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ДПС Хабаровска пока закроет глаза на такси

18 Января 2012, 12:57 | Хабаровск

Федеральный закон №69 «О безопасности дорожного движения», выдвигающий перед таксомоторными компаниями страны целый ряд новых требований, вступил в полную силу 1 января 2012 года, однако реальный контроль за его соблюдением до сих пор не начался.

Как заявил в конце прошлого года замначальника ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир КУЗИН, непосредственно с 1 января 2012 года сотрудники ДПС еще не начнут наказывать таксистов за отсутствие таксометров, «шашечек» и т.д. Новые положения закона, считает он, смогут применяться только после внесения соответствующих изменений в ПДД. Однако, как считает председатель НКО «Дальневосточная Ассоциация Такси» Андрей НИКОНОВ, данное заявление не подтверждено никакими правовыми актами и штрафовать незаконопослушных таксистов могут начать в любой момент.

- Информация о том, что на реализацию закона введен какой-либо мораторий, документально не подтверждена. Формально ФЗ «О безопасности дорожного движения» вступил в силу с этого года, и таксистам лучше не расслабляться, тем более что в некоторых западных регионах страны уже зафиксированы случаи наложения штрафов, - сообщил «ЗР» Андрей Никонов. – На выполнение требований закона таксомоторным компаниям было дано четыре месяца, но даже сегодня порядка 90% таксистов Хабаровского края эти требования попросту игнорируют. Впрочем, даже если на таксистов сейчас и в самом деле решено «закрыть глаза», то связано это, скорее всего, с предстоящими президентскими выборами.

Стоит отметить, что в соответствии с последними поправками, внесенными в 69-ФЗ, право определять необходимость наличия таксометров с июля 2012 года будет предоставлено региональным органам власти. До этого срока счетчики километража обязательны для всех. Что касается вопроса о едином цвете для автомобилей такси, то он также будет передан на рассмотрение регионам, но лишь с января 2013 года. Минимальный водительский стаж таксистов, согласно последним изменениям в законе, останется неизменным (5 лет), а правый руль запрещен не будет.

- Однако есть один очень тонкий, но важный момент, который, к сожалению, не был рассмотрен на федеральном уровне. Дело в том, что зарегистрировать таксомоторную компанию как ИП гораздо проще, чем в форме ООО. Проще настолько, что ни в каких документах не указывается, с какой диспетчерской службой работает то или иное такси, - говорит Андрей Никонов. – Таким образом, когда клиент, имеющий какие-либо претензии к работе диспетчера, подает жалобу в Роспотребнадзор, то удовлетворить ее, как правило, невозможно. Наша ассоциация, со своей стороны, уже вынесла предложение краевым органам власти решить эту проблему на региональном уровне.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».

Автор: Глеб Аленишко
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