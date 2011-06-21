Хабаровск обзаведется дилерским центром Toyota

В сентябре в Хабаровске планируется открытие современного дилерского центра Toyota общей площадью около 3 тыс. кв.м, строительство которого началось год назад, сообщил «ЗР» генеральный директор ЗАО «Саммит Моторс» (Владивосток), авторизованного сервисного центра Toyota Михаил КУЗНЕЦОВ. Новый сервисный центр будет находится в районе улицы П.Морозова (рядом с торговым центром «Выбор»).

«Для создания центра мы зарегистрировали ООО «Саммит Моторс (Хабаровск)», которое в настоящее время оказывает услуги по гарантийному и послегарантийному обслуживанию автомобилей Toyota, продаже новых автомобилей и оригинальных запасных частей и аксессуаров Toyota. Мы уже сделали большие вложения в этот проект. Кроме того, мы очень рассчитываем, что после открытия этого центра нам предоставят право торговать в Хабаровске Lexus (люксовая марка Toyota - «ЗР»)», - рассказал Михаил Кузнецов.

Досье "ЗР"

ЗАО «Саммит Моторс (Владивосток)» было создано в 1992 году как совместное предприятие российского акционерного общества «АКФЕС» и японской корпорации Sumitomo Corporation. С 1999 года ЗАО имеет 100% японский капитал. В 1994 году «Саммит Моторс (Владивосток)» получил авторизацию от Toyota Motor Corporation.

Отметим, что «Саммит Моторс» (Владивосток) не является дилерским центром Toyota и реализует новые автомобили этой марки, покупая их у материнской компании. По словам Михаила Кузнецова, получение дилерской лицензии во Владивостоке сдерживается отсутствием необходимых площадей. «Сегодня наш центр не соответствует требованиям Toyota Motor Corporation к дилерам. Нам надо искать новое помещение большой площади, чтобы сконцентрировать все услуги в одном месте, а с этим во Владивостоке большие проблемы. Поэтому пока реализуем проект в Хабаровске», - отметил генеральный директор ЗАО «Саммит Моторс» (Владивосток).