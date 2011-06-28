Золото ГЕММА в Хабаровске

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод Нефтяной компании «Альянс» стал лауреатом Международного конкурса «Лучшие товары и услуги Евразии – ГЕММА».

Конкурс организован под патронажем Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», в нем приняли участие 525 предприятий из 26 субъектов РФ, а также компании Китайской Народной Республики и Республики Казахстан. По итогам отборочного этапа, где изучалось качество выпускаемой продукции, завод был удостоен Золотой медали и прошел в финал, в котором заслужил звание лауреата и получил главную награду – золотую статуэтку «ГЕММА».