Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Хабаровске обсудили вопросы строительства парковок
Обсудить вопрос о строительстве парковок в районе Уссурийского и Амурского бульваров Хабаровска в мэрию Хабаровска пришли 140 заинтересованных горожан.
Согласно планам администрации, для борьбы с перекрытием автомобилями полос движения в центре города, в районе бульваров должны были появиться два новых парковочных кармана вместимостью около 50 автомобилей и площадью 600 квадратных метров. По данным пресс-центра мэрии, для их организации требовалось снести 0,2% от зоны зеленых насаждений бульваров. По словам заместителя начальника управления дорог и внешнего благоустройства Олега ГРОО, работы по обустройству стоянок планировалось провести без сноса зеленых насаждений. Те кустарники, которые росли на этом месте и плохо перенесли зиму, уже пересажены в более благоприятное для них место. Однако аргументы не убедили экологов и других представителей общественных организаций, которые сочли планы мэрии угрозой для бульваров и выступили против создания парковок.
Новости тематики
- На Дальнем Востоке арестованы "фонящие" автомобили, прибывшие из Японии
- Междугородние трассы закрыты в Хабаровском крае в связи со снегопадом и гололедом
- Хонда «Фит» - легкая добыча для угонщиков
- За 9 месяцев 2012 года в Хабаровске произошло 823 ДТП
- Водителям автобусов в Хабаровском крае хотят вставить палки в колеса
- В ГАИ Хабаровска и понедельники придется отменить
- Хабаровск покроют паркоматами
- Хабаровские парковки получат легального хозяина
- Хабаровские эвакуаторы начнут зарабатывать
- Хабаровским дорогам прописали порядок
Новости раздела
- Стань АвтоЛеди и выиграй топливо в подарок!
- Автомобилисты Хабаровска все чаще жалуются на навязывание допуслуг автостраховщиками
- Представительству Хабаровского края требуется "автотройка" за 10 млн рублей
- Китайцы закатают Хабаровск в асфальт
- Страховые компании не хотят предоставлять законные скидки на полисы ОСАГО
- Эвакуаторщикам дальневосточной столицы хватает на хлеб, но без масла
- На Дальнем Востоке арестованы "фонящие" автомобили, прибывшие из Японии
- Во Владивостоке стартовало серийное производство внедорожника Toyota Prado
- Междугородние трассы закрыты в Хабаровском крае в связи со снегопадом и гололедом
- Хонда «Фит» - легкая добыча для угонщиков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда