www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Экономика
Распечатать

Во Владивостоке стартовало серийное производство внедорожника Toyota Prado

18 Февраля 2013, 17:16 | Хабаровск

ООО "Соллерс-Буссан" (совместное предприятие российской группы Sollers и японской Mitsui & Co, Ltd) 18 февраля запустило серийное производство Toyota Land Cruiser Prado. На первом этапе, предполагаемые объемы производства СП составят около 1 тыс. автомобилей в месяц.

В пресс-службе ООО "Соллерс - Дальний Восток" отметили, что логистика автомобилей, произведенных во Владивостоке, будет осуществляться посредством железной дороги, что позволит наиболее эффективно и своевременно поставлять автомобили российским потребителям.

Sollers и Mitsui создали СП "Соллерс-Буссан" в августе 2010 года. Стороны владеют по 50% долей совместной компании. ООО зарегистрировано во Владивостоке.

Мощность СП по выпуску Toyota составляет 25 тыс. автомобилей в год.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: toyota prado  cоллерс 






Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним17:40, 18.02.2013#

    СКОЛЬКО-ЖЕ ВСЕТАКИ БУДЕТ СТОИТЬ ЭТОТ ЛЕВОКРЮКИЙ КОНСТРУКТОР . АТО РАСТРУБИЛИ НА ВЕСЬ МИР , А КАКОВА ЦЕНА ВСЕ МОЛЧАТ . ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ В РУБЛЯХ ТО ОПУБЛИКУЙТЕ ХОТЯ-БЫ В ЮАНЯХ .

  • ХХХ18:07, 18.02.2013#

    Все , считай похоронили Марку PRADO ! ! !

  • Уася08:24, 19.02.2013#

    щас прадо вступает в ряды всей этой шушеры типа ссан-янгов, актионов, и прочей корейской однообразной лабуды.

  • 01808:34, 19.02.2013#

    Бред, дебильная реакция общества нашего на марки машин, какая разница япония или корея, прадо или кайрон?у меня в семье машины от витц до мерседеса, это всего лишь повозка, инструмент для комфортного и обязательно надежного способа передвижения. если мне в любую погоду и условия надо добраться до работы, то какая разница на чем я гарантированно в тепле и комфорте доеду?

  • Псевдоним09:19, 19.02.2013#

    ей богу. . . езди на тазах - какая разница:)

  • Псевдоним10:47, 19.02.2013#

    018, Вы не учли, что весь народ это не мажоры. У народа нет возможности каждые 2 года менять авто на новое. Конечно все машины только с конвеера более менее, но когда проходит 10 лет разница разительна. А пока нищета может только 10-ти летки покупать. Но всегда же хочется, чтобы машина и большая и вместительная и проходимая была. Не покупать же за эти деньги новую пипетку, на которой каждая трещина в асфальте всем телом ощущается.

  • Псевдоним08:41, 19.02.2013#

    Может я чего-то не понимаю, но разве не дешевле собирать автомобили на месте производства запчастей, а не гнать этот разобранный конструктор сюда и здесь собирать? Или разные запчасти производятся в географически разных местах (например в Китае и в Японии), а Владивосток типа находится посередине, здесь все аккумулируется и собирается?

  • Псевдоним09:18, 19.02.2013#

    стоимость будет такая же как с японии, если помните стоимость собираемой здесь мазда - ничуть не отличалась от салонной (пригнанной из Японии)!

  • Псевдоним14:58, 19.02.2013#

    Запомните--из Японии если и пригоняют леворульные модели то все они собраны в Китае и Малайзии.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru