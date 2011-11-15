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Хабаровскому трамваю могут выделить отдельную полосу

15 Ноября 2011, 13:25 | Хабаровск

Трамвайная линия, протянувшаяся через весь Хабаровск, может обрести неприкосновенность. В целях увеличения пропускной способности дорог она может быть выделена в отдельную полосу для общественного транспорта. Поэтому нужно уделить серьезное внимание развитию электротранспорта.

Такое предложение было озвучено на заседании тематической комиссии в администрации города по вопросам модернизации Стратегического плана развития Хабаровска, сообщила пресс-служба администрации города.

Говорили и о том, что необходимо совершенствовать прогнозную часть плана - это касается развития промышленного и строительного комплекса, предпринимательства, коммунальной инфраструктуры, формирования гражданского общества. Нужно и активное взаимодействие с высшей школой и научно-исследовательскими институтами, одним из направлений, к примеру, могла бы стать работа над обеспечением продовольственной безопасности.

В конце ноября намечено провести заседание координационного совета, где будут представлены результаты работы тематических комиссий, предложения и замечания. И перед тем, как вынести скорректированный Стратегический план в будущем году на обсуждение общественности, а затем и городской думы, предстоит учесть все поправки.

«Проект модернизации нуждается в доработке. Необходимо более четко прописать конкурентные преимущества нашего города, его миссию как столицы Дальневосточного федерального округа», - отметила доцент Хабаровской государственной академии экономики и права Светлана МИХАЙЛОВА.

«Со времени утверждения Стратегического плана прошло уже пять лет, нужно было внести изменения с учетом современных условий. Если какие-то направления за это время перестали быть актуальными, то их необходимо было пересмотреть, внести новые», - рассказал директор ДальНИИ рынка, член координационного совета Вадим ЗАУСАЕВ. Свои поправки в жизнь города внес и экономический кризис, случившийся почти три года назад.

Автор: Юрий Рогов
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