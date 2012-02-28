Трассу Лидога – Ванино обезопасят по примеру М-60

В рамках краевой программы, направленной на повышение безопасности дорожного движения, Хабаровский край на автодороге Лидога - Ванино будет создавать травматологические центры экстренной помощи при ДТП по принципу федеральных трасс М-58 и М-60.

«Сегодня уже есть положительная динамика от внедрения таких центров – снижается смертность за счет повышения качества и оперативности помощи пострадавшим при ДТП. В 2012 году мы планируем создать аналогичную систему оказания медпомощи вдоль трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Дальше Лидога - Ванино», - отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ. В настоящее время вдоль трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре функционируют четыре центра.

Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".