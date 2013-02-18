Во Владивостоке стартовало серийное производство внедорожника Toyota Prado

ООО "Соллерс-Буссан" (совместное предприятие российской группы Sollers и японской Mitsui & Co, Ltd) 18 февраля запустило серийное производство Toyota Land Cruiser Prado. На первом этапе, предполагаемые объемы производства СП составят около 1 тыс. автомобилей в месяц.

В пресс-службе ООО "Соллерс - Дальний Восток" отметили, что логистика автомобилей, произведенных во Владивостоке, будет осуществляться посредством железной дороги, что позволит наиболее эффективно и своевременно поставлять автомобили российским потребителям.

Sollers и Mitsui создали СП "Соллерс-Буссан" в августе 2010 года. Стороны владеют по 50% долей совместной компании. ООО зарегистрировано во Владивостоке.

Мощность СП по выпуску Toyota составляет 25 тыс. автомобилей в год.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.