Китайцы закатают Хабаровск в асфальт

Разработанная китайскими учеными технология производства асфальта будет применяться в Хабаровске. Первые метры дорожного покрытия на минувшей неделе уложены на улице Флегонтова.

Как заявляют разработчики, китайский асфальт способен выдержать массу до 100 тонн и температуру до - 40°C, не подвержен трещинам. Как объяснил представитель строительной корпорации провинции Хэйлунцзян Юй Хун Вэй, приехавший в Хабаровск для внедрения разработки, весь секрет в специальной добавке, которая на заводе засыпается в готовую асфальтовую смесь. Никакого специального оборудования для производства не требуется, время изготовления не изменяется, а стоимость повышается незначительно.

Технология разработана и используется уже более 10 лет в Харбине - городе, по своим климатическим условиям не отличающемся от Хабаровска. Как сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска, 150 килограммов добавки, которой хватит для укладки тысячи квадратных метров асфальта, были безвозмездно предоставлены городу по личному распоряжению мэра Харбина. По словам заместителя мэра Хабаровска по международным и внешнеэкономическим связям Александра АЛЕКСАНДРОВА, подобная инициатива властей города-побратима продиктована желанием помочь дальневосточной столице справиться с последствиями наводнения. Если новая технология зарекомендует себя с положительной стороны, хабаровские дорожники начнут закупать добавку в Китае.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.