Общественный транспорт попал в цейтнот

Как вывести из кризиса транспортную отрасль Хабаровска – этому вопросу было посвящено заседание «круглого стола» с участием представителей администрации краевого центра, городской думы и предпринимательского сообщества.

В прошлом году все предприятия работали в убыток. В 2011 году ситуация усугубится, так как выросли социальные взносы. Пассажирскими перевозками в Хабаровске занимаются два муниципальных автопарка, трамвайно-троллейбусное управление и коммерческие предприятия. Ежедневно на дорогах города работает более тысячи машин. Согласно федеральным нормативам, Хабаровск обеспечен общественным транспортом. Но на качестве обслуживания пассажиров сказывается техническое состояние автопарка, частые поломки приводят к отставанию от графиков. По словам начальника управления транспорта администрации Хабаровска Владимира ШКУРИНА, средств, заложенных в тариф, не хватает на модернизацию и обновление технопарка. 84 из имеющихся 87 трамваев требуют списания, а из 52 троллейбусов – 43. Трамвайные пути имеют 60% износа. Средняя заработная плата транспортников чуть больше 18 тыс. рублей, она не повышалась с 2007 г. Эта ситуация сказывается и на коммерческих перевозчиках – брошено 186 маршрутов.

По мнению транспортников, бременем стали перевозки льготников, проезд которых должен компенсироваться из федерального бюджета, однако этого не происходит. Кроме того, муниципальные предприятия вынуждены обслуживать социальные убыточные маршруты. Например, в поселок Берёзовка или в онкоцентр.

В ходе заседания «круглого стола» прозвучало несколько предложений. Транспортники уже даже не требуют повысить тариф. Они просят провести монетизацию льгот. Пусть пассажиры сами решают: на муниципальном или коммерческом транспорте им ехать. Коммерческие перевозчики поддержали эти предложения. Они даже готовы взять на себя обслуживание социальных маршрутов, но с условием компенсации выпадающих доходов. От городской ассоциации такси поступило требование усилить борьбу с «бордюрщиками» - водителями, которые работают без лицензии, занимают остановочные карманы.