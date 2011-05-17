«Парконы» зафиксируют хабаровских нарушителей

В скором времени к хабаровским инспекторам ГИБДД поступит прибор «Паркон», который умеет фиксировать нарушителей парковки. По данным портала MoiGorod.Ru, в Хабаровске прибор уже прошел испытания.

Результат порадовал руководство краевой Госавтоинспекции, и решено купить еще четыре прибора. Прибор закрепляется на патрульной машине и фиксирует номера всех автомобилей, припаркованных неправильно. Информация закачивается в компьютер и обрабатывается. После установления личности нарушителям выписывается штраф на 300 рублей. Протоколы приходят нарушителю по почте. Систему «Паркон» уже используют в больших городах России, например, в Казани благодаря такому помощнику на улицах города за первые 3 месяца было выявлено более 60 тысяч нарушений.