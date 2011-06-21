Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хабаровск обзаведется дилерским центром Toyota
В сентябре в Хабаровске планируется открытие современного дилерского центра Toyota общей площадью около 3 тыс. кв.м, строительство которого началось год назад, сообщил «ЗР» генеральный директор ЗАО «Саммит Моторс» (Владивосток), авторизованного сервисного центра Toyota Михаил КУЗНЕЦОВ. Новый сервисный центр будет находится в районе улицы П.Морозова (рядом с торговым центром «Выбор»).
«Для создания центра мы зарегистрировали ООО «Саммит Моторс (Хабаровск)», которое в настоящее время оказывает услуги по гарантийному и послегарантийному обслуживанию автомобилей Toyota, продаже новых автомобилей и оригинальных запасных частей и аксессуаров Toyota. Мы уже сделали большие вложения в этот проект. Кроме того, мы очень рассчитываем, что после открытия этого центра нам предоставят право торговать в Хабаровске Lexus (люксовая марка Toyota - «ЗР»)», - рассказал Михаил Кузнецов.
Досье "ЗР"
ЗАО «Саммит Моторс (Владивосток)» было создано в 1992 году как совместное предприятие российского акционерного общества «АКФЕС» и японской корпорации Sumitomo Corporation. С 1999 года ЗАО имеет 100% японский капитал. В 1994 году «Саммит Моторс (Владивосток)» получил авторизацию от Toyota Motor Corporation.
Отметим, что «Саммит Моторс» (Владивосток) не является дилерским центром Toyota и реализует новые автомобили этой марки, покупая их у материнской компании. По словам Михаила Кузнецова, получение дилерской лицензии во Владивостоке сдерживается отсутствием необходимых площадей. «Сегодня наш центр не соответствует требованиям Toyota Motor Corporation к дилерам. Нам надо искать новое помещение большой площади, чтобы сконцентрировать все услуги в одном месте, а с этим во Владивостоке большие проблемы. Поэтому пока реализуем проект в Хабаровске», - отметил генеральный директор ЗАО «Саммит Моторс» (Владивосток).
Новости тематики
- На Дальнем Востоке арестованы "фонящие" автомобили, прибывшие из Японии
- Междугородние трассы закрыты в Хабаровском крае в связи со снегопадом и гололедом
- Хонда «Фит» - легкая добыча для угонщиков
- За 9 месяцев 2012 года в Хабаровске произошло 823 ДТП
- Водителям автобусов в Хабаровском крае хотят вставить палки в колеса
- В ГАИ Хабаровска и понедельники придется отменить
- Хабаровск покроют паркоматами
- Хабаровские парковки получат легального хозяина
- Хабаровские эвакуаторы начнут зарабатывать
- Хабаровским дорогам прописали порядок
Новости раздела
- Стань АвтоЛеди и выиграй топливо в подарок!
- Автомобилисты Хабаровска все чаще жалуются на навязывание допуслуг автостраховщиками
- Представительству Хабаровского края требуется "автотройка" за 10 млн рублей
- Китайцы закатают Хабаровск в асфальт
- Страховые компании не хотят предоставлять законные скидки на полисы ОСАГО
- Эвакуаторщикам дальневосточной столицы хватает на хлеб, но без масла
- На Дальнем Востоке арестованы "фонящие" автомобили, прибывшие из Японии
- Во Владивостоке стартовало серийное производство внедорожника Toyota Prado
- Междугородние трассы закрыты в Хабаровском крае в связи со снегопадом и гололедом
- Хонда «Фит» - легкая добыча для угонщиков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Что теперь будет с рублем?
- В России введут новый налог для граждан