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Во Владивостоке стартовало серийное производство внедорожника Toyota Prado
ООО "Соллерс-Буссан" (совместное предприятие российской группы Sollers и японской Mitsui & Co, Ltd) 18 февраля запустило серийное производство Toyota Land Cruiser Prado. На первом этапе, предполагаемые объемы производства СП составят около 1 тыс. автомобилей в месяц.
В пресс-службе ООО "Соллерс - Дальний Восток" отметили, что логистика автомобилей, произведенных во Владивостоке, будет осуществляться посредством железной дороги, что позволит наиболее эффективно и своевременно поставлять автомобили российским потребителям.
Sollers и Mitsui создали СП "Соллерс-Буссан" в августе 2010 года. Стороны владеют по 50% долей совместной компании. ООО зарегистрировано во Владивостоке.
Мощность СП по выпуску Toyota составляет 25 тыс. автомобилей в год.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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01808:34, 19.02.2013#
Бред, дебильная реакция общества нашего на марки машин, какая разница япония или корея, прадо или кайрон?у меня в семье машины от витц до мерседеса, это всего лишь повозка, инструмент для комфортного и обязательно надежного способа передвижения. если мне в любую погоду и условия надо добраться до работы, то какая разница на чем я гарантированно в тепле и комфорте доеду?
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Псевдоним10:47, 19.02.2013#
018, Вы не учли, что весь народ это не мажоры. У народа нет возможности каждые 2 года менять авто на новое. Конечно все машины только с конвеера более менее, но когда проходит 10 лет разница разительна. А пока нищета может только 10-ти летки покупать. Но всегда же хочется, чтобы машина и большая и вместительная и проходимая была. Не покупать же за эти деньги новую пипетку, на которой каждая трещина в асфальте всем телом ощущается.
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Псевдоним08:41, 19.02.2013#
Может я чего-то не понимаю, но разве не дешевле собирать автомобили на месте производства запчастей, а не гнать этот разобранный конструктор сюда и здесь собирать? Или разные запчасти производятся в географически разных местах (например в Китае и в Японии), а Владивосток типа находится посередине, здесь все аккумулируется и собирается?
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СКОЛЬКО-ЖЕ ВСЕТАКИ БУДЕТ СТОИТЬ ЭТОТ ЛЕВОКРЮКИЙ КОНСТРУКТОР . АТО РАСТРУБИЛИ НА ВЕСЬ МИР , А КАКОВА ЦЕНА ВСЕ МОЛЧАТ . ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ В РУБЛЯХ ТО ОПУБЛИКУЙТЕ ХОТЯ-БЫ В ЮАНЯХ .