков соблюдать правила дорожного движения. Необходимо предусмотреть и пункт, в соответствии с которым возможно расторжение договора в случае его нарушения». Впрочем, основную проблему рынка городских автобусных перевозок это не решит. А заключается она в нелегальных перевозчиках, без всякого конкурса занимающих выгодные маршруты. Борьба или попытки борьбы с этим явлением в Хабаровске идут все последние годы, но пока окончательной победы одержать не удалось.
В крае остро стоит вопрос смертности на дорогах. В 2011 году в результате ДТП погибли 246 человек из них - 175 на месте. Как сообщает пресс-центр правительства края, ежегодно в учреждения здравоохранения края доставляется до 2,5 тыс. пострадавших в ДТП. В целях снижения смертности и инвалидности в результате полученных травм, с 2010 года в крае реализуются мероприятия нацпроекта «Здоровье» по совершенствованию медицинской помощи пострадавшим на двух федеральных автомобильных дорогах М-60 «Уссури» Хабаровск-Владивосток и М-58 «Амур» Чита-Хабаровск. В рамках финансирования приобретено медицинское оборудование и санитарный автотранспорт, созданы четыре травмоцентра. Проводится обучение врачей травматологов, нейрохирургов, реаниматологов, хирургов по вопросам оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. В результате в травмоцентры доставляются пострадавшие с тяжелыми сочетанными травмами, которые раньше умирали вне стен лечебного учреждения, количество проведенных им операций увеличилось на 60 процентов. Таким образом, в течение последних двух лет удалось сохранить жизни 67 пострадавшим, доставленным в стационар.
Основными причинами роста травматизма на дорогах являются некачественная подготовка водителей в учебных комбинатах, низкая культура вождения, грубейшие нарушения правил дорожного движения. Одной из основополагающих причин пренебрежения безопасностью дорожного движения остается вождение автомобилей в пьяном виде. Ежедневно инспекторы патрульной службы составляют до 40 подобных протоколов. По вине пьяных водителей происходит каждое восьмое ДТП с пострадавшим.
«Золотой Рог».
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