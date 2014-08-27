Автомобилисты Хабаровска все чаще жалуются на навязывание допуслуг автостраховщиками

В Хабаровском крае с начала 2013 года госорганы зарегистрировали более 100 жалоб от автомобилистов на страховые компании, которые стали навязывать свои допуслуги, сообщила журналистам начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Нина ПИНЕГИНА.

«28 обращений о нарушениях в сфере автострахования по ОСАГО в управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю поступило в 2013 году. Еще 85 таких обращений поступило с начала 2014 года», - сказала Нина Пинегина на пресс-конференции в пресс-центре агентства «Интерфакс - Дальний Восток» в Хабаровске.

По ее словам, в 2014 году около 50 из 85 обращений приняли другие надзорные организации, такие как прокуратура, служба по защите финансовых услуг миноритарных акционеров в ДФО, УФАС и УМВД.

«Обращения были по поводу недобросовестной практики навязывания страхования жизни при намерении заключить договор ОСАГО. Жаловались на отсутствие бланков ОСАГО, отказы страховать сельхозтехнику, отказы страховать машины в сельской местности категории «С» и «Д», с годом выпуска до 2002-го и мощностью двигателя более 121 л/с. Также на увеличение сроков страхования. Две страховки жизни на один период. Большие очереди, отказ принятия претензии, отсутствие единой базы данных», - отметила Нина Пинегина.

Учитывая ситуацию на рынке автострахования, представители Роспотребнадзора в Хабаровском крае провели опрос, взяли объяснения и составили протоколы. Однако арбитражный суд в рассмотрении дел отказал.

«Как ни удивительно, это произошло в связи с тем, что потребитель при намерении заключить договор ОСАГО с навязываемыми допуслугами, как то страхование жизни, укус клеща, затопления и прочее, не подписал документ. Суд не признает показания потерпевшего, потому что нет самого договора. А значит, нет ущемления прав как таковых», - сказала представитель Роспотребнадзора.

«Но и когда договор заключен, суды тоже отталкиваются от того, что автомобилист сам по своей воле поставил подпись. Значит, согласился с условиями страхования», - посетовала Нина Пинегина.

Тем не менее она считает, что способы заставить автостраховые компании соблюдать закон есть.

«Чтобы подать обоснованное административное дело в суд о навязывании представителями автостраховой компании дополнительных услуг, необходимы показания свидетелей, видео- или аудиозапись с предупреждением представителей организации о начале работы записывающего устройства», - сказала Нина Пинегина.

При этом, чтобы решить спорный вопрос по автострахованию, обязательно необходимо письменное обращение в страховую компанию.

«Обращение может быть отправлено почтой, заказным письмом с уведомлением. Таким образом, это будет досудебное урегулирование вопроса. Если такого урегулирования нет, то суды, как правило, обращения не принимают», - добавила Нина Пинегина.

В настоящее время по вопросам автострахования представители Роспотребнадзора ведут с гражданами разъяснительную работу и надеются на ее результативность.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.