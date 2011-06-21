В Хабаровске обсудили вопросы строительства парковок

Обсудить вопрос о строительстве парковок в районе Уссурийского и Амурского бульваров Хабаровска в мэрию Хабаровска пришли 140 заинтересованных горожан.

Согласно планам администрации, для борьбы с перекрытием автомобилями полос движения в центре города, в районе бульваров должны были появиться два новых парковочных кармана вместимостью около 50 автомобилей и площадью 600 квадратных метров. По данным пресс-центра мэрии, для их организации требовалось снести 0,2% от зоны зеленых насаждений бульваров. По словам заместителя начальника управления дорог и внешнего благоустройства Олега ГРОО, работы по обустройству стоянок планировалось провести без сноса зеленых насаждений. Те кустарники, которые росли на этом месте и плохо перенесли зиму, уже пересажены в более благоприятное для них место. Однако аргументы не убедили экологов и других представителей общественных организаций, которые сочли планы мэрии угрозой для бульваров и выступили против создания парковок.